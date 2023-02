I 3 migliori ETF Reit per investire sul mercato immobiliare nel 2023

Vuoi investire sul mercato immobiliare nel 2023 attraverso gli ETF Reit (fondi a gestione passiva che investono in un paniere diversificato di titoli azionari specializzati nel settore immobiliare)? In questo articolo potrai trovare tantissime informazioni che possono esserti di aiuto. Nei prossimi paragrafi analizzeremo le previsioni sul mercato immobiliare 2023 ed elencheremo i migliori ETF Reit presenti attualmente sul mercato. Nell’ultimo paragrafo, poi, faremo riferimento a quello che dal nostro punto di vista è oggi uno dei migliori broker per comprare ETF a condizioni molto vantaggiose (zero commissioni per tutti i nuovi clienti) ovvero Freedom24.

Prima di scendere nel dettaglio della tematica del post (i migliori ETF Reit 2023), riteniamo utile fare una breve disgressione per inquadrare al meglio l’argomento su cosa sono gli ETF immobiliari.

ETF Reit cosa sono e come funzionano

ETF Reit e ETF immobiliari sono la stessa cosa. Si tratta di fondi indicizzati che investono in un paniere di titoli azionari che hanno il loro focus sul mercato immobiliare. Gli esempi che si possono fare sono tantissimi: ad esempio ci sono le società che si occupano di mutui ipotecari oppure quelle specializzate nell’acquisto di strutture di diverso tipo con l’obiettivo di rivenderle puntando ad avere un profitto in conto capitale oppure affittarle per poi avere una rendita mensilità. Quest’ultima viene poi pagata sottoforma di dividendo al gestore del fondo che, a sua volta, provvederà poi a girare la liquidità tra gli investitori.

I settori in cui si possono trovare ETF immobiliari sono molto diversi tra loro. Ecco alcuni esempi:

abitazioni residenziali ,

, strutture sanitarie/ospedaliere ,

, complessi commerciali

Attenzione perchè affinchè si possa parlare di ETF Reit è necessario il soddisfacimento di alcuni requisiti specifici:

è necessario che gli ETF investano in immobili almeno 3/4 del loro patrimonio

il 75 per cento dei ricavi di questi fondi devono arrivare dall’attività immobiliare

il 90 per cento del reddito deve essere distribuito sono forma di dividendo

la metà delle azioni non deve essere in mano a meno di 5 azionisti

Come si può vedere da questi requisiti, quindi, i paletti degli ETF immobiliari sono molto stretti. Solo apparentemente, quindi, gli ETF reit possono essere considerati fondi a larga diffusione. In realtà, come visto, ci sono requisiti che devono essere soddisfatti. Proprio per questo motivo per chi punta ad investire sul mercato immobiliare con questo strumento, diventa fondamentale saper selezionare i migliori ETF Reit.

Mercato immobiliare previsioni 2023

Come abbiamo già accennato in precedenza non è possibile individuare i migliori ETF Reit 2023 se prima non si hanno ben chiare quelle che sono le linee di tendenza del mercato immobiliare per il nuovo anno.

L’Europa è alle prese con sfide economiche che sono causate da fattori demografici, bassa crescita economica e andamento dei tassi di interesse. Tuttavia, pur in un contesto di forte incertezza, c’è ottimismo circa la possibilità che l’alto costo del denaro possa avere vita breve con i tassi destinati a scendere entro il 2023.

Ciò suggerisce che gli stessi alti rendimenti del mercato immobiliare possano essere solo temporanei. Tale ottimismo trova sostegno in alcuni parametri economici decisamente forti come ad esempio la bassa disoccupazione, i forti investimenti nei settori energetici e la crescente adozione delle nuove tecnologie. In base a tali elementi si può ipotizzare che lo stress che caratterizza il mercato immobiliare possa essere limitato al massimo ai prossimo 12/15 mesi.

In questo contesto, anche il mercato immobiliare dovrebbe riuscire a stabilizzarsi e a riprendersi a partire dal 2024 con i prezzi che non tornerebbero sui massimi del 2021 ma che comunque recupererebbero sensibilmente dopo il calo del 2022/2023.

