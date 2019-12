Trading online: eToro lancia Shopping Cart per investire nelle azioni retail

In occasione dello shopping natalizio, eToro ha lanciato un portafoglio formato solo da società retail

Il periodo di Natale è da sempre dedicato allo shopping. Lo sanno molto bene le aziende del settore retail che puntano proprio sulle settimane a cavallo tra Natale e Capodanno per dare ulteriore slancio a vendite e al fatturato. Ma il periodo di Natale può essere una grande occasione per fare soldi anche per i traders che sono soliti investire nelle azioni del settore retail.

I rapporti di causa-effetto sono molto semplici da inquadrare: più vendite per le società retail significa apprezzamento del valore delle rispettive azioni in borsa e quindi profitti più o meno grandi per tutti i traders che sono soliti investire in questi titoli. Attenzione perchè questo discorso non vale solo per gli investitori tradizionali (ossia per chi opera con la compra-vendita) di azioni ma anche per i traders che sono soliti investire con gli strumenti derivati come ad esempio il trading di CFD.

Proprio a questi ultimi è rivolta l'incredibile offerta lanciata dal noto broker eToro in occasione del periodo natalizio. Come certamente saprai se sei solito fare trading online con eToro, questo broker ha ideato l'innovativo strumento dei Portafogli per investire in gruppi di azioni dello stesso settore che vengono considerati come asset unici.

Se invece non conosci eToro, oppure ne hai solo sentito parlare, ti invito a prendere in considerazione la possibilità di aprire un conto su eToro e iniziare subito a provare il trading usando la valuta virtuale che il broker ti fornisce.

Il conto demo eToro oggi è gratis e puoi attivarlo direttamente dal link sottostante.

Tornando al tema di questo post, per sfruttare l'onda lunga del boom di vendite nelle catene retail nel periodo natalizio, eToro ha lanciato il portafoglio Shopping Cart.

Grazie a questo strumento potrai tradare, senza commissioni, i CFD sulle azioni che sono attive nel settore retail.

Attraverso il portafoglio Shopping Cart avrai la possibilità di investire in aziende internazionali come ad esempio Amazon, eBay Inc, Alibaba o il rivenditore di abbigliamento sportivo JD.com. Tutte le società che sono incluse nel portafiglio retail che è stato lanciato da eToro sono in grado di generare un giro d'affari pari a qualcosa come 20 trilioni di sterline!

Il portafoglio che eToro ha lanciato per dare a tutti la possibilità di investire nei colossi del settore retail, presenta una capitalizzazione di mercato pari a 1,9 trilioni di dollari. Per avere un'idea delle dimensioni delle aziende che compongono lo Shopping Cart ti invito a considerare che il citato livello di capitalizzazione supera la produzione annua totale dell'economia del Brasile.

Poichè tantissimi consumatori sono oramai soliti usare il canale online per comprare invece di quello tradizionale, eToro ha deciso di includere nel portafoglio Shopping Cart le aziende che fanno parte del setore e-commerce. Questa scelta dimostra che il famoso broker di social trading è perfettamente in grado di interpretare i cambiamenti in atto nella società per quello che riguarda le scelte del canale di acquisto.

Del resto secondo un recente studio che è stato condotto dall’Office for National Statistics, ben il 19 per cento della somma spesa dagli inglesi per comprare riguarda l'e-ecommerce ossia gli acquisti da internet.

Ecco le 25 aziende che fanno parte del nuovo portafoglio Shopping Cart eToro:

Vipshop Holdings Ltd

Netflix Inc

Wayfair Inc

Alibaba Group Holding Ltd

Expedia Group Inc

eBay Inc

Booking Holdings Inc

Zalando SE

Farfetch Ltd

Ocado Group plc

Amazon.com Inc

MercadoLibre Inc

JD.com Inc

N Brown Group plc

Etsy Inc

MakeMyTrip Ltd

Spotify Technology SA

ASOS plc

On the Beach plc

Chewy Inc

1-800-Flowers.com Inc

Meituan Dianping

Overstock.com Inc

Trip.com Group Ltd

Jumia Technologies AG

Il lancio del portafoglio Shpping Cart è stato così commentato da Yoni Assia, CEO e co-fondatore di eToro: "Gli investitori di maggior successo sono quelli che investono nelle proprie passioni: per questo motivo abbiamo lanciato il portafoglio “Shopping Cart”. Quello retail è uno dei settori più importanti al mondo, dal valore di oltre 20 trilioni di sterline, in grado di offrire ai trader molte più possibilità di guadagno".

Assia ha anche evidenziato che del portafogloio fanno parte le aziende più amate dai consumatori nonchè tutte quelle società che presentano una maggiore crescita e quelle che producono beni entrati a far parte della vita quotidiana. Per questo motivo Assia ritiene che il nuovo portafoglio possa portare molto valore aggiunto agli investitori essendo focalizzato su un settore dinamico.

Ti ricordo che il nuovo portafoglio eToro offre anche la valutazione di rischio degli investimenti. Grazie a questo strumento gli utenti potranno capire in anticipo se l’investimento che hanno in mente di fare sia in linea o meno con la propensione al rischio. Per investire nel Portafoglio Shopping Cart eToro la somma minima richiesta è di 2.000 dollari. Ovviamente puoi usare Tool e Grafici per monitorare l'andamento dei tuoi trade. Grazie al social feed, potrai, inoltre, essere aggiornato su tutte le novità del settore.