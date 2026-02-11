Andamento della quotazione del nichel - Borsainside

In questa pagina Borsainside pubblica il grafico con la quotazione del nichel in tempo reale per libra. I prezzi sono espressi in dollari americani. Nella seconda parte della guida, invece, il focus sarà rivolto a come investire sul nichel oggi e a quali sono i migliori broker che consentono di speculare su questo metallo attraverso i CFD.

Già prima di scendere nel dettaglio, è possibile dare un’anticipazione: rispetto ad anni fa, oggi il nichel è compreso nelle liste dei mercati disponibili di piattaforme CFD di primo piano come ad esempio eToro. Proprio questo broker, tra l’altro, consente di fare pratica prima con la demo gratuita per poi passare solo dopo a soldi reali. Per scoprire l’offerta di eToro, è sufficiente andare sul sito ufficiale del broker (clicca qui).

Cosa è il Nichel

Il nichel è un metallo bianco-argenteo, che appartiene al gruppo del ferro. E’ duro, malleabile, duttile e luci abile e viene impiegato soprattutto per fabbricare acciaio inox e nella preparazione delle leghe. Trova largo impiego nell’industria petrolifera, chimica, automobilistica, per prodotti di fonderia e placcatura, per la preparazione di batterie ricaricabili, di catalizzatori e per la coniazione di monete.

La maggior parte del nichel viene estratto in Canada, in particolare nella regione del Québec. Cuba, Russia, Cina, Indonesia e Australia sono gli altri importanti produttori. Per quanto riguarda, invece, i maggiori consumatori di nichel ci sono la Cina, il Giappone, gli Stati Uniti, la Corea del Sud e la Germania. Le società leader al mondo nella produzione di nichel sono Norilsk Nickel, Vale, Jinchuan Group, Xstrata, BHP Billiton e Sumitomo Metal Mining.

Il mercato di riferimento del nichel è il London Metal Exchange (LME). Il prezzo del nichel ha raggiunto un massimo storico nel maggio del 2007, a 25,51 dollari per libra (54.050 dollari per tonnellata).

Il nichel come oggetto di investimento non è molto noto. Tuttavia sono tantissimi gli investitori che operano sul nichel e ovviamente anche le quotazioni di questo asset fanno parte della cosiddetta Borsa Metalli.

Quotazione Nichel, grafico in tempo reale

Il punto di partenza per scommettere sulla direzione che la quotazione Nichel potrebbe prendere nel futuro è rappresentato dal grafico in tempo reale. Leggere il grafico sull’andamento del prezzo del Nichel è semplice. I valori di riferimento sono due: l’andamento delle quotazioni e l’intervallo di tempo. E’ ovvio che il riferiemento è la quotazione in tempo reale. Tuttavia oggi i grafici della Borsa Metalli sono talmente personalizzabili che puoi vedere con pochi click tutto quello che è stato lo storico delle quotazioni.

Prima di parlare nel dettaglio dell’andamento del prezzo del Nichel, è utile fornire alcune precisazioni di tipo pratico. Dove è possibile trovare i grafici in tempo reale sul Nichel? La risposta, a parte il grafico che puoi trovare qui su Borsainside, è la stessa che si darebbe parlando del grafico su una materia prima più nota come l’oro. Oggi per trovare il grafico real time sul Nichel basta cercare su internet. Ovviamente poi ci sono grafici e grafici ed i migliori, nonchè più utili, sono quelli personalizzabili.

Prezzo Nichel, quotazioni oggi live

La quotazione del Nichel oggi oscilla attorno agli 80mila dollari alla tonnellata. Si tratta dei livelli più alti di tutti i tempi raggiungi in concomitanza con la guerra in Ucraina. In precedenza, il prezzo del Nichel aveva raggiunto il suo momento massimo (massimi storici) a maggio 2007 quando le quotazioni sfondarono il muro dei 52000 dollari. Già nel mese di giugno 2007, però, la quotazione del Nichel era caduta poco sopra i 42000 dollari. Il ritracciamento del Nichel fu velocissimo visto che già a dicembre 2008 le quotazioni erano tornate a 10000 dollari.

Questo dal punto di vista analitico. Si ricorda che monitorare la quotazione Nichel oggi live non sognifica stare attaccati al pc o allo smartphone. Impostando i giusti segnali di allert, infatti, è possibile anche ricevere delle notifiche dai grafici solo su richiesta.

