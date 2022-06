Portafogli per tutte le stagioni: su quasi asset investire durante un mercato ribassista?

L’indice azionario S&P 500 è entrato ufficialmente nel mercato ribassista lo scorso 13 giugno 2022. Tecnicamente si è soliti affermare che nel momento in cui si verifica un calo pari al 20 per cento (o oltre) rispetto all’ultimo picco, allora il mercato è in fase ribassista. Per l’S&P 500 si è trattato di uno sbocco inevitabile visto che l’indice si stava costantemente muovendo al ribasso negli ultimi sei mesi.

Per un investitore è assolutamente fondamentale essere preparati a questo genere di eventi e al tempo stesso essere consapevoli delle strategie con cui è possibile ridurre il rischio e le perdite. Una di queste strade consiste nella creazione di un portafoglio per tutte le stagioni. Tale operazione si può fare usando la metodologia a suo tempo creata dal famoso investitore Ray Dalio, numero uno di Bridgewater Associates, ad oggi il grande hedge fund di tutto il mondo.

Cosa è il portafoglio per tutte le stagioni di Ray Dalio

L’idea alla base del portafoglio per tutte le stagioni è quella di procedere alla diversificazione degli asset in modo tale che essi restino stabili in tutte le condizioni di mercato e siano capace di generare rendimenti in quasi tutte le situazioni. Secondo il metodo di Ray Dalio la struttura del portafoglio dovrebbe essere la seguente (a sinistra l’asset class e a destra il relativo peso nel portafoglio):

Obbligazioni a lungo termine: 40 per cento

Azioni: 30 per cento

Obbligazioni a medio termine: 15 per cento

Oro: 7,5 per cento

Materie prime: 7,5 per cento

La metodologia di protezione degli investimenti ideata da Dalio ha dimostrato di funzionare sia nel corso delle fasi di boom economico che durante le recessioni. Nonostante il rendimento totale di un portafoglio per tutte le stagioni sia più basso rispetto a quello dell’S&P 500, la sua volatilità è però più bassa rispetto all’indice di riferimento e questo fornisce un migliore rapporto tra rischio e rendimento.

Gli analisti di Freedom Finance Europe (qui trovi la nostra recensione del broker), partendo dalla metodologia di Dalio, hanno reso più sofisticato il portafoglio al fine di ottenere migliori rendimenti. Attraverso questa operazione sono stati selezionati 7 ETF che ogni trader può usare per costruire il proprio portafoglio valido per tutte le stagioni.

Per investire su questi ETF si può usare il broker Freedom24 che consente di fare trading senza commissioni per i primi 30 giorni.

Portafoglio ETF per tutte le stagioni

iShares Core S&P 500 ETF (IVV.US) è un fondo azionario a grande capitalizzazione con 278 miliardi di masse gestite. L’ETF replica l’indice omonimo che include le cinquecento maggiori società quotate negli Stati Uniti. Il gestore del fondo è il colosso Blackrock. Attualmente iShares Core S&P 500 ETF è il secondo fondo indicizzato più grande dopo l’SPDR S&P 500 ETF. Rispetto al diretto concorrente ha però un grande vantaggio: (più basso di ben cinque punti base in meno rispetto al suo concorrente). Gli esperti di Freedom Finance suggeriscono un’allocazione del 15 per cento su questo ETF. Tra le azioni più interessanti su cui questo ETF investe ci sono: Apple, Microsoft Corp, Amazon.com Inc., Alphabet Inc. Classe A e Alphabet Inc. Classe C..

