Come investire in ETF con XTB

La guida pratica per imparare a fare trading online sugli ETF con il broker XTB. I vantaggi della piattaforma e gli strumenti disponibili

Se sei finito su questo articolo è perchè sei alla ricerca di un broker che ti consenta di investire in ETF. Sul mercato attuale ci sono tantissime proposte con piattaforme che, almeno negli annunci, fanno riferimento alla possibilità di fare trading online sugli ETF. In realtà, spesso, dietro questi slogan, ci sono broker che propongono strumenti derivati che riproducono l'andamento di specifici ETF. Si tratta, in pratica, di piattaforme che consentono di investire in ETF attraverso contratti e non in modo diretto.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

Il primo consiglio che ci sentiamo di darti è quello di optare per broker che consentono di fare trading online su ETF veri. Nulla contro le piattaforme che permettono di tradare ETF attraverso i CFD ma l'acquisto diretto di exchange-traded fund è secondo noi da privilegiare.

Fatta questa premessa, non ci resta che metterci alla ricerca di un broker affifabile e autorizzato che consente di investire in ETF veri. Premesso che le piattaforme prive di autorizzazione ad operare in Italia sono da escludere, la nostra scelta è caduta su XTB. Di questo broker abbiamo parlato sul nostro Borsa Inside nella relativa recensione che puoi leggere cliccando su questo link.

XTB ti permette di investire e fare trading su ETF veri come puoi constatare direttamente andando sul sito ufficiale del broker (>>>clicca qui).

In realtà gli ETF sono solo uno dei mercati disponibili su XTB. La piattaforma xStation 5, infatti, consente di operare, a condizioni molto vantaggiose, anche su molti altri asset comprese le azioni, il forex, gli indici di borsa, le materie prime e le criptovalute.

Stiamo quindi parlando di un broker completo che consente di speculare da un solo account su mercati molti diversi. Ciò ti consentirà di sfruttare fino in fondo la potenza del trading online.

ETF su XTB: l'offerta del broker

Utilizzando XTB è possibile comprare e vendere ETF in ogni momento, senza l'applicazione di costi aggiuntivi per volumi superiori a 100mila euro. Puoi investire in compagnie internazionali ma anche materie prime, immobili e bond beneficiando di costi più efficienti. Gli ETF disponibili su XTB sonom oltre 200. Tutte le aree geografiche più importanti sono rappresentate e questo consente di diversificare il proprio portafoglio per sfruttare fino in fondo le occasioni di trading.

Ovviamente l'accesso a tutti gli ETF disponibili avviene da un solo conto. L'operatività avviene su una piattaforma estremamente intuiti8va e dotata di tantissimi strumenti di analisi che ti consentono di effettuare una rapida scrematura degli ETF più in linea con quelli che sono i tuoi interessi.

Perchè investire con gli ETF utilizzando XTB? Una prima ragione riguarda i costi. Gli ETF, infatti, rappresentano un'alternativa più economica rispetto ai fondi di investimento tradizionali.

Impara ad investire in ETF con XTB>>>clicca qui per aprire un conto demo con il broker

Investire in ETF: i vantaggi

Prima di scendere nel dettaglio della guida e spiegare come fare trading sugli ETF con XTB, riassumiamo brevemente quali sono i vantaggi degli exchange-traded fund rispetto ad altri prodotti di investimento.

Anzittutto c'è una maggiore comodità e praticità di utilizzo. Gli ETF possono essere paragonati alle azioni tuttavia non richiedono quella conoscenza che è invece indispensabile per investire in borsa. Fare trading sulle azioni richiede un impegno non indifferente nella selezione degli asset. In poche parole è necessario non solo essere informati ma anche essere capaci di stare sul pezzo. Per nostra esperienza possiamo tranquillamente affermare che non tutti gli investitori hanno a disposizione il tempo necessario per studiare i titoli azionari. Gli ETF, sotto questo punto di vista, sono molto più pratici da tradare.

C'è poi anche un secondo vantaggio intrinseco negli exchange-traded fund. Chi compra ETF ha il diritto a ricevere una percentuale dei profitti e può ottenere gli interessi guadagnati e dividendi pagati. Se l'ETF dovesse poi essere liquidato, l'azionista avrebbe diritto a ricevere la sua parte del valore del fondo. Essendo poi gli exchange-traded fund simili alle azioni, i trasferimenti di proprietà sono molto facili da eseguire.

Oltre a queste ragioni strutturali, è la flessibilità a caratterizzare gli ETF. Fare trading su questi strumenti, infatti, significa avere accesso diretto a tipi molto diversi di indici puntando così su occasioni di investimento molto specifiche e particolari. Gli ETF disponibili su broker come XTB (qui il sito ufficiale) includono una gamma di mercato molto ampia che spazia dagli emergenti alle large cap della borsa Usa.