Cosa influenza il prezzo del Nichel

Come tutte gli asset inclusi nella Borsa Metalli, anche per quello che riguarda il prezzo del Nichel ci sono precisi fattori che influenzano le quotazioni. In questo paragrafo si farà riferimento proprio alla fatidica domanda cosa influenza il prezzo del Nichel. Il prezzo real time è ovviamente determinato da quello che è l’incontro tra la domanda e l’offerta. Ci sono però dei fattori specifici che tengono alta la domanda oppure, caso contarrio, la abbassano determinanto un eccesso di offerta e quindi calo del prezzo.

Tradizionalmente a sostenere la domanda di Nichel è sempre stata l’industria siderurgica. Negli ultimi anni, però, si è aggiunta anche l’industria delle batterie e questo spiega il perchè le quotazioni del Nichel solo salite al London Metal Exchange. Nella composizione di batterie il Nichel oramai pesa più del cobalto e del litio. Quando si parla di batterie si parla di auto elettrica. Il rapporto è facile da intuire: al successo dell’auto elettrica e alla sua diffusione corrisponderà un maggiore aumento della domanda di Nichel e quindi apprezzamento del metallo.

Come investire sul Nichel

Nel precedente paragrafo si è parlato di cosa influenza la quotazione del Nichel. E’ quasi scontato che in questo paragrafo l’attenzione sia sui modi per investire sul prezzo del Nichel. Ovviamente non si parla di compravendita di Nichel in sbarre o altro. Si può investire in Nichel senza possedere fisicamemente questo bene ma solo scommettendo sull’andamento del prezzo.

Sono strumenti per investire sul Nichel gli ETF e i futures. Questi ultimi sono contratti di tipo derivato. In pratica gli strumenti per investire sul Nichel sono gli stessi previsti per qualsiasi altro tipo di asset incluso nella Borsa Metalli.

Il modo più semplice per investire sul Nichel da casa è attraverso i Contratti per Differenza. I CFD sono strumenti derivati che riproducono l’andamento del sottostante, il nichel nel nostro caso specifico.

Investire sul Nichel con il CFD Trading

I metodi indicati in precedenza per investire sul Nichel (futures e ETF) possono sembrare di difficile applicazione per un investitore che vuole operare da casa propria. Per investire sul Nichel da casa la strada più semplice da seguire è quella del trading di CFD. In pratica mediante questa forma investimento si scambierà un Contratto per Differenza che riproduce l’andamento del prezzo del Nichel.

Grazie al trading di CFD è possibile trarre profitto anche nel caso in cui il prezzo del Nichel dovesse calare sempre se il trade sia corretto. Questa possibilità è molto importante per poter approfittare della volatilità del prezzo dell’asset. Come per tutti gli altri modi per investire sul prezzo del Nichel, anche il CFD è frutto di studio e analisi. Le quotazioni del metallo, infatti, oscilla sulla base di motivi ben precisi.

Purtroppo non sono tanti i broker CFD che hanno incluso il nichel tra gli asset disponibili. Onde evitare ai nostri lettori perdite di tempo inutili siamo andati noi di Borsa Inside alla ricerca dei migliori broker che consentono di fare trading sul prezzo del nichel attraverso i CFD. Tra le piattaforma che offrono questa possibilità c’è eToro (qui la recensione completa).

Il noto broker di social trading consente di investire attraverso i CFD sul Nickel Future Contract. E’ possibile operare in entrambe le direzioni e quindi al rialzo (long trading) e al ribasso (short trading).

Per investire sul prezzo dei CFD Nickel con eToro è sufficiente aprire un conto demo. Attivando l’account dimostrativo è possibile avere subito 100 mila euro virtuali per imparare a fare pratica senza correre il rischio di perdere soldi veri.

Clicca qui👉per aprire un conto demo con eToro e imparare a fare CFD trading sul Nichel è gratis

Altre caratteristiche di eToro sono:

Regolamentazione : CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia).

: CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia). Piattaforma : possibilità di negoziare nickel con i CFD sia sul PC che sul Mobile.

: possibilità di negoziare nickel con i CFD sia sul PC che sul Mobile. Deposito minimo : 100 euro

: 100 euro Vantaggi : Social trading e copy trading.

: Social trading e copy trading. Conto demo: gratuito e 100.000$ virtuali a disposizione.

