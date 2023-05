Bitcoin Pro truffa: recensione, opinioni e alternative

Bitcoin Pro è uno dei broker di cui si sta parlando con crescente insistenza nel corso degli ultimi anni e… non certo positivamente: molte persone online si domandano se sia una truffa oppure sia realmente in grado di far diventare ricco chiunque dia fiducia a questo operatore.

Considerato che siamo sempre alla ricerca della verità sugli investimenti finanziari online e sui pericoli per i nostri lettori, abbiamo cercato di andare a fondo su Bitcoin Pro e sulle sue miracolose promesse.

Bitcoin Pro può permetterci realmente di diventare ricchi senza fare nulla e senza rischi? O le promesse di Bitcoin Pro celano qualcosa di poco chiaro o, addirittura, di losco?

Scopriamolo insieme!

Bitcoin Pro è una truffa?

Come tutti i nostri lettori dovrebbero ben sapere, parliamo di truffa solo ed esclusivamente se c’è una sentenza in questo senso da parte dei giudici, non potendoci sostituire a un tribunale.

Quanto sopra però non ci impedisce di ricordare in modo chiaro e netto che Bitcoin Pro non funziona e sconsigliamo pertanto tutti coloro i quali stanno pensando di provarlo, a farlo!

Naturalmente, questo non significa che Bitcoin Pro sia una truffa: ricordiamo ancora una volta che non spetta a noi comprendere se ci sia o meno una frode, e che chi ha esposto qualche segnalazione sul malfunzionamento di questo operatore dovrà attendere una pronuncia giudiziaria affinché Bitcoin Pro sia effettivamente etichettato come truffa.

Nell’attesa, consigliamo tutti i nostri lettori di stare alla larga da Bitcoin Pro e da tutti i sistemi che promettono miracoli come questo operatore: non esiste alcun segreto che possa permetterti di diventare ricco senza rischi e senza conoscenze!

Come guadagnare con Bitcoin

Purtroppo, strumenti come Bitcoin Pro hanno finito con il nuocere gravemente alla nomea di Bitcoin, sebbene Bitcoin Pro e Bitcoin non abbiano nulla in comune, tranne il fatto che il progetto di cui oggi parliamo ha utilizzato il nome della criptovaluta per cercare di acquisire un po’ di popolarità e illudere i malcapitati investitori a ritenere che questo operatore abbia qualcosa a che fare con la criptovaluta più importante del mondo.

Insomma, con Bitcoin si può guadagnare, ma il modo migliore per farlo non è certamente quello di andare dietro ai falsi auspici di un progetto come Bitcoin Pro, bensì utilizzare gli strumenti giusti e la necessaria consapevolezza per strutturare una strategia che possa tenere conto delle caratteristiche delle criptovalute e, in particolar modo, dei rischi che ne conseguono.

Se dunque vuoi investire con Bitcoin la prima cosa che devi fare è munirti di una piattaforma regolamentata e professionale che ti consenta di farlo con sicurezza.

Trova pertanto un operatore che sia riconosciuto dalla Consob, l’autorità di regolamentazione finanziaria in Italia, la quale prima di concedere la licenza a fornire servizi di investimento nel nostro Paese effettua una serie di controlli per assicurarsi che la società che si propone al mercato abbia tutti i requisiti di legge.

Come forse stai già immaginando a questo punto della nostra guida, Bitcoin Pro non è affatto autorizzata e non compare all’interno dell’albo tenuto da Consob.

Pertanto, investire con Bitcoin Pro significa non potersi assicurare quella sicurezza e quella serenità che sarebbero invece necessarie nel momento in cui si impiegano i propri fondi in asset finanziari.

Investire in Bitcoin con FP Markets

Tra i migliori broker che vogliamo consigliare a tutti i nostri lettori per operare in criptovalute e Bitcoin non possiamo non iniziare da FP Markets (qui la nostra recensione).

Contrariamente a quanto fa Bitcoin Pro, FP Markets non promette affatto miracoli: è infatti una piattaforma regolamentata e professionale che ti mette a disposizione i migliori strumenti per investire in asset finanziari, ma ti avvisa dei rischi che corri e non effettua alcun tipo di garanzia o promessa sui rendimenti che potresti ottenere dai tuoi investimenti.

Si tratta inoltre di una piattaforma che è completamente gratuita: non ci sono infatti spese e commissioni per aprire e chiudere il conto, negoziare CFD su criptovalute e tanto altro ancora. È inoltre molto semplice da usare, anche per i neofiti che non hanno ancora investito e vorrebbero provare a farlo per la prima volta con un operatore qualificato.

