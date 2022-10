Quale significato dare alla volatilità dei mercati finanziari?

La borsa di Milano oggi registra un ribasso del 2 per cento in area 21300 punti. A mattinata inoltrata i titoli in verde sono solo tre. Una situazione diametralmente opposta rispetto a quella di ieri quando erano i segni rossi ad essere merce rara. In appena 24 ore, quindi, è già cambiato tutto. Una situazione di alta volatilità che, dal punto di vista dell’informazione, ha la capacità di bruciare contenuti con una frequenza rapidissima.

E così già oggi non ha più senso chiedersi quale valore dare al rally registrato ieri dalle borse visto che i mercati sono già in affanno.

Ciò che si può fare è adottare una prospettiva di lungo termine. In altre parole è necessario abbandonare i movimenti frutto anche dell’irrazionalità degli investitori, e cercare di capire meglio come può evolvere la situazione nel lungo periodo.

Sicuramente l’inflazione è destinata a restare stabile e quindi i rendimenti dei titoli di stato potrebbero presto aver raggiunto il picco. Gli Stati Uniti sono più avanti rispetto all’Italia e rispetto all’Europa. Negli States, infatti, il picco potrebbe essere già alle spalle. Questa è una prima buona notizia. Ve ne sono anche altre a partire dal calo del prezzo del gas (-1/3 rispetto ai precedenti massimi). E allora, considerando nel loro insieme questi fattori non si può escludere che ci possano essere le condizioni per un rally delle borse già nei prossimi mesi. La storia insegna che, dopo un settembre tradizionalmente negativo (quest’anno ancora di più), c’è sempre un recupero di fine anno. Ebbene questa volata finale potrebbe avere inizio già verso fine agosto. Ovviamente sarebbe più pronunciata negli Usa e meno in Europa dovrebbe inizio in differita.

Come prepararsi al cambio di passo delle borse?

Se nel lungo termine le prospettive sono per un recupero delle borse, cosa conviene fare per prepararsi a questo momento? Per rispondere a questa domanda è necessario partire da lontano. Stando alle previsioni degli analisti, il Dollaro è destinato a restare molto forte fino a fine anno. Addirittura alcuni esperti sono convinti che l’Euro possa scendere a 0,94 nel cambio con il biglietto verde. Una situazione simile significherebbe consolidamento dello status quo che vede gli Stati Uniti nel ruolo di paese rifugio. Tale concezione durerebbe fino a quando non dovessero emergere segnali reali di rallentamento dell’economia Usa. Solo se tale ipotesi di dovesse realizzare, il cambio con l’euro potrebbe tornare sopra la parità.

In questo contesto, l’appeal verso l’azionario tornerebbe ad essere alto. Non si trascurino gli elementi positivi poichè la liquidità a livello mondiale continua ad essere molto alta e ciò è un sostegno per la ripresa dei mercati entro la fine dell’anno. Operativamente si tratta di procedere ad una accurata selezione delle aziende che presentano buoni bilanci e hanno un debito contenuto. Fondamentale adottare questi filtri in modo tale da proteggersi dal rialzo dei tassi di interesse.