Questa eterogenietà è uno dei vantaggi degli ETF e si traduce nella possibilità di costruire un portafoglio trading molto diversificato tra azioni e obbligazioni superando i limiti del classico trading azionario.

Ecco il motivo per cui non solo gli ETF sono sempre più popolari tra gli investitori ma anche perchè il loro peso nei portafogli trading è in costante aumento.

L'inclusione di ETF veri nella lista degli asset disponibili su broker come XTB (qui il link ufficiale) è un segnale della crescente popolarità di questo strumento di investimento.

Come fare trading sugli ETF con XTB

Ed eccoci quindi alla parte centrale di questa guida: come fare trading sugli ETF con XTB? Il primo step è quello dell'apertura del conto. L'operazione è molto semplice da eseguire e può essere effettuata nel giro di pochi minuti. Le alternative possibili sono due: apertura di un conto demo (ideale per fare pratica senza correre il rischio di perdere soldi reali) e attivazione di un conto reale. In questo secondo caso è necessario avere a portata di mano i documenti personali e compilare l'apposito modulo.

Dal momento in cui i documenti vengono verificati e quindi l'account è validato, è subito possibile fare trading su tutti i mercati disponibili tra cui gli ETF.

Per operare (sia in modalità demo che con il conto reale e quindi con soldi veri) si può utilizzare la piattaforma xStation disponibile sia per desktop che per smartphone (mobile trading). La piattaforma può essere personalizzata alla luce di quelle che sono le esigenze del trader. E' possibile ad esempio introdurre delle modifiche al layout ma anche spostare le varie etichette e personalizzare la finestra dei grafici e tutta la barra degli strumenti.

La piattaforma xStation presenta molte opzioni che consentono di sfruttare fino in fondo tutte le potenzialità del trading sugli ETF. Per questo motivo è sempre consigliabile fare una prova con il conto demo prima di passare agli investimenti con soldi veri.

Clicca qui per aprire un conto demo XTB e provare la piattaforma xStation

Una volta creato l'ambiente di trading che più si adatta a quelle che sono le proprie caratteristiche, è possibile iniziare ad investire sugli ETF. Operativamente è quindi necessario scegliere lo strumento di proprio interesse. Su XTB sono oggi disponibili 277 ETF. Grazie al search interno è possibile subito trovare l'ETF che si cerca e quindi iniziare a tradare.

In ogni scheda di sintesi è riprodotto il grafico con l'andamento in tempo reale dell'ETF, il nome del prodotto e le informazioni sullo strumento. Per quello che invece riguarda le condizioni di trading, i dati salienti sono:

commissione per l'esecuzione di un ordine

orario di negoziazione

ordine minimo

Trading sugli ETF con XTB: vantaggi e opinioni finali

Alla luce di quello che abbiamo detto nella prima parte del post, ossia il fatto che oggi sono tantissimi i broker che offrono la possibilità di fare trading online sull'oro, perchè la nostra preferenza va ad XTB? La scelta non è ovviamente causale ma è frutto di un'analisi sui tanti vantaggi che questo broker presenta. Anzittutto le commissioni per l'esecuzione degli ordini. Ebbene con XTB è possibile fare trading sugli ETF reali con 0 commissioni.

Ma non basta. Con XTB l'accesso ai mercati è diretto e soprattutto c'è la possibilità di operare anche con lo short selling per guadagnare nei momenti in cui il prezzo di un ETF registra un calo. Questo è possibile perchè il broker XTB offre soluzioni sia di long trading che di short trading.

Altri vantaggi del trading sugli ETF con XTB sono la possibilità di diversificare al massimo il proprio portafoglio e la vasta gamma di scelta. Nel lungo elenco degli ETF disponibili, infatti, si possono trovare strumenti con esposizione su mercati geografici e settori molto diversi tra loro.

In generale fare trading sugli ETF con XTB è semplice ed economicamente più vantaggioso rispetto alla compravendita di un portafoglio con azioni diverse. La nostra opinione è che grazie bassi costi di finanziamento, il broker XTB sia ideale per fare trading su ETF reali.

Usa il conto demo XTB per imparare a fare trading sugli ETF>>>è gratis

Trading CFD ETF su XTB

E per i nostalgici dei CFD sugli ETF? Niente paura perchè anche quest'area di mercato è comunque presidiata dal broker. Sulla piattaforma, infatti, sono presenti 138 ETF CFD. In questo caso le commissioni applicate partono da 0,08% (minimo di 8 dollari), un livello vantaggioso rispetto a quello di altri broker della stessa fascia. La leva è variabile a seconda dello strumento. Su molti ETF CFD si può applicare una leva fino a 1:5 mentre su altri il rapport è più contenuto.

La presenza dei CFD ETF accanto agli ETF reali, rende la proposta di XTB sugli exchange-traded fund completa ed adatta alle verie esigenze dei trader grazie proprio alla sua diversificazione.