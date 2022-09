Fai trading sulle notizie: in che modo notifiche di mercato e notizie influenzano il tuo trading

Nonostante la volatilità di mercato sia una parte essenziale del successo nel trading, può essere stressante quando ha un impatto negativo sul portafoglio. I fattori più comuni che portano ai movimenti di prezzo sono le notizie dell’ultima ora e le pubblicazioni dei dati economici. I trader anticipano, elaborano e interpretano le informazioni per prendere decisioni informate nel trading.

I mercati reagiscono in modo diverso a ogni evento, rapporto o notizia pubblicata. I trader devono identificare se l’evento avrà un impatto materiale sul loro portafoglio oppure no e questo non è facile. I segnali di trading sono pensati esattamente per questo e agiscono da grillettoper intervenire. Non solo i segnali aiutano i trader a decidere se acquistare o vendere un asset, ma possono essere utilizzati anche per ristrutturare il portafoglio di trading allafine di trovare asset che funzionano meglio.

L’importanza della ricerca e dell’analisi nel trading

Per fare trading sulle valute con il minor rischio possibile è importante conoscere sia l’analisi tecnica che l’analisi fondamentale. Senza una tale conoscenza è possibile perdere opportunità di trading. Ad esempio, una coppia valutaria potrebbe registrare un trend ribassista, ma potrebbe non essere debole sotto il profilo fondamentale.

Prendiamo per esempio il dollaro australiano (AUD/USD), che è calato dell’1.4% nel marzo 2021 sull’USD a causa dell’aumento dei rendimenti delle Treasury USA e della continua politica monetaria dovish della Reserve Bank of Australia (RBA). Tuttavia, secondo i dati della Commodity Futures Trading Commission, i trader hanno aumentato le loro posizione nette lunghe ai massimi verso fine marzo nonostante la debolezza della valuta. Questo dipende da diversi fattori, tra cui i dati occupazionali positivi in Australia, l’aumento del PIL e l’aumento dei prezzi dei minerali ferrosi, che puntavano nel complesso ad un futuro rialzista per l’aussie.

I trader devono tenere monitorati diversi fattori quando fanno trading, tra cui:

Crescita del PIL

Inflazione

Tassi di interesse

Tasso di disoccupazione

Crescita delle vendite al dettaglio

Indice manifatturiero

Altri tipi di notizie inerenti sviluppi geopolitici, come elezioni, insurrezioni popolari, movimenti sociali ecc. influenzano i prezzi delle valute. Monitorare ogni notizia pertinente da ogni angolo del pianeta sarebbe troppo. Inoltre, i neotrader potrebbero non disporre delle conoscenze o dell’esperienza per analizzare l’impatto delle notizie sull’asset scelto.

Mitigare rischi ed esposizione

I trader spesso cercano i titoli più volatili per approfittare delle variazioni di prezzo intraday e beneficiare di momentum nel breve termine. Nonostante la volatilità sia un ingrediente chiave per un day trading di successo, è comunque rischiosa e può portare a perdite significative se non approcciata con le debite precauzioni.

La gestione del rischio è una parte fondamentale di ogni strategia di trading. Spesso i trader principianti fanno correre le perdite nella speranza che possano trasformarsi in profitti o chiudono le operazioni in profitto troppo presto a causa del timore di perdite future.

Con informazioni tempestive sugli eventi di mercato, i trader sono in una posizione migliore per pianificare i punti di ingresso e uscita. Ad esempio, il rapporto sui salariati extra agricoli USA è rinomato per essere una delle pubblicazioni più importanti a cui prestare attenzione, dal momento che porta a forte volatilità e variazioni della direzione di prezzo sul mercato del forex. Il rapporto indica il numero totale di persone salariate nel settore privato e viene pubblicato il primo venerdì del mese, con i dati che danno un’indicazione dello stato di salute generale del settore occupazionale USA per il mese precedente.

I trader normalmente chiudono le proprie posizioni nelle ore che precedono la pubblicazione, mentre la liquidità cala nelle prime ore dopo la pubblicazione. In questo periodo di tempo gli operatori di mercato attendono che il dollaro USA prenda una direzione. Durante eventi come questi, i trader possono subire delle perdite operando con asset illiquidi.

Nonostante esistano diversi modi per rimanere al corrente sulle notizie finanziarie, è spesso difficile elaborare una grande quantità di dati finanziari e comprendere quali sono pertinenti per il proprio trading. eToro (qui il sito ufficiale) vanta un team in-house di esperti del settore, analisti finanziari e trader di lunga data che forniscono outlook di mercato giornalieri, settimanali e mensili che contengono analisi finanziarie dettagliate su come muoversi in presenza di eventi di mercato chiave.

In che modo eToro aiuta i trader a rimanere aggiornati sulle notizie finanziarie

Quando si sceglie un broker con cui fare trading, diversi sono i fattori da prendere in considerazione ma vi è un aspetto cruciale a cui molti trader prestano attenzione, ovvero la disponibilità di ricerche e risorse formative che possono aiutare a rifinire le strategie. Ecco alcuni degli strumenti di ricerca e formazione più preziosi disponibili su eToro:

Trading Academy

Come disse Warren Buffett, “il rischio deriva dal non sapere cosa si sta facendo”. Il trading è un complesso “gioco” che mira ad approfittare di un’opportunità lucrativa alleviando il rischio. Se è vero che diverse agenzie finanziarie, organizzazioni e privati offrono corsi di trading, formazione, mentoring e coaching, è altrettanto vero che bisogna assicurarsi che le informazioni provengano da fonti attendibili.

La Trading Academy di eToro è un punto di partenza importante per tutti i trader. Offre risorse formative a trader di ogni livello. I nostri istruttori ed esperti del settore hanno creato una libreria di materiali che includono lezioni di trading sul forex, eBook, video formativi, video introduttivi, un glossario del forex e un tutoraggio personale che ti offre la possibilità di discutere delle tue strategie di trading con i nostri trader esperti.

Analisi giornaliera dei mercati

Il team di esperti di eToro prepara una panoramica giornaliera sui mercati per i trader sugli eventi importanti del giorno. L’analisi include notizie giornaliere, sentiment di mercato, direzione di prezzo, trend ed eventi da tenere monitorati. L’analisi è disponibile sia in formato video, con un commento dettagliato, e in forma scritta, direttamente sul sito.

Notifiche di trading

I trader attivi su eToro troveranno nella sezione News del sito tante indicazioni che possono aiutare a capire se il mercato si sta muovendo nella direzione opposta alla propria oppure no.

Inoltre, i trader possono scorrere e vedere tutti gli articoli pubblicati in passato (qui il sito ufficiale).

Calendario economico

Gli investitori e i trader fanno affidamento sui calendari economici per identificare pubblicazioni economiche significative che possono influenzare la performance di trading. I calendari economici possono aiutare i trader a pianificare le operazioni, riallineare i loro portafogli e proteggerli da una maggiore esposizione. Il calendario economico di eToro copre tutti gli annunci finanziari più importanti e indica i risultati previsti e la valuta interessata dalla pubblicazione.

Lo strumento fornisce anche informazioni su dati pregressi e sul consenso del mercato su pubblicazioni future, consentendo a milioni di trader di rivedere le proprie posizioni. I trader possono filtrare i risultati in base ad asset scelto, data, paese e livello di impatto.

Conclusioni

eToro dà grande importanza all’informazione per i trader e ritiene che possa essere d’aiuto per evitare le perdite. I CFD sono strumenti complessi ed è possibile pertanto che i trader siano eccessivamente esposti a rischi indesiderati. Il solo modo di ridurre l’esposizione è informarsi sul funzionamento dei CFD, su cosa genera un impatto sui prezzi di mercato, su come agire sotto pressione e su come proteggersi con gli strumenti di gestione del rischio.

Con milioni di trader registrarsi e un ambiente di trading trasparente sotto gli occhi di tutti, eToro fornisce ai suoi clienti un’esperienza di trading online completa.