Sai che con FXORO puoi aprire non solamente un conto di trading “normale”, ma anche un Conto ECN?

Se non sai di che cosa si parla, sei nel posto giusto. Nelle prossime righe vedremo infatti insieme che cos’è un Conto ECN, come aprire un conto trading ECN su FXORO e perché potrebbe essere la soluzione giusta per te!

Cos’è il Conto ECN

La prima cosa che vogliamo chiarire in questo approfondimento è che alcuni broker ECN come FXORO consentono ai loro clienti di aprire anche un conto, appunto, ECN. Ma cosa significa aprire un Conto ECN?

Senza addentrarci in eccessive complessità, definiamo il Conto ECN come un conto che consente al trader di entrare direttamente sul mercato finanziario, incrociando così in maniera istantanea gli ordini di acquisto, e gli ordini di vendita. Di qui, la grande differenza con i conti per il trading dei Broker Market Maker dove invece – come suggerisce lo stesso nome del conto – è il broker a fare il mercato, ponendosi come controparte delle operazioni del trader.

In altri termini ancora, i broker che offrono Conti ECN agiscono solo da intermediari ma non interferiscono direttamente sui prezzi: chi usa un broker ECN ha dunque la certezza di avere accesso al prezzo di mercato dell’asset su cui intende fare trading, e non al prezzo che è stato deciso dal broker!

Le differenze tra il Conto ECN e altri gli altri conti di trading

Per capire ancora meglio che cosa sia un Conto ECN non c’è niente di meglio che porlo in diretta competizione con gli altri conti di trading, ovvero porre in competizione i conti dei broker Dealing Desk con quelli dei broker No Dealing Desk.

In particolare, i Dealing Desk sono broker che agiscono da controparte dell’utente mediante un atteggiamento attivo: comprano e vendono i titoli dell’utente e, per questo motivo, ne impongono i prezzi. I broker No Dealing Desk svolgono invece la sola funzione di canale di accesso per l’utente a un determinato mercato, divenendo così un semplice strumento di collegamento tra il trader e il mercato finanziario.

Insomma, solamente i broker che agiscono come market maker si pongono come interfaccia di riferimento del trader, che nella piattaforma di trading vedrà gli asset valorizzati al prezzo che decide il broker, e che generalmente è maggiorato rispetto a quello previsto sul mercato finanziario.

I broker Market Maker, insomma, per ogni operazione effettuata dall’utente aprono una posizione opposta: nel caso in cui il trader voglia fare un acquisto sull’asset Alfa, il broker genererà automaticamente una posizione opposta, di vendita. Di contro, i broker ECN fungono solo da ponte tra il trader e il mercato di riferimento sul quale vuole investire. Chiaro, no?

Vantaggi e svantaggi del Conto ECN

Ora che hai compreso che cosa siano i conti ECN e quali siano le differenze tra i broker ECN e quelli che fungono da market maker, cerchiamo di comprendere anche quali sono i vantaggi e gli svantaggi della prima tipologia.

Cominciamo dai vantaggi, sicuramente più numerosi:

Attività di trading anonime: le attività di trading ECN sono anonime, permettendo così agli operatori di trattare sui prezzi, i quali saranno influenzati dalle reali condizioni di mercato e non dalle posizioni del cliente

le attività di trading ECN sono anonime, permettendo così agli operatori di trattare sui prezzi, i quali saranno influenzati dalle reali condizioni di mercato e non dalle posizioni del cliente Esecuzione immediata: i trader che negoziano sui broker No Dealing Desk hanno istantaneo accesso al mercaot perché negoziano istantaneamente sul live streaming

i trader che negoziano sui broker No Dealing Desk hanno istantaneo accesso al mercaot perché negoziano istantaneamente sul live streaming Client-to-Bank Trading: i clienti che operano con il Conto ECN possono negoziare avendo a disposizione la liquidità globale delle banche di livello mondiale, senza correre il rischio di non trovare controparti

i clienti che operano con il Conto ECN possono negoziare avendo a disposizione la liquidità globale delle banche di livello mondiale, senza correre il rischio di non trovare controparti Trading automatico: è possibile connettere il Conto ECN a modelli di trading automatico

è possibile connettere il Conto ECN a modelli di trading automatico Spread variabili: il broker ECN non effettua alcuna verifica o intervento sullo spread lettera / denaro. FXORO offre spread variabili

il broker ECN non effettua alcuna verifica o intervento sullo spread lettera / denaro. FXORO offre spread variabili Spread incomparabili: attraverso l’uso di un conto ECN i trader possono avere accesso diretto ai prezzi di mercato che, di conseguenza, muteranno riflettendo le forze dell’offerta e della domanda, la volatilità e le altre condizioni.

Ma ci sono anche svantaggi? Si, anche se ben meno numerosi rispetto ai pro di cui abbiamo detto qualche riga fa. In particolar modo, ricordiamo che il conto ECN:

Non ha conti demo o di simulazione su cui testare le funzionalità

su cui testare le funzionalità Prevede commissioni fisse che devono essere retrocesse al broker

che devono essere retrocesse al broker Ha un interfaccia un po’ più complicata rispetto a quella delle piattaforme più semplici

rispetto a quella delle piattaforme più semplici Ha un leverage più basso rispetto ai Market Maker

rispetto ai Market Maker Richiede depositi iniziali più alti.

Con questo equilibrio tra vantaggi e svantaggi, il Conto ECN sembra essere prevalentemente orientato nei confronti di quei trader che hanno già maturato una discreta esperienza in materia di investimenti e di mercati finanziari e vogliono qualcosa in più dalla propria attività di trading.

Come aprire un Conto ECN con FXORO

Se ritieni che il Conto ECN faccia al caso tuo, c’è una buona notizia: FXORO ti permette infatti di aprirne uno rapidamente e gratuitamente!

Per aprire un conto ECN con FXORO bastano infatti poche informazioni personali, un numero di telefono e la copia dei propri documenti di identità. Se hai tutto a portata di mano, clicca qui per accedere al sito ufficiale e avviare l’iter di registrazione.

Quindi, seleziona “ECN” tra le tre tipologie di conto previste, metti il segno di spunta sull’informativa e l’accettazione a ricevere comunicazioni elettroniche e poi digita il codice Captcha.

A quel punto ti verranno richieste le informazioni personali e di registrazione, e in pochi minuti sarai in grado di entrare nel tuo Conto ECN!

