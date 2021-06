Capex.com: opinioni e recensione broker CFD, come funziona

Capex.com è un broker di trading online che permette di investire su oltre 2100 asset. Ecco quali sono le sue caratteristiche principali

Da alcuni mesi negli ambienti dei trader si parla molto del broker Capex.com. In effetti cercando sul web è possibile trovare molte recensioni su questo operatore e non mancano anche commenti e opinioni postate da chi lo ha già utilizzato. Come certamente sapranno i nostri lettori, la redazione di Borsa Inside è sempre molto attenta alle novità che ci sono nel segmento del trading online.

Ogni mese, infatti, entrano sul mercato nuovi broker online che incuriosiscono gli investitori che sono alla costante ricerca di piattaforme alternative per operare. Considerando i numerosi casi di cronaca del passato, la diffidenza è molto forte poichè c'è la paura di incappare in truffe. Su questa questione noi siamo molto attenti e infatti abbiamo redatto una lista che comprende i migliori broker Forex e CFD (puoi consultarla qui).

Prudenza, però, non significa essere chiusi alle novità del settore perchè non sta scritto da nessuna parte che i migliori broker attuali siano destinati ad essere sempre i soliti noti. Capex.com, di cui parleremo in questa recensione, ha molti vantaggi e punti di forza. Siamo quindi certi che di questo broker si parlerà sempre di più e che in tanti lo sceglieranno per investire sui mercati finanziari.

Prima di scendere nel dettaglio, analizzando le caratteristiche del broker, un invito ai nostri lettori. Se avete già usato Capex.com e quindi se già sapete come funziona questo operatore, vi chiediamo di lasciare un vostro commento nell'apposito box. Chi non ha mai usato Capex.com ma è interessato al broker, ve ne sarà grato.

Broker Capex.com cosa è

Grazie alla nostra esperienza nel settore, abbiamo imparato che parlare di trading online significa tutto e nulla. Capex.com è certamente un broker online ma di che tipo? Chiariamo subito che con Capex.com non è possibile comprare azioni in senso fisico (quindi diventare azionisti). Ciò che è possibile fare con questo broker è investire attraverso i CFD (Contratti per Differenza).

Quindi Capex.com è un broker CFD che consente di speculare sulle variazioni di prezzo di una serie di asset (non solo le azioni come abbiamo citato nell'esempio precedente giusto per chiarire la natura del trading online che è possibile fare su Capex).

Nei confronti del CFD Trading c'è un interesse crescente oramai da molto tempo. In effetti cercare di ottenere un profitto scommettendo sulle differenze di prezzo tra apertura e chiusura di una posizione è il modo più semplice e alla portata di tutti per investire in borsa.

In sintesi, quindi, Capex.com offre la possibilità di fare trading con uno strumento che incontra una domanda crescente come è il caso dei CFD. Da ciò ne consengue che questo broker può essere ritenuto una buona alternativa rispetto anche agli intermediari più famosi.

Capex.com è sicuro? La regolamentazione

Chiarito che tipo di broker online sia Capex.com, possiamo ora passare allo step successivo: il broker è sicuro e affidabile? Come abbiamo già detto in precedenza, quando si parla di broker online i dubbi ci sono sempre per questo motivo è necessario prestare molta attenzione alla questione della regolamentazione.

Nel caso di Capex.com è tutto alla luce del sole in quanto i protocolli di autorizzazione sono espressamente indicati sul sito. La licenza principale è quella rilasciata dalla CySEC, l'autorità regolatoria di Cipro. Ma Capex.com ha anche l'autorizzazione ad operare da vari enti nazionali come la Bafin nel caso della Germania o la Consob nel caso dell'Italia.

La presenza di queste autorizzazioni significa una sola cosa: Capex.com è sicuro e non è una truffa.

Un elemento aggiutivo che rafforza la certezza che Capex sia un broker sicuro è dato dalla sponsorizzazione con la società Juventus. Inutile dire che la prestigiosa squadra di calcio non avrebbe mai accettato una partnership simile se non fosse stata sicura dell'affidabilità di Capex.com

Capex.com mercati disponibili

Entrando sul sito di Capex.com è possibile subito leggere che con questo broker si puà investire su oltre 2100 asset diversi. Solo i migliori broker online offrono così tanti mercati disponibili e questo rafforza la nostra opinione secondo cu Capex.com puà essere tranquillamente inserito tra i migliori broker CFD.

Nel dettaglio, ecco i mercati su cui è possibile fare trading attraverso i CFD con Capex:

Forex : presenti le coppie principali ma anche quelle secondarie e quelle esotiche per un totale di 55 cross

: presenti le coppie principali ma anche quelle secondarie e quelle esotiche per un totale di 55 cross Obbligazioni

Indici : presenti 26 indici tra Asia, Europa e Stati Uniti

: presenti 26 indici tra Asia, Europa e Stati Uniti Materie Prime : dai metalli fino alle materie prime energetiche e ai cereali.

: dai metalli fino alle materie prime energetiche e ai cereali. ETF : insieme di azioni raggruppati per borsa nazionale o settore.