Per costoro (ma non solo!), FP Markets ha anche messo a disposizione alcuni strumenti che miglioreranno l’efficacia del tuo trade. Tra i vari, ricordiamo la presenza di un conto demo che ti permetterà di investire in maniera sicura, considerato che tutti i tuoi trade saranno virtuali ed effettuati utilizzando il plafond di denaro virtuale che il broker ti mette a disposizione.

Inoltre, su FP Markets sono a disposizione tantissimi corsi e strumenti di formazione che, giorno dopo giorno, ti permetteranno di migliorare le tue conoscenze sugli investimenti finanziari, accompagnandoti alla realizzazione della tua prima strategia vincente.

Ti segnaliamo infine che puoi iscriverti a FP Markets gratuitamente e in pochi minuti. Tutto quello che devi fare è cliccare qui (sito ufficiale FP Markets) e seguire le brevi istruzioni a video.

Bitcoin Pro funziona o no?

Introdotto quanto sopra, torniamo al tema centrale del nostro odierno approfondimento e cerchiamo di capire una volta per tutte se Bitcoin Pro funziona o no.

Purtroppo, le cose sono ben diverse da quelle che sembra guardando il video di Bitcoin Pro: non c’è alcuna garanzia di successo né alcun rendimento facile, sicuro e senza rischi.

Tutti i guadagni elevati che vengono promessi da questo operatore non sembrano essere veri e tutte le testimonianze dirette delle persone che hanno provato Bitcoin Pro sono a dir poco deludenti: non solo non hanno guadagnato nulla, ma hanno perso tutto ciò che hanno riposto in questo software che, invece, avrebbe dovuto miracolosamente moltiplicare i propri patrimoni.

Ma come dovrebbe funzionare Bitcoin Pro? E perché non sembra mantenere le promesse?

A dir la verità, del funzionamento promesso di Bitcoin Pro non si capisce molto. Il sito internet è abbastanza generico nell’affermare di essere in possesso di un software che può fare trading automatico di Bitcoin, ma non viene spiegato come esattamente ritiene di farci guadagnare così tanti soldi in così poco tempo.

L’impressione è, dunque, che dietro Bitcoin Pro possa celarsi ancora una volta un sistema inefficace, interessato solamente ad attirare il denaro degli utenti senza però alcuna garanzia.

Bitcoin Pro Opinioni, recensioni e pareri

Insomma, a margine di questa guida su Bitcoin Pro non possiamo che confermare tutto il nostro scetticismo e, soprattutto, la totale assenza di elementi che possano confortare quanto abbiamo visto nei video e nei materiali promozionali.

Accedendo al sito ufficiale di Bitcoin Pro, che non riportiamo per evitare di indurre altre persone a cliccare su di esso, vediamo infatti la presenza di un filmato in cui molte persone affermano di essere diventate ricche con questo sistema.

Questo ottimismo contrasta però con la realtà dei fatti. Le testimonianze delle persone che hanno realmente provato Bitcoin Pro affermano di aver perso tutto il denaro investito e che nessuno è mai riuscito a guadagnare nulla.

A preoccupare sono anche le testimonianze positive su Bitcoin Pro pubblicate in alcuni siti pagati per fare pubblicità a questa piattaforma: quelle che abbiamo esaminato sono infatti fake, considerato che i volti che vengono usati per queste campagne pubblicitarie si trovano in tantissimi altri siti web e non sono riconducibili dunque a persone dalla reale identità.

Cosa fare per investire in Bitcoin

A questo punto dovrebbe essere piuttosto chiaro come tutte le persone interessate a investire in Bitcoin dovrebbero in realtà stare alla larga da questi progetti, poiché evidentemente non in grado di adempiere a quei minimi standard di sicurezza e di legalità che si dovrebbe invece conseguire per fare trading sulle criptovalute e su strumenti finanziari.

Se dunque sei interessato a investire in Bitcoin quello che ti consigliamo di fare è scegliere un broker come FP Markets.

Investire con FP Markets ti permetterà di fare trading su migliaia di asset alle migliori condizioni del web, tra cui – evidentemente – anche le criptovalute come Bitcoin. Tutto quello che dovrai fare è aprire un conto gratis attraverso il collegamento che riportiamo qui in basso e sfruttare tutte le principali caratteristiche di vantaggio del broker, come:

l’accesso a oltre 10.000 strumenti finanziari

la possibilità di aprire e chiudere in modo automatico le posizioni

il calendario economico e delle notizie

gli indicatori tecnici e i grafici

molti altri strumenti inclusi!

>>> Clicca qui per aprire un conto demo con FPMarkets (sito ufficiale)! <<<

