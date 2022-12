Piano individuale di risparmio: i piani di investimento per il tuo patrimonio

I piani individuali di risparmio sono un ottimo strumento finanziario a disposizione per tutti i clienti di Trade Republic (qui la nostra recensione), uno dei migliori operatori presenti sul mercato italiano per gli investitori che desiderano investire automaticamente in azioni, ETF o criptovalute, facendo crescere il proprio patrimonio a lungo termine, gradualmente e compatibilmente con i propri obiettivi finanziari.

Ma come funzionano i piani individuali di risparmio? Quali sono le caratteristiche di questo strumento? Come attivarlo?

Come funzionano i piani individuali di risparmio Trade Republic

I piani individuali di risparmio di Trade Republic sono piani di accumulo del capitale che tutti i clienti dell’operatore possono accendere gratuitamente per costruire un portafoglio di attività finanziarie nel tempo, in maniera facile e versatile.

Prova a pensare ai piani individuali di risparmio come se fossero dei veri e propri salvadanai, che potrai alimentare mese dopo mese con i tuoi risparmi, con la flessibilità che meriti: puoi infatti modificare gli importi o sospenderli quando e quante volte vuoi!

Le principali caratteristiche dei piani individuali di risparmio Trade Republic sono infatti:

Variabilità degli asset: puoi investire in azioni, ETF e criptovalute, o contemporaneamente in più asset class, in linea con la tua strategia finanziaria

Gratuità: gli investimenti nei piani di risparmio sono gratuiti e, dunque, non dovrai preoccuparti che le commissioni di investimento possano erodere i tuoi margini

Semplicità e flessibilità: puoi automatizzare i tuoi investimenti, modificare gli importi, sospenderli e interromperli quante volte vuoi.

I vantaggi dei piani individuali di risparmio

I vantaggi dei piani individuali di risparmio sono numerosi ma, in estrema sintesi, i tre più importanti sono che:

ti aiutano a risparmiare per la pensione. Risparmiare per la pensione è una delle cose più importanti che puoi fare per te stesso e per la tua famiglia. Con un piano di accumulo del capitale, puoi accantonare ogni mese o anno del denaro per contribuire alla tua pensione. Questo denaro crescerà gradualmente, mese dopo mese, rivalutandosi nel lungo termine grazie alla crescita prevedibile dei mercati finanziari permettono di accumulare ricchezza nel tempo. Anche se il tuo obiettivo non è così di lungo termine, i piani di accumulo del capitale offrono pur sempre un ottimo modo per costruire il tuo patrimonio nel tempo. Investendo in un mix di azioni, ETF e altre attività, puoi infatti veder crescere il tuo capitale e approfittare del potenziale di guadagno in conto capitale a lungo termine ti educa al risparmio. Accantonando in maniera automatica, mese dopo mese, una piccola parte dei tuoi risparmi, il piano di investimento ti permetterà di creare una positiva routine per te e per la tua famiglia mitiga il rischio. Il piano individuale di risparmio ti permetterà di entrare in un asset su diversi livelli di prezzo, mitigando il rischio ed evitando di rimanere esposto al pericolo di acquistare un prodotto finanziario in un momento meno conveniente.

Come impostare i piani individuali di risparmio con Trade Republic

Impostare i piani individuali di risparmio con Trade Republic è molto semplice. Tutto quello che devi fare è infatti:

Aprire gratis un conto su Trade Republic (sito ufficiale)

Fai tap sull’azione, sull’ETF o sulla criptovaluta in cui vuoi investire

Decidere con quale frequenza vuoi investire

Inserire l’importo che desideri investire regolarmente e confermare l’operazione.

Così facendo, dalla prima scadenza prevista il tuo piano di risparmio inizierà ad accumularsi automaticamente, permettendoti di veder crescere il portafoglio mese dopo mese, sulla base delle tue indicazioni.

>>> Clicca qui per aprire un conto gratis su Trade Republic! <<<

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!