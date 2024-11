La piattaforma IC Trading sotto esame - BorsaInside

IC Trading è un broker che si sta affacciando ultimamente sul mercato italiano dove è già riuscito a ritagliarsi una sua quota grazie all’ampia gamma di strumenti finanziari offerte e alle piattaforme avanzate. Ideale sia per trader principianti che esperti, IC Trading si distingue per la sua attenzione alla tecnologia e soprattutto alla trasparenza dei costi.

In questa guida ti spiegheremo come funziona IC Trading, quali sono i mercati coperti e quali tipi di conto il broker mette a disposizione. Successivamente passeremo ad esaminare i costi e le commissioni che, quando di parla di trading online, hanno sempre una rilevanza di primo piano. Per finire, concludere isolando i vantaggi e gli svantaggi del broker.

Chi è IC Trading

IC Trading è un broker CFD che fin dalla sua nascita si è posto come obiettivo quello di creare la migliore esperienza di trading possibile sia per i clienti al dettaglio che per quelli istituzionali, consentendo a tutti gli investitori di concentrarsi maggiormente sulla propria attività senza preoccupazioni aggiuntive. Proprio perchè è stato progettato dai trader per i trader, IC Trading riesce ad offrire spread, esecuzione degli ordini e servizi superiori a quelli dei suoi concorrenti.

E’ proprio per questo motivo che abbiamo deciso di recensirlo su BorsaInside. Essendo questo sito di finanza che si rivolge ai piccoli investitori, è nostro dovere specificare che IC Trading non ha le autorizzazioni previste dalla normativa ESMA. La società a monte non risulta essere registrata in nessun paese dell’Unione Europea. Un broker della stessa società finanziaria, IC Markets, risulta essere registrato presso la copriota CySec, tuttavia il marchio IC Trading non risulta avere la stessa autorizzazione.

Legalmente la Raw Trading (Mauritius) Ltd risulta essere regolata dalla Financial Services Commission of Mauritius (FSC) con numero di licenza: GB21026834. La FSC è un’autorità di regolamentazione di primissimo piano a livello globale ma non è europea e questo lo dobbiamo specificare.

Premesso ciò, le condizioni applicate da IC Trading sembrano essere davvero interessanti come vedremo nei prossimi paragrafi.

Recensione IC Trading: caratteristiche essenziali

Spread ridotti, leva potenzialmente alta e condizioni trading molto vantaggiose sono i punti di forza di IC Trading. Il broker, inoltre, punta costantemente sull’innovazione continua per offrire ai suoi clienti strumenti moderni e in grado di garantire la migliore esperienza trading possibile.

Nella tabella in basso sono sintetizzate le quattro caratteristiche più importanti di IC Trading.

Caratteristica Descrizione Spread Ridotti – Obiettivo: offrire ai trader spread bassi in ogni condizione di mercato.

– Investimenti in tecnologia e partnership con fornitori di liquidità affidabili.

– Miglioramento continuo per garantire condizioni di trading ottimali. Esecuzione Rapida – Hardware di livello aziendale nei server di trading (NY4 Data Centre a New York).

– Collegamento diretto tramite fibra ottica con i fornitori di liquidità per garantire bassa latenza e velocità di esecuzione. Tecnologia Avanzata – Collaborazioni con i migliori fornitori di tecnologia per un’esperienza di trading di livello superiore.

– Strumenti innovativi:

– Depth of Market (DoM)

– Monitoraggio degli spread integrato

– Ladder trading

– Chiusura automatica degli ordini con modelli personalizzati Applicazioni Mobile – App ottimizzate per dispositivi iPhone e Android.

– Esperienza di trading mobile di alta qualità

Nella tabella sono riportate le più importanti caratteristiche di IC Trading. Per saperne di più si può andare direttamente sul sito del broker (che però non è disponibile in lingua italiana) oppure proseguire con al lettura della nostra recensione. Nei prossimi paragrafi esamineremo i mercati disponibili, le piattaforme, i tipi di conto e poi il servizio clienti e le risorse formative disponibili.

Mercati disponibili su IC Trading

La presenza di un numero sufficientemente ampio di mercati disponibili per fare trading è uno dei biglietti da visita di ogni broker. Sulle piattaforme IC Markets è possibile fare trading su migliaia di asset attraverso i CFD. Non è possibile comprare azioni o ETF reali e non è neppure possibile acquistare crypto come avviene con gli exchange.

Il solo strumento di investimento a disposizione dei clienti sono i Contratti per Differenza. Si tratta di un derivato che consente di speculare sul prezzo del sottostante senza possederlo e con in più la possibilità di operare sia al rialzo che al ribasso usando la leva finanziaria che amplifica la portata della posizione (aumenta però anche il livello di rischio che si corre).

