Cosa sono gli Expert Advisor e come usarli con AvaTrade

Gli Expert Advisor (EA) sono dei particolari e specifici programmi che permettono ai trader di investire in modo innovativo con un software di trading automatico sulla piattaforma MetaTrader 5. Ogni Expert Advisor è di fatti un tool unico realizzato in base alle preferenze del singolo utente, agevolando gli investimenti finanziari su MT5.

Ma come funzionano esattamente gli Expert Advisor? Per quale motivo potrebbero rappresentare un utile modo per investire con AvaTrade (qui la nostra recensione)?

Come usare gli Expert Advisor

Iniziamo subito con il condividere che per poter iniziare ad utilizzare un Expert Advisor, l’utente può scegliere tra due opzioni:

acquistare un EA sul market del MetaTrader 4 crearne uno autonomamente.

Naturalmente, la seconda opzione è riferibile principalmente agli investitori più esperti, in grado di produrre il robot: per far ciò, il trader deve infatti svilupparlo, programmarlo e compilarlo attraverso il MQL MetaEditor, con una funzionalità che potrebbe risultare un po’ più complicata per i neofiti. È pur vero che usando l’esperienza di trading online passata, i trader possono anche definire con più puntualità quali condizioni di mercato porteranno all’apertura o chiusura di posizioni sulla base di vari indicatori ed elementi di analisi tecnica.

Ciò premesso, è bene non considerare gli Expert Advisor come dei programmi a beneficio dei soli investitori più esperti: i trader non devono infatti essere dei programmatori o trader esperti per utilizzare gli Expert Advisor per fare trading!

Di fatti, sul web si trovano tantissimi Expert Advisor gratuiti e a pagamento, oltre che sul MetaTrader Market, che i trader potranno selezionare e scaricare. Inoltre, tutti gli EA possono essere provati in modalità demo prima dell’acquisto o del noleggio.

Cos’è il MetaTrader Market, dove trovare nuovi Expert Advisor

Appena citato, ricordiamo come il MetaTrader Market sia la raccolta gratuita e a pagamento più ricca di Expert Advisor attualmente in circolazione, e ancora di indicatori, riviste e libri sul trading e di finanza.

All’interno del market sarà possibile sfruttare le varie opzioni di ricerca per trovare le informazioni più rilevanti sul prodotto, come gli screenshot e le recensioni degli utenti, con la possibilità ulteriore di testare tutti i tool in versione demo prima di procedere all’acquisto o al noleggio fino a un anno. Ogni tool può inoltre essere utilizzato su quattro diversi dispositivi, dando così all’utente la libertà di fare trading come preferisce.

Come scegliere i migliori Expert Advisor

Quando si visualizza l’elenco degli Expert Advisor all’interno di MT4 Market è importante effettuare la propria scelta non solamente sulla base del prezzo, del periodo di noleggio o altri fattori, ma sulla base della propria efficacia in relazione alla propria strategia di investimento.

Pertanto, una volta che si decide quale EA prendere in considerazione, è bene soffermarsi su alcuni parametri di rilievo come percentuale di rischio, ordini di mercato, spread, hedging, pip, obiettivo di profitto e molto altro ancora.

Come provare gli Expert Advisor

Come abbiamo già ricordato, ogni EA che può essere acquistato o noleggiato è testabile in modalità demo. Si tratta di un passaggio che consigliamo caldamente e che suggeriamo dunque di effettuare prima dell’utilizzo nel proprio conto di trading.

Come caricare i propri Expert Advisor

Una volta acquistato o sviluppato un Expert Advisor, e dopo aver fatto qualche test, è giunto il momentodi caricarlo nella piattaforma di trading online di AvaTrade. Per farlo, è sufficiente:

Creare le cartelle. Dopo aver scaricato o creato l’Expert Advisor, cliccare sui file specifici richiesti per l’installazione e copiarli e incollarli nella cartella MetaTrader 4. Caricare l’Expert Advisor sul MT4. Accedere al MetaTrader 4, andare su “Navigazione” e selezionare “Expert Advisor”. Il proprio EA è accessibile cliccando sul segno “+”. Trascinare quindi l’EA selezionato sui grafici della piattaforma. Definire le impostazioni dell’EA nel pop-up in base alle tue preferenze. Quindi, cliccare su “OK” per iniziare a fare trading.

Come usare gli Expert Advisor con AvaTrade

Per sfruttare tutte le potenzialità degli Expert Advisor con AvaTrade è dunque sufficiente apri qui un conto di trading gratis e accedere gratuitamente alla piattaforma di trading.

Quindi, si potranno seguire le indicazioni dello scorso paragrafo per ottenere il massimo delle potenzialità di questo tool!

