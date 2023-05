Quali sono le società più importanti negli ETF?

Quando si parla di ETF e dei principali gestori, i nomi di BlackRock e Vanguard sono, su tutti, i punti di riferimento del mercato… tant’è che per gli analisti costituiscono una sorta di categoria a sé per quanto riguarda la raccolta di asset. Negli soli Stati Uniti, per esempio, gli ETF di BlackRock e Vanguard gestiscono rispettivamente 2,3 e 2 trilioni di dollari di asset under management (AUM), pari al 60% del totale del mercato e ben al di sopra del rivale più vicino State Street Global Advisors (SSGA) con 1 solo trilione di dollari.

Negli ultimi tre anni, i due hanno assorbito il 62% dei nuovi afflussi stando ai dati Bloomberg Intelligence, che in un recente report ha peraltro previsto che il loro dominio regnerà ancora per qualche tempo.

Perché tutti vogliono i fondi di BlackRock e Vanguard

A questo punto ci si può domandare per quale motivo tutti i consulenti desiderino investire sui fondi di BlackRock e Vanguard e non sugli altri. La risposta è il fatto che si tende a dare la priorità a due fattori principali quando si tratta di selezionare gli ETF: l’expence ratio (TER) e il brand, due aree in cui i big sono chiaramente in testa.

In particolare, l’expense ratio è stato citato come il fattore più importante nella scelta di un ETF, seguito dall’emittente. In altre parole, quando un consulente cerca un ETF, non conta solo la commissione, ma anche il marchio.

Anche in Europa, gli ETF più popolari sono diventati un elemento fondamentale del portafoglio, con l’iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CPSX) e il Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA) che assorbono rispettivamente 56,8 e 29,2 miliardi di dollari di AUM.

A proposito, di Europa, è certo che nel vecchio Continente le cose sono leggermente diverse, con gli spread di negoziazione indicati come uno dei fattori più importanti, un’area che sia BlackRock che Vanguard possono controllare grazie ai loro enormi volumi, che rendono i loro fondi economici da negoziare, di solito con uno spread denaro-lettera di un punto base.

Vanguard e BlackRock, chi vincerà?

In questa corsa dai grandissimi numeri, Vanguard sta minacciando di conquistare il primato di BlackRock, con un patrimonio che rappresenta l’84% di quello di BlackRock, rispetto al 50% di dieci anni fa.

A questo ritmo, Vanguard supererà BlackRock in cinque o sei anni, e forse anche prima se il mercato rimarrà basso o piatto, dato che Vanguard in genere raccoglie più liquidità ogni anno e ha una maggiore esposizione obbligazionaria per ammortizzare il deprezzamento del mercato azionario…

