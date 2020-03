Ritracciamenti di Fibonacci: come funzionano e come fare trading

© Shutterstock

La guida pratica su come fare trading con i ritracciamenti di Fibonacci. Esempio su MetaTrader4

Come si può fare trading utilizzando i ritracciamenti di Fibonacci? Sarà questa la domanda al cento di questo post. Prima di chiarire come si usano nel trading i ritracciamenti di Fibonacci, credo sia opportuno fare anche anche un'introduzione per chiarire cosa sono e quale è il funzionamento di questo strumento di analisi.

Tirando le somme, in questa guida pratica troverai le risposte a tre interrogativi:

cosa sono i ritracciamenti di Fibonacci

come funzionano i ritracciamenti di Fibonacci

come si usano e quindi come fare trading con i ritracciamenti di Fibonacci.

Inoltre ti fornirò anche un esempio operativo pratico su come operare usando la nota piattaforma MetaTrader 4.

Ritracciamenti di Fibonacci: cosa sono

La prima domanda riguarda le definizioni. Cosa sono i ritracciamenti di Fibonacci? Con questo termine si indica un particolare strumento di analisi tecnica molto usato in tutto il mondo.

Ogni trader dovrebbe conoscere i ritracciamenti di Fibonacci anche perchè, pensare di operare senza questo strumento, è da folli.

Prima di usare i ritracciamenti di Fibonacci è necessario avere delle basi. Se ti stai avvicinando per la prima volta al mondo del trading ti suggerisco di leggere la nostra guida su come diventare trader.

Ed eccoci quindi al cosa sono. Fibonacci, al secondo Leonardo Fibonacci, è stato un grande matematico pisano vissuto nel 13esimo secolo. Si deve a questo genio della matematica la scoperta della cosiddetta successione di Fibonacci o successione aurea.

Si tratta di una successione di numeri interi positivi che ha una particolarità: ogni numero, a cominciare dal terzo, altro non è che la somma dei due precedenti. Facendo subito un esempio per capire cosa sono i ritracciamenti di Fibonacci, puoi fare riferimento alla seguente serie:

1-1-2-3-5-8-13-21...

Se guardi attentamente questa serie potrai notare la presenza di un rapporto costante tra particolari abbinamenti dei numeri che sono in inclusi nella successione. In questa serie il rapporto di due numeri consecutivi tende a a 1,618 in modo progressivo ossia man mano che si sale verso l'infinito.

Tale rapporto prende il nome di goldem meal.

Tornando al tema del post, i ritracciamenti di Fibonacci, intesi come strumento di analisi tecnica, sono dei valori percentuali ad esempio 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100% che sono frutto del rapporto costante tra particolari abbinamenti dei numeri che fanno parte della successione.

Alcuni valori dei ritracciamenti di Fibonacci devono essere tenuti in debita considerazione prima di effettuare qualsiasi scelta operativa. Tra i livelli citati in precedenza quello del 50% è tra i più importanti. Anche i livelli di ritracciamento del 38,2% e del 61,8% sono significativi.

Ritracciamenti di Fibonacci come funzionano

Dopo aver chiarito cosa sono, passo ora ad esaminare come funzionano i ritracciamenti di Fibonacci.

Anzitutto c'è da precisare che i valori dei ritracciamenti di Fibonacci sono espressi senza il simbolo percentuale. Questo significa che il ritracciamento al livello del 23.6% diventa 23,6 e così via con 38.2, 50, 61.8 e 100.

Puoi tracciare i livelli partendo da un trend dominante. In pratica puoi iniziare a individuare i ritracciamenti solo dopo che i prezzi dell'asset sono arrivati ad un punto massimo, oltre il quale è iniziato il ribasso. E' in questa fase che puoi disegnare i ritracciamenti, non prima.

Tutte le migliori piattaforme di trading ti permettono il ritracciamento automatico dei livelli. Operativamente dovrai solo segnare il livello massimo e quello minimo.

E' per questo motivo che i ritracciamenti di Fibonacci possono seguire solo un andamento crescente o un andamento decrescente. In particolare seguiranno un andamento crescente se nascono da un trend dominante rialzista mentre seguiranno un andamento decrescente se il trend da cui nascono è ribassista.

L'individuazione del movimento sul quale calcolare i ritracciamenti di Fibonacci diventa essenziale. Solo dopo aver effettuato questo passaggio potrai ottenere i livelli di prezzo associati ad ogni ritracciamento.

Tali livelli fungeranno da supporto e da resistenza. Attenzione perchè supporti e resistenze che scaturiscono dai ritracciamenti di Fibonacci sono diversi da quelli tradizionali.

Se però un livello statico dovesse coincidere con un livello di Fibonacci, allora ci sarebbe un rafforzamento del significato espresso da quel livello.

Ritracciamenti di Fibonacci: livelli 23,6%, 38,2% e 50%

Alcune indicazioni utili sui livelli più importanti.

La portata di un movimento di correzione è legata a quanto il movimento di prezzo contrario riesce a portarsi al di là di determinati livelli di ritracciamento di Fibonacci. Quasi tutti i movimenti correttivi arrivano al 23,6%. Se tale livello dovesse essere superato allora verrebbe confermata la presenza di una forza contraria al movimento precedente.

Caduto questo livello c'è quello del 38,2% che è fondamentale per capire se il trend proseguirà oppure no. Ti consiglio di tenere d'occhio questo livello per cogliere eventuali segnali di debolezza o di forza.

Per finire il terzo livello è quello del 50% ed è quello più importante da monitorare.

Andando ancora oltre c'è poi il 61,8% che viene raggiunto in caso di correzioni molto forti. Se questo livello dovesse essere superato allora saresti in presenza di un chiaro e forte segnale di deterioramento della tendenza in atto.

Creare i ritracciamenti di Fibonacci su MT4

Ho detto in precedenza che puoi visualizzare i livelli di Fibonacci su tutte le piattaforme. Non potendo fare riferimento a tutte le piattaforme limiterò la mia analisi sono alla nota MetaTrader 4 ossia a quella che oggi è la piattaforma trading in assoluto più utilizzata al mondo.

In questo paragrafo ti spiegherò come creare i livelli di Fibonacci sulla MetaTrader 4.

Dopo aver scaricato la piattaforma MT4 sul tuo dispositivo, puoi entrare in azione. Le operazioni che dovrai fare sono poche e semplici. La MT4, infatti, include i ritracciamenti di Fibonacci tra gli strumenti tecnici preimpostati.

Quindi dopo aver aperto la MetaTrader dovrai aprire il grafico con il range temporale desiderato.

A questo punto dovrai cliccare su Inserisci e quindi Fibonacci e Ritracciamenti .

. Successivamente dovrai fare clic sul punto del grafico dal quale vuoi far partire Fibonacci.

Quindi dovrai muovere il mouse fino al punto finale e quindi rilasciarlo

Queste le regole generali per fare trading con i ritracciamenti di Fibonacci.

Se poi vuoi personalizzare i livelli dell'indicatore, allora dovrai seguire i seguenti passaggi: