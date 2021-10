NSBroker recensione e opinioni: non solo Forex ma piattaforma CFD completa

Guida alla scoperta di un interessante broker per investire attraverso i CFD: NSBroker. Tutte le risposte ai tuoi dubbi sulla piattaforma con i giudizi dei trader

Se stai leggendo questa guida è perchè sei alla ricerca di informazioni su un broker CFD di cui si sta parlando tantissimo negli ultimi mesi: NSBroker. In questa recensione proveremo a chiarire tutti quei dubbi che sono soliti emergere nel momento in cui ci si trova dinanzi ad un nuovo broker o comunque ad una novità nel mondo del trading online.

Essendo dei traders prima che dei redattori, possiamo immaginare quello che ti stai chiedendo in questo momento che poi è ciò che ti ha spinto a cercare le recensioni NSBroker sulla rete. Come funziona il broker? Quali sono i mercati disponibili? Quante piattaforme ci sono? Come sono le opinioni su NSBroker? Ad ogni di questi interrogativi è nostra intenzione dedicare un paragrafo tematico. Prima di scendere però nel dettaglio, una cortesia in merito ai commenti. Se hai già usato NSBroker e ti va di raccontarci la tua esperienza puoi farlo usando il box dei commenti a margine della recensione.

Te ne saremo grati noi ma, ne siamo certi, te ne saranno grati anche tutti quei trader che non hanno mai fatto trading con NSBroker e vorrebbero capire se conviene o no usare la piattaforma.

NSBroker è sicuro?

Quando si parla di broker CFD, la diffidenza è scontata. I casi di truffa sono all'ordine del giorno ed è proprio per questo motivo che ancora prima di spiegare come funziona NSBroker (mercati e piattaforme disponibili per il trading, costi e commissioni, conti e servizio di assistenza) cercheremo di verificare se questo broker è affidabile o meno.

Oramai siamo diventati esperti nella ricerca dei broker sicuri e possiamo dire che NSBroker rientra sicuramente in questa categoria. Il broker è infatti regolato dagli elevati standard di sicurezza della dell'autorità di controllo maltese MFSA. Poichè l'isola di Malta fa parte dell'Unione Europea (geograficamente è a due passi dall'Italia), i clienti NSBroker possono beneficiare delle protezioni previste dalla normativa UE.

Broker autorizzato ad operare in Italia, quindi, ma anche un intermediario molto attento alla gestione dei fondi dei suoi clienti. Infatti la piattaforma applica la separazione al 100% dei depositi dei clienti. A ulteriore garanzia di sicurezza è anche prevista la protezione contro il bilancio negativo. NSBroker, inoltre, vanta tutta una serie di accordi con banche internazionali di classe Tier 1.

Quindi stiamo parlando di un broker affidabile e sicuro che partecipa al Sistema di Indennizzo per gli investitori previsto dalla normativa maltese e grazie al quale scatta una rete di sicurezza limitata nel caso in cui la stessa NSBroker (in quanto parte del Sistema) diventi insolvente.

Recensione NSBroker: mercati disponibili

Uno dei primi interrogativi che un trader si pone quando è alla ricerca di un nuovo broker per investire riguarda gli asset disponibili. Quali sono i mercati presenti su NSBroker e su cui è possibile speculare attraverso i CFD? Un interrogativo simile non deve stupire. Poichè siamo traders anche noi sappiamo perfettamente quanto sia importante che il broker abbia una vasta gamma di scelta per quello che riguarda gli asset.

Come si apprende sfogliano il sito del broker, con NSBroker è possibile fare trading sui seguenti mercati:

Valute

Metalli preziosi

Indici

Portatori di energia

Cryptovalute

Azioni

Ad eccezione delle obbligazioni, tutte le classi di asset sono comunque presenti. Scendendo ancora più nel dettaglio, però, è possibile verificare come l'offerta per singola tipologia di mercato non sia molto ampia. Ad esempio cliccando su azioni, gli asset a disposizione sono pochi. Vero è che ci sono tutte le big dell'azionario a partire da Apple e Amazon ma manca una copertura sui mercati non principali a livello globale. Anche l'offerta di criptovalute non è molto ampia. Viceversa, nel caso del Forex Trading, le coppie di valute a dispozione per fare trading online sono tantissime.

Ciò sembra suggerire l'idea che NSBroker sia nato come piattaforma specializzata in Forex per poi allargarsi agli altri mercati. La crescita è in atto e l'offerta è molto interessante.

Broker NSBroker cosa è

NSB è un broker CFD. Ciò significa che con questo intermediario non si comprano direttamente asset ma si specula sul loro prezzo senza possederli fisicamente. Uno dei vantaggi dei broker CFD è la possibilità di investire sia al rialzo che al ribasso. In pratica, attivando le posizioni short (questo il termine tecnico) è possibile guadagnare se il valore di quell'asset, al termine di un intervallo di tempo, dovesse calare.

In quanto broker CFD, NSB consente di operare attraverso la leva finanziaria (i rapporti sono variabili in base alla tipologia dell'asset). Grazie alla leva è possibile ampliare la portata da proprio trader e puntare a guadagnare di più. Attenzione perchè la leva espone anche a rischi maggiori e quindi va utilizzata con molta attenzione.

Piattaforme disponibili su NSBroker quali sono

Il secondo parametro che spesso viene usato per valutare un broker riguarda le piattaforme disponibili per fare trading online. Sempre consultando il sito dell'operatore, si può subito verificare che la piattaforma a disposizione dei trader per investire è l'aggiornatissima MetaTrader5. La MT5, evoluzione della nota MetaTrader4, è disponibile in tre versioni diverse grazie alle quali è posisbile fare trading sempre e da qualsiasi posto. Le tre versioni della MT5 presenti su NSBroker sono:

MT5 Desktop

MT5 Mobile

MT5 Webtrader

Metatrader 5 (MT5) la nuova piattaforma di trading finanziario tra Forex e CFD di MetaQuotes Software Corp per sostituire il metatrader 4. NSbroker insieme a Metatrader 5 fornisce ai suoi trader GRATUITAMENTE add-on e indicatori per il trading.

La piattaforma MT5 è dinamica e facile da usare. Inolrte mette a disposizione dei trader una potente gamma di caratteristiche e strumenti.

Tra i vari vantaggi della piattaforma MT5 su NSBroker segnaliamo:

La possibilità di aprire fino a 100 grafici alla volta

Un sistema di carteggio che viene fornito con 21 intervalli di tempo

Oltre 40 oggetti grafici

Oltre 50 indicatori tecnici

Disponibilità di 4 modalità di scalatura

Possibilità di scegliere tra ben 17 diversi stili di visualizzazione per gli indicatori dei clienti

Almeno due le deduzioni che possono essere fatte analizzando questi numeri e dando il giusto valore ai vari punti di forza:

Scegliendo NSBroker per fare CFD Trading e quindi utilizzando la piattaforma MT5 (nella sue varie versioni), è possibile avere a disposizione tanti strumenti operativi per fare analisi tecnica e grafica. Questo è tipico dei broker che si rivolgono soprattutto al forex per poi allargare la possibilià di investire ad altri mercati Il livello di personalizzazione è massimo. Ci sono talmente tante funzionalità da rendere l'esperienza unica e completa.

Per conoscere tutte le funzioni della piattaforma MT5, visita subito il sito NSBroker>>>clicca qui

NSBroker registrazione

La procedura di registrazione su NSBroker è semplice e intuitiva. Obiettivo del broker è infatti quello di consentire a tutti i trader di avere rapido accesso ai mercati in modo tale da sfruttare fino in fondo tutti i vantaggi del trading.

Per registrarsi sul sito NSBroker è sufficiente andare sul sito della piattaforma (qui il link ufficiale) e inserire i soliti dati personali ossia:

Nome e Cognome

Email

Password

Numero di Telefono

Essendo un broker internazionale va anche specificata la valuta di riferimento. In ultimo è necessario dare il consenso alla normativa sulla privacy.

La procedura di registrazione è quindi rapidissima. Dopo l'invio della mail di conferma dell'attivazione dell'account è subito possibile entrare in piattaforma.

Domanda, a questo punto, d'obbligo: per iniziare a fare trading sugli asset disponibili su NSBroker è necessario subito effettuare un versamento con soldi reali (vedremo dopo con quali modalità)? La risposta è no. Come oramai tipico dei migliori broker online, infatti, anche questa piattaforma maltese consente di fare prima pratica con un conto demo gratuito vale a dire con soldi virtuali. La possibilità di attivare un account demo è importantissima soprattutto per i trader che sono alle prime armi e andrebbe affiancata alla lettura di alcune risorse gratuite che è possibile trovare sul nostro sito come ad esempio:

>>>Come iniziare a fare trading online da zero

>>>Come comprare azioni

>>>Come investire sulle criptovalute

Affronteremo l'argomento conto demo nel prossimo paragrafo. Già adesso, però, lasciamo il riferimento per l'accesso alla pagina ufficiale in modo tale da consentire, a chi già conoscere come funziona una demo nel trading, di iniziare a fare pratica.

NS Broker conto demo

L'attivazione di un conto demo gratuito consente di scoprire NSBroker in modo free ossia senza essere assillati dal rischio di poter perdere soldi reali a causa di sbagli operativi.

L'attivazione della demo gratuita su NSBroker è semplicissima e può essere eseguita con pochi click anche perchè l'accesso alla pagina dedicata è ben segnalato sulla home page del broker.

Attivando un conto demo gratuito è possibile avere:

20mila dollari virtuali per fare pratica senza rischi

prezzo di acquisto e di vendita in diretta

possibilità di fare trading 24 ore al giorno

I vantaggi che si possono ottenere iniziando la propria esperienza trading su NSBroker con un conto demo sono molteplici:

la comprensione della gestione del rischio

la possibilità di fare trading in condizioni reali di mercato

la possibilità di comprendere le dinamiche con cui si muovono i mercati

la possibilità di adattare il piano di trading alle fluttuazioni del mercato

Quattro punti di forza che, nel momento del passaggi al conto reale, possono poi fare la differenza.

Clicca qui per provare subito il conto demo NSBroker>>>è gratuito

Conto reale NSBroker: versamento e prelievi

Per aprire un conto reale su NSBroker è necessario seguire la stessa procedura di registrazione dell'account demo (va da sè che non serve alcuna nuova registrazione se è già attivo un conto virtuale, i dati sono sempre gli stessi). Ovviamente va anche effettuato il deposito dei fondi.

I canali a disposizione per versare fondi su NSBroker sono due:

carta di credito (possibilità di scegliere tra i seguenti sistemi di pagamento: MasterCard, Skrill, Neteller, Visa)

bonifico bancario (money trasnsfer)

Tra i due canali, quello più rapido è il primo. Scegliendo di finanziare il proprio conto reale NSBroker con carta di credito, è possibile avere a disposizione i soldi versati in tempo reale e questo significa immediata possibilità di iniziare a fare trading.

Con il bonifico bancario, invece è necessario attendere un giorno per l'accredito.

Le condizioni applicate da NSBroker per quello che riguarda i versamenti sono in linea con quelle applicate dagli altri broker.

Per quello che riguarda invece i prelievi, dopo aver effettuato il procedimento di verifica dell'identità (passaggio introdotto per rendere ancora più sicura l'esperienza trading su questo broker) si può tranquillamente inviare la richiesta. Il denaro prelevato può essere accreditato sul conto corrente o sulla carta di credito. Anche in questo caso, scegliendo il conto, i tempi per l'esecuzione dell'operazione sono più lunghi ma mai oltre i due giorni lavorativi. Normale amministrazione, quindi.

NS Broker Formazione

Un ulteriore elemento in grado di fare la differenza quando si valuta un broker è l'attenzione alla formazione del trader. L'offerto del broker in questo ambito è molto variegata.

A disposizione dei trader, infatti, ci sono tanti strumenti analitici e formativi.

Tra i primi segnaliamo:

il calendario macroeconomico

i segnali di trading con Trading Signal

il calendario delle criptovalute

le notizie di mercato

l'analisi tecnica

l'analisi video

Gli strumenti formativi proposti sono invece i seguenti:

video didattici

webinar

libri elettronici

strategie di investimento

manuali

Come si può dedurre da questi elenchi, quindi, il broker NSB è molto attento alla formazione dei trader principianti. Un nostro consiglio è quello di affincare allo studio teorico la pratica sulla demo gratuita da 20mila dollari virtuali offerta dal broker.

Apri qui il conto demo NSBroker>>>20mila euro virtuali subito disponibili

NSBroker assistenza clienti

Prima di passare alle conclusioni mettendo in evidenza quella che è la nostra opinione su NSBroker, riportiamo di seguito i recapiti per contattare l'assistenza clienti del broker. I canali a disposizione sono molteplici e queste rende più semplice e agevole il contatto con il servizio di assistenza. Non è quindi un caso se il customer care è molto apprezzato dagli utenti.

Live Chat con risposta in tempo reale negli orari del servizio>>>servizio raggiungibile direttamente dalla piattaforma

Numero di telefono>>> +44 (203) 936-07-21 - London

Indirizzo mail>>> [email protected]

Come specificato dal sito del broker, gli orari lavorativi dell'assistenza clienti sono i seguenti: 08:00 - 20:00 (GMT+3)

NSBroker opinioni finali

Ed eccoci arrivati alle opinioni finali sul broker. Il nostro giustizio sulla piattaforma è complessivamente positivo a partire dagli alti standard di sicurezza. Una serie di punti di forza a partire dalla possibilità di fare trading con la super-tecnologica MT5 fino alle procedure per il deposito e il prelievo di fondi, fanno di NSB un broker particolarmente adatto per chi ricerca una alternativa ai big del settore per operare sui mercati con i CFD. Al tempo stesso, un'interfaccia molto semplice e procedure di registrazione e caricamento degli ordini estremamente rapide, rendono NSBroker adatto ai traders principianti maggiormente interessati al tema della semplificazione.

A completare poi il quadro ci sono un servizio di assistenza clienti con numerosi canali a disposizione e uno scaffale dedicato alla formazione composito e in grado di rispondere alle esigenze di tutti i tipi di trader, da chi è alle prime armi a chi ha già maturato una certa esperienza.

La possibilità di usare il conto demo da 20mila euro (completamente gratuito) è poi il valore aggiunto che, secondo noi, dovrebbe spingere a provare, senza impegno, il broker.