Il settore immobiliare, come del resto tutte le asset class, è alle prese con un periodo difficile. Questo è un dato di fatto ma non bisogna pensare che il comporto si stia dirigendo verso un collasso permanente anche perchè è davvero difficile pensare che il settore immobiliare possa perdere il suo tradizionale appeal. Al tempo stesso, però, è probabile che l’attuale recessione possa smorzare la domanda di alcuni settori particolari come quello degli immobili a uso ufficio. Inoltre a causa dei tassi di interesse bassi, gli investitori immobiliari potrebbero avere più difficoltà a trovare attività interessanti su cui investire rispetto agli investitori che guardano all’azionariato. Nel lungo termine, però, gli investimenti immobiliari risultano ancora interessanti.

Avendo ben chiaro questo quadro, possiamo ora passare alla seconda parte della nostra guida: quella dedicata ai migliori ETF immobiliare del 2023.

I 3 migliori ETF Reit europei su cui investire

Sono 3 gli ETF Reit che gli analisti di Freedom24 hanno selezionato per investire sul mercato immobiliare nel 2023. Si tratta di:

Vanguard Global ex-US Real Estate ETF (VNQI)

iShares Global REIT ETF (REET)

iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP)

Prima di analizzare nel dettaglio uno per uno questi ETF Reit, ricordiamo ai lettori che tutti e 3 sono disponibili sul terminale web di Freedom24 assieme a migliaia di altri ETF di ogni tipo. Chi è nuovo cliente del broker può anche sfruttare la possibilità di comprare ETF e azioni senza commissioni per i primi 30 giorni.

Vanguard Global ex-US Real Estate ETF

Si tratta di un ETF che consente di esporsi sul mercato real globale, con esclusione delle azioni americane. Il Vanguard Global ex-US Real Estate ETF investe su azioni dell’Europa occidentale e del settore pacifico dell’Asia. Grazie a questa peculiarità, l’ETF può fornire accesso a rendimenti molto attraenti e a un possibile apprezzamento del capitale sul lungo termine. Ovviamente vanno tenuti in considerazione i rischi e la volatilità tipici del settore.

L’ETF presenta un discreto livello di diversificazione con ben 45 partecipazioni in tanti paesi diversi. Dotato di ampia copertura e di un rapporto di spesa decisamente basso, il Vanguard Global ex-US Real Estate ETF potrebbe essere una scelta interessante soprattutto per gli investitori di lungo termine.

iShares Global REIT ETF (REET)

L’ETF Reet consente di posizionarsi su immobili quotati a livello globale. Il fondo a gestione passiva replica l‘indice FTSE EPRA Nareit Global REITs, un paniere che comprende le società dei mercati sviluppati ed emergenti che possiedono e hanno in gestione immobili che sono capaci di produrre reddito

immobiliare, come ad esempio i magazzini, gli uffici e gli appartamenti. Il portafoglio comprende aziende che sono qualificate come REIT nel loro paese di residenza e in più soddisfano anche i criteri aggiuntivi dell’indice di dimensione, liquidità e reddito.

I titoli che compongono l’indice vengono ponderati alla luce di quella che è la loro market cap di mercato. Le valutazioni sono poi riviste ogni trimestre e quindi i dati sono aggiornati.

iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP)

Ultimo fondo che figura nella lista dei migliori ETF Reit 2023 è iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP). Si tratta di un fondo che segue le performance formato dalle società immobiliari quotate e da fondi comuni di investimento in immobili dei paesi sviluppati ad eccezione del Regno Unito. Il criterio di inserimento in questo indice è connesso con i rendimenti offerti. Tre i principali vantaggi di iShares European Property Yield UCITS ETF: l’esposizione a società immobiliari europee e REIT, gli investimenti diretti in società immobiliari quotate in borsa e REITS e la presenza regionale con focus sul reddito.

Come investire in ETF immobiliari

Nel corso del post abbiamo citato un broker ben preciso per comprare i migliori ETF immobiliare sfruttando le previsioni del mercato per il 2023: Freedom24.

In effetti questa piattaforma è molto interessante perchè non solo consente ai nuovi clienti di operare senza commissioni per i primi 30 giorni ma al tempo stesso perchè offre una selezione vastissima di ETF da tutto il mondo oltre a migliaia di azioni.

Freedom24, tra l’altro, fa riferimento alla Freedom Finance Holding Corp che è addirittura quotata sul Nasdaq. Parliamo quindi di un broker che è affidabile e molto professionale. I vantaggi non si fermano però qui perchè con Freedom24 è anche possibile investire sulle IPO e inoltre anche ricevere il 3% sulle somme depositate in USD. Insomma un broker con molte funzioni.