: insieme di azioni raggruppati per borsa nazionale o settore. Azioni : il mercato più rappresentato con tantissimi titoli che si possono comprare e vendere con i CFD

: il mercato più rappresentato con tantissimi titoli che si possono comprare e vendere con i CFD Criptovalute: presenti tutte le valute virtuali più importanti

Tra i mercati disponibili per fare trading su Capex.com, una menzione particolare la meritano i Blend ossia delle raccolte titoli azionari che sono raggrupati in base alla capitalizzazione di mercato. I Blend sono una particolarità di Capex.com.

Capex.com: come aprire un conto di trading

Tra gli oltre 2000 asset presenti su Capex.com hai trovato qualcosa di interessante e vuoi investire? La procedura da seguire per aprire un conto di trading su Capex.com è semplicissima.

Il primo step è quello dell'iscrizione. Puoi scegliere se iniziare dal conto demo (gratuito) da un conto reale (in questo caso il deposito minimo richiesto è di 100 dollari, in linea con i requisiti degli altri broker). Ovviamente è possibile iniziare al conto demo e poi passare a quello reale nel momento in cui si è pronti.

Il secondo step è l'invio dei documenti richiesti per l'apertura e la loro verifica.

Una volta ottenuta la verifica puoi iniziare a fare trading.

I passaggi da seguire per aprire un conto di trading con Capex.com sono appena tre. Ciò conferma quello che tanti commenti e tante opinioni evidenziano: Capex.com è uno dei broker più intuitivi e semplice per investire attraverso i CFD.

Tipi di conto disponibili su Capex.com

Nel paragrafo precedente abbiamo fatto riferimento ai tipi di conto presenti su Capex.com. Poichè questo aspetto viene molto tenuto in considerazione dai trader, è il caso di approfondire.

I conti disponibili per fare trading sono tre e si differenziano tra loro per requisiti e condizioni.

Essential: conto base, 1.000 dollari

Original: conto intermedio, 5.000 dollari

Signature: conto vip, 25.000 dollari

La scelta del tipo di conto dipende da quelle che sono le caratteristiche del trader. Ad ogni modo tutte e tre le tipologie offrono la demo gratuita. Il conto Signature mette a disposizione servizi esclusivi come il Trading Central ma anche il conto intermedio (Original) è interessante poichè offre condizioni di trading vantaggiose.

Elemento di non poco conto è che per tutti e tre i tipi di conto disponibili è previsto il servizio di assistenza.

Capex.com piattaforme presenti

Le piattaforme a disposizione dei clienti Capex.com sono due e possono essere entrambe usate da tutti i dispositivi (quindi non solo desktop ma anche mobile e tablet). La scelta è tra la piattaforma proprietaria Capex Web trader e la piattaforma Metatrader 5. NON è presente la versione precedente alla MT5 che è la nota MetaTrader4.

Pur con questa assenza, l'offerta di piattaforme su Capex.com è in grado di soddisfare le esigenze dei vari tipi di trader.

La Capex Web Trader, in particolare, è particolarmente adatta ad un profilo di investitore che è focalizzato sull'analisi tecnica rispetto a quella fondamentale. Su questa piattaforma, infatti, sono presenti oltre 90 indicatori e 6 tipi di grafici da usare per meglio definire la propri strategia.

Capex.com formazione

Poichè obiettivo di questa recensione è quello di capire se Capex.com può essere ritenuto una valida alternativa ai broker migliori, dobbiamo per forza occuparci del capitolo formazione. I broker che hanno più successo oggi sono infatti quelli più attenti allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze dei loro clienti. Ebbene il Capex.com è molto attento a questa questione in quanto consente di imparare ad operare in modo semplice e veloce grazie alla Trading Academy.

Con i dettagliati corsi di trading di Capex è possibile padroneggiare tutti i segreti del settore. La Capex Academy si articola in una vasta offerta di video formativi come ad esempio:

COMPRENSIONE E USO DEI METODI DI FIBONACCI.

FORMAZIONE DI SCHEMI GRAFICI

TRADING DI CFD SU CRIPTOVALUTE

TEMPESTIVITÀ NEL FOREX

Tutte le sessioni sono articolate in più lezioni che seguono un criterio progressivo e che hanno come obiettivo guidare il trader nel suo cammino formativo.

Opinioni su Capex.com

Abbiamo a questo punto tutti gli elementi per tirare le conclusioni su Capex.com. Come abbiamo visto nel corso della recensione questo broker ha tutte le caratteristiche per essere inserito tra i migliori nel settore CFD Trading.

Punto di forza indiscutibile è l'offerta di asset. Con oltre 2100 asset presenti, Capex.com è tra i broker che consentono di speculare sul maggior numero di mercati. La presenza delle obbligazioni è un'esclusiva visto che sono pochi i broker che permettono di operare sui bond con i CFD. Anche per quello che riguarda le piattaforme presenti, la presenza di due opzioni va incontro ai vari profili di trader.

Una particolarità di Capex.com è la possibilità di fare trading sui Blend. Anche questa possibilità è molto apprezzata nelle opinioni degli utenti. Presenza del conto demo gratuito e di un deposito minimo richiesto accessibile a tutti sono due altri punti di forza. Infine c'è la formazione che, secondo il nostro commento, è molto curata e specializzata.

E voi avete provato Capex.com? Se si potete lasciare un commento in basso. Le vostre opinioni saranno utili anche altri altri trader.