Autochartist: cos'è e come funziona

Come riconoscere i pattern attraverso Autochartist e come usare questo strumento per fare trading online

Sei alle prime armi nel trading online e vorresti utilizzare software che ti consentono di impostare in modo più agevole la tua strategia operativa? Questo post può fare al tuo caso in quanto dedicato ad uno strumento automatico di riconoscimento dei pattern grafici: Autochartist. Leggendo i prossimi paragrafi puoi trovare risposta a due domande basiche: cosa è Autochartist e come funziona. Nella seconda parte della guida, invece, ti svelerò come usare Autochartist per fare trading attraverso i CFD. A tal riguardo credo sia utile ricordare già ora che, essendo Autochartist uno strumento operativo avanzato, solo i migliori broker Forex e CFD te lo mettono a disposizione.

Quindi se per operare sui mercati sei solito utilizzare broker poco conosciuti o addirittura senza autorizzazione alcuna, è tempo di affidarti solo ad operatori sicuri e professionali poichè solo questi curano la parte cliente e quindi ti offrono gratuitamente software come Autochartist. Un esempio, in tal senso, è BDSwiss che fornisce a tutti i clienti registrati l'Autochartist. Se vuoi conoscere più da vicino le caratteristiche del broker puoi leggere la recensione BDSwiss e aprire un conto demo gratuito che ti consetirà di imparare a fare trading attraverso i CFD su tanti asset diversi.

Cosa è Autochartist

Prima di rispondere alla domanda su cosa è Autochartist, voglio subito precisa cosa NON è. Togliti dalla testa che Autochartist sia uno strumento che ti permetterà di investire oggi al tuo posto senza alcuna azione nè conoscenza da parte tua. Autochartist non è un regalo della fortuna che ti farà fare tanti soldi mentre te ne vai in vacanza. Se hai questa concezione dei software per fare trading, immagino quale possa essere la considerazione (sbagliata!) che hai degli investimenti!

Per evitare di incappare nella vaporizzazione del tuo patrimonio, forse è meglio che tu faccia un passo indietro rileggendo magari la guida su come fare trading da zero (ti renderai conto che la fortunta ha valore zero).

Premesso questo, Autochartist è un software che ti consente di riconoscere i patter grafici grazie all'utilizzo di indicatori tecnici particolari come ad esempio i ritracciamenti di Fibonacci (qui la guida su come usarli) oppure le Bande di Bollinger.

Concretamente Autochartist svolge una continua azione di monitoraggio sui mercati e ti invia dei segnali alert in tempo reale. Uno strumento simile, quindi, può essere davvero molto utile per impostare la propria strategia trading. E' per questo motivo che ci sono molti broker che offrono il software a pagamento. Personalmente penso che farsi carico di questo costo sia del tutto inutile quando è possibile trovare broker di primo livello come BDSwiss che ti consentono di attivare Autochartist gratuitamente.

Perchè Autochartist conviene

Se hai una certa esperienza nel trading saprai che le migliori piattaforme ti offrono tantissimi strumenti per aiutarti a capire come investire in borsa attraverso i CFD. Per un principiante tali strumenti possono essere anche troppi e allora perchè conviene usare l'autochartist e non un qualsiasi altro software? Ci sono dei vantaggi indiscutibili che rendono particolarmente conveniente questo meccanismo di analisi automatizzata. I punti di forza sono almeno 4:

rapidità nell'esecuzione dell'analisi: grazie alla sua velocità, Autochartist ti consente di risparmiare tutto il tempo che avresti dovuto impegnare per eseguire l'analisi tecnica. Poichè è il software che analizza i mercati procedendo con la scansione dei vari pattern, tu sei libero di impegnare quel tempo per fare altro concentrando, ad esempio, la tua attenzione sull'analisi fondamentale. riconoscimento dei pattern grafici: capire quale pattern si ha davanti agli occhi non è semplice soprattutto per un trader che è alle prime armi. Diciamo la verità: solo avendo una certa esperienza robusta è possibile riuscire a riconoscere per tempo i vari pattern. Autochartist può essere molto di aiuto in questa fase in quanto capace di riconoscere il pattern al tuo posto flessibilità sugli asset: contrariamente a quello che puoi pensare, autochartist è disponibile su tutti gli asset. Questo significa che puoi utilizzarlo sia per investire sulle coppie di valute (Forex) che per comprare azioni attraverso i CFD. E poi anche indici di borsa (qui la guida per fare tading sulle borse mondiali con i CFD), criptovalute ma anche materie prime e petrolio. Tutti i mercati possono essere scansionati da questo software in cerca di segnali. flessibilità anche sulle piattaforme: puoi usare autochartist con molti broker questo perchè il software è istallabile dalla piattaforma avanzata MetaTrader 4 che puoi scaricare in modo del tutto gratuito da BDSwiss (qui il sito ufficiale). invio degli alert: grazie alla capacità di individuare i pattern interessanti, Autochartist ti invia segnali su asset che in quel preciso istante potrebbero registrare variazioni di prezzo significative alla luce di un determinato evento. Grazie a questi alert puoi fare trading cogliendo occasioni che, senza la presenza del software, ti sarebbero sfuggite operando a mano.

E' per questi 4 motivi che ti consiglio di provare Autochartist subito. Ti ricordo che puoi farlo scegliendo un broker come BDSwiss che ti offre questo servizio.

Autochartist come funziona: caratteristiche

Se i vantaggi di autochartist sono 4, le caratteristiche che identificano il software sono tre:

integrazione del software con i movimenti di prezzo: grazie ad autochartist puoi vedere i livelli di prezzo di un certo asset in un determinato periodo. Poichpè la scansione viene efefttuata anche su base oraria puoi valutare quale è il grandiente di suscettibilità del mercato alla luce delle variazioni di prezzo analisi automatica dei mercati attraverso algoritmo e segnalazione di quelle occasioni di trading che potresti non aver notato personalizzazione del panello di ricerca: puioi sfruttare questa possibità per adeguare il panello a quello che è il tuo stile di trading

Come fare trading con Autochartist

Come già anticipato nella premessa di questa guida, la seconda parte del report è dedicata ad un apsetto più pratico dell'argomento ossia a come fare trading con Autochartist.

Il primo step da seguire riguarda l'installazione della piattaforma. Come detto in precedenza, Autochartist è disponibile sulla piattaforma MT4 che puoi scaricare dai migliori broker che la supportano come BDSwiss (qui il sito ufficiale) .

. Una volta scaricata la piattaforma, effettua l'accesso

Seleziona il conto CFD MetaTrader4

Attiva il software Autochartist

Cosa succederà dopo avere eseguito corretamente questi passaggi? Semplicemente, e in modo del tutto gratuito, avrai attivato Autochartist sulla tua piattaforma e puoi iniziare a fare trading sfruttando alert e pattern riconosciuto dal broker.

Autochartist BDSwiss come funziona

Utilizzando il software autochartist su BDSwiss, il tuo modo di fare trading cambierà notevolmente. Ogni giorno, infatti, potrai avere segnali correlati e scansioni intraday. Grazie ai primi riceverai notifiche automatiche sui trend in formazione nel momento in cui il prezzo raggiunge i livelli di supporto o resistenza confermando le proiezioni del trend.

Grazie alla scansioni intraday, invece, potrai ricevere notifiche immediate su quelli che sono le potenziali opportunità di trading e le zone previsionali con validità giornaliera.