I mercati su cui è con IC Trading è possibile fare trading con i CFD sono:

Forex : operatività garantita 24 ore al giorno, 5 giorni a settimana sul mercato finanziario più liquido al mondo. I trader possono beneficiare di spread ridotti (si parte da 0.0 pips), esecuzione superiore degli ordini e una profonda liquidità su 61 coppie di valute tra principali, secondarie ed esotiche. La leva finanziaria massima che può essere applicata è di 1:500.

: operatività garantita 24 ore al giorno, 5 giorni a settimana sul mercato finanziario più liquido al mondo. I trader possono beneficiare di spread ridotti (si parte da 0.0 pips), esecuzione superiore degli ordini e una profonda liquidità su 61 coppie di valute tra principali, secondarie ed esotiche. La leva finanziaria massima che può essere applicata è di 1:500. Indici : spread a partire da 0,4 punti su 25 indici e trading sempre senza commissioni con la possibilità di operare 24 ore su 24, 5 giorni su 7, sui principali mercati. In questo caso la leva massima è 1:200

: spread a partire da 0,4 punti su 25 indici e trading sempre senza commissioni con la possibilità di operare 24 ore su 24, 5 giorni su 7, sui principali mercati. In questo caso la leva massima è 1:200 Commodities CFD : prodotti energetici, agricoli e metalliferi sono inclusi nella proposta di IC Trading. Con i CFD è possibile fare trading come con una coppia valutaria contro il dollaro USA. I prezzi competitivi e le dimensioni flessibili dei lotti a partire da 10 centesimi per punto garantiscono un prodotto potente. Leva massima applicabile 1:500

: prodotti energetici, agricoli e metalliferi sono inclusi nella proposta di IC Trading. Con i CFD è possibile fare trading come con una coppia valutaria contro il dollaro USA. I prezzi competitivi e le dimensioni flessibili dei lotti a partire da 10 centesimi per punto garantiscono un prodotto potente. Leva massima applicabile 1:500 Azioni : oltre 2100 i CFD azionari disponibili su IC Trading. Sono presenti tutte le azioni a maggiore market cap degli indici ASX, NYSE e NASDAQ. La leva massima è 1:20

: oltre 2100 i CFD azionari disponibili su IC Trading. Sono presenti tutte le azioni a maggiore market cap degli indici ASX, NYSE e NASDAQ. La leva massima è 1:20 Bond : la gamma di bond su cui è possibile fare trading CFD con IC Trading comprende titoli obbligazionari emessi da governi di tutto il mondo, inclusi Giappone, Europa, Regno Unito e Stati Uniti. Il trading sui bond permette di speculare sui tassi di interesse e sul sentiment globale ma consente anche di coprirsi dall’esposizione azionaria e diversificare la propria strategia operativa. Leva massima 1:200.

: la gamma di bond su cui è possibile fare trading CFD con IC Trading comprende titoli obbligazionari emessi da governi di tutto il mondo, inclusi Giappone, Europa, Regno Unito e Stati Uniti. Il trading sui bond permette di speculare sui tassi di interesse e sul sentiment globale ma consente anche di coprirsi dall’esposizione azionaria e diversificare la propria strategia operativa. Leva massima 1:200. Futures : sono una delle forme più popolari di CFD. IC Trading offre una gamma di futures provenienti da tutto il mondo, inclusi l’ICE Dollar Index e il CBOE VIX Index. I CFD basati su futures sono disponibili solo sulla piattaforma MetaTrader 4 di IC Trading. Leva massima 1:200.

: sono una delle forme più popolari di CFD. IC Trading offre una gamma di futures provenienti da tutto il mondo, inclusi l’ICE Dollar Index e il CBOE VIX Index. I CFD basati su futures sono disponibili solo sulla piattaforma MetaTrader 4 di IC Trading. Leva massima 1:200. Crypto: oltre 21 i crypto asset inclusi nella proposta con leva fino a 1:200. Non essendo IC Trading un exchange, non sussiste il rischio tipico delle piattaforme di scambio di criptovalute. I CFD crypto sono disponibili su piattaforma MT4 e MT5.

Tipologie di conto su IC Trading

Su IC Trading è possibile scegliere tra 3 tipi di conto – BorsaInside

Accanto ai mercati disponibili, anche i tipi di conto sono uno dei fattori che più pesano nella scelta di un broker.

Il più popolare è il RAW Spread che può essere usato su piattaforma MetaTrader (4 e versione evