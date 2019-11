Europroftrader truffa? Opinioni e Recensione

EuroProfTrader è una truffa oppure è un broker serio? Scoprilo grazie alla nostra recensione e valuta alternative decisamente migliori!

Hai sentito parlare di EuroProfTrader e vorresti maggiori informazioni? Vuoi sapere se si tratta di un broker serio e affidabile? Non preoccuparti! Continua a leggere quello che di seguito abbiamo da dirti.

Conosci il Social Trading? Vedi chi sono i migliori investitori trader italiani e del mondo e inizi a copiare il loro portafoglio. Conto Demo gratuito con 100.000€ virtuali per provare senza spendere i tuoi soldi Scopri i migliori trader su eToro con un Conto Demo Gratuito >>

In questa guida analizzeremo tutti i dettagli del broker e cercheremo di comprendere anche se si tratta di un broker serio o se invece si tratta di un sistema come tanti che promette guadagni semplici e veloci. Tutto quello che devi fare è continuare a leggere questa recensione per capire se davvero si tratta di un broker serio e affidabile o se invece è un sistema che sarebbe bene evitare.

Ancora prima di far questo ci teniamo a precisare che fare trading online non è semplice e soprattutto non prevede alcun guadagno immediato e semplice. Se si investe nel trading online, sei consapevole dei rischi che corri, ovvero di poter perdere l’intero capitale investito.

Ricorda anche che tutti i broker online ti mettono in guardia da questo pericolo e ti fanno ben comprendere che il capitale investito in ogni singolo trade è a rischio. Questo vuol dire anche che devi investire sempre e solo il denaro che ti puoi permettere di perdere.

Certamente il trading online potrebbe essere un’opportunità di guadagno ma molte volte si potrebbe incappare in delle fregature. Ecco il motivo per il quale devi valutare attentamente come e quanto investire e soprattutto con chi investire.

Mai dar retta a chi ti promette guadagni facili. Questi nel trading online non esistono, soprattutto se poi ti vengono proposti con dei canali dubbi e fuorvianti. Oggi su internet molti utenti cadono in trappola dei guadagni facili, illusi dalle promesse di facili guadagni. Europroftrader è uno di questi?

Scoprilo in seguito in questa recensione.

Quello che noi oggi ti possiamo dire è questo: tutti i sistemi che pubblicizzano guadagni semplici, facili e veloci, non esistono. Soprattutto non esistono sistemi che ti permettono di ottenere guadagni in modo automatico.

Europroftrader.com funziona? Scoprilo di seguito!

Cos’è EuroProfTrader?

Per certi versi possiamo definire EuroProfTrader come la piattaforma capace di generare profitti. Almeno questo è quanto affermato dal suo inventore.

All’interno del sito, vengono fatte delle promesse di facili guadagni per tutti, anche coloro che lo utilizzano, senza delle particolari conoscenze.

Viene anche spiegato cos’è e come esso funziona. Ad esempio, si parla di un robot ideato da un ex-banchiere o sviluppatore software che ha lavorato per istituti di credito.

Analizzando il video presente sul sito, si vede anche che EuroProfTrader si basa su una strategia di trading che viene utilizzata anche dalle grandi banche del mondo. Nulla di più semplice per diventare ricco, non credi anche tu? Purtroppo molto spesso tutto questo non corrisponde alla realtà.

Chi è Pietro Mazotta

Pietro Mazotta viene identificato come lo sviluppatore del sistema atto a guadagnare in Borsa in modo automatico.

Analizzando la pubblicità, si parla di un costo di acquisto oltre i 400 euro, ma che viene ottenuto gratuitamente se lo acquisti subito tramite una semplice registrazione.

Al momento Pietro Mazotta viene descritto come un mago… peccato che nella versione tedesca la sua persana prende il nome di Stefan Klossingen.

EuroProfTrader truffa?

Non possiamo dire se EuroProfTrader sia una truffa o meno. Possiamo solo dire che i guadagni facili non esistono come anche non esiste un sistema che ti possa far guadagnare in breve tempo.

Molto spesso sistemi come EuroProfTrader vengono pubblicizzati come dei software in grado di generare guadagni ingenti. Molti affermano che con EuroProfTrader si potrebbe diventare ricchi. Chi lo ha provato, però, non è di quest’idea.

Allo stesso tempo noi non possiamo dire che EuroProfTrader truffa. Non è compito nostro. Spetta alla magistratura affermare se davvero si tratta di una truffa o meno. Noi ci siamo solo limitati ad analizzarlo. Quello che ti possiamo dire è che EuroProfTrader non è un software che fa miracoli, come non lo sono tutti gli altri.

Anche se si presenta in funzione multi lingua, non è da considerare affidabile. Questo non lo diciamo noi, ma moltissimi trader che lo hanno provato.

Analizzando il sito in versione italiana, si nota un certo Pietro Mazotta che informa gli utenti di aver dato vita ad un software innovativo il quale consentirebbe di operare in Borsa in modo automatico sfruttando le opzioni binarie. Al momento però le opzioni binarie non sono offerte a tutti i trader, ma solo ai professionisti. Quindi si deve prestare particolare attenzione.

Ad oggi anche se sono in commercio dei sistemi che operano con le opzioni binarie in modo automatico e semi automatico, non sono certamente da prendere in esame soprattutto se sei un trader alle prime armi.

Al contrario, invece, sarebbe bene per te operare con broker regolamentati come lo sono 24option o anche eToro che ti permettono di operare, il primo con le notifiche di trading, e il secondo con il sistema di social trading.

Meglio dunque non dar retta alle facili promesse e a quanto afferma EuroProfTrader. Non è possibile diventare ricchi in modo semplice e rapido utilizzando il software EuroProfTrader come invece si afferma sul sito. Questo non è assolutamente vero e questo non vale solo per EuroProfTrader, ma per tutti i sistemi di trading automatici.

EuroProfTrader funziona oppure no?

A questo punto non ti resta che trarre le tue considerazioni. Certamente da quanto detto, anche tu sei in grado di stabilire se EuroProfTrader funziona o no.

Pietro Mazotta sostiene di aver sviluppato con alcuni amici un sistema che ti permette di guadagnare soldi. Questo è quanto lui afferma e non quanto testato dai trader che lo hanno provato. Tutti i trader che invece affermano il contrario potrebbero essere dei trader poco seri e poco affidabili, magari pagati per affermare quanto dicono.

Resta il fatto che questi affermano che avrebbero “beneficiato” del software per ottenere dei risultati eccellenti. Potrebbero essere delle affermazioni false, ma noi non lo possiamo dire con certezza, anche perché noi non lo abbiamo provato per il semplice fatto che non ci fidiamo di chi promette guadagni facili e soprattutto non è regolamentato.

Per altro vi è un altro intoppo che ci lascia perplessi. Il portale EuroProfTrader è stato concepito in svariate lingue del mondo e per ogni lingua del mondo il creatore si presenta con un nominativo differente. In breve, per l’Italia è Pietro Mazotta, mentre in Germania diventa Stefan Klossingen.

Come funziona EuroProfTrader?

Appena installato il software, tu in quanto trader ti trova davanti ad operazioni da fare sui mercati finanziari. È chiaro che non puoi operare se non conosci i mercati.

Prima di operare devi sempre conoscere l’asset, ma anche possedere un conto demo che ti permette di simulare le tue operazioni.

Nota che EuroProfTrader non offre un conto demo e aprire un conto reale con questo broker opzioni binarie non è affatto semplice o conveniente.

Sarebbe sempre meglio optare per Sistemi di trading automatici affidabili!

EuroProfTrader non è un ottimo sistema e come tale sarebbe meglio evitarlo. Ovviamente la scelta spetta a te.

Ad oggi ci sono dei sistemi che funzionano molto bene e che ti mettono in guardia dai possibili rischi. Ad esempio 24option è uno di questi. Esso è un broker autorizzato e regolamentato dalla CySEC che ti permette di fare trading online in modo serio e professionale.

24option è legale in Italia e in tutta l’Unione Europea. Il broker inoltre ti offre l’opportunità di fare trading sui mercati finanziari con un’interfaccia grafica intuitiva. Ad oggi è considerato uno dei migliori insieme ad eToro e ad altri broker, molto apprezzato anche dai trader di primo livello.

Grazie alle notifiche di trading 24option puoi operare seguendo delle indicazioni tecniche ben precise sulle situazioni dei mercati finanziari.

>>Clicca qui per aprire un conto demo 24Option

EuroProfTrader recensioni e opinioni

Tutte le recensioni su EuroProfTrader sono tendenzialmente false, scritte dai creatori di EuroProfTrader per convincere i trader ad effettuare una registrazione.

Non è possibile guadagnare soldi in modo facile e veloce come molti vogliono far credere. Non esiste un sistema che sia tale.

A questo punto possiamo affermare che le recensioni sono certamente false.

Infine, vi ricordiamo che in caso di possibile truffa sarebbe bene denunciare tutto subito alle autorità italiane. Questo non vuol dire che riesci a recuperare i tuoi soldi.

Molto spesso si tratta di società che hanno sede in paradisi fiscali e come tale non perseguibili dalla legge. Qui finiscono anche i vostri soldi. Ecco il perché ti consigliamo di investire con eToro o 24Option, in quanto sono dei broker regolamentati ed autorizzati.

Grazie ad essi, potrai investire in modo semplice e veloce, grazie al conto demo gratuito e al conto reale dal deposito basso. Inoltre si tratta di broker regolamentati a livello internazionale e come tale possono operare in Italia e per altro anche in Italia sono protetti dagli enti di regolamentazione.

Questi broker infine, ti mettono in guardia sul pericolo legato al trading online. Questo vuol dire che potrai perdere tutto il tuo capitale investito in una singola operazione. Quindi presta particolare attenzione.

>>>Unisciti alla community di eToro da qui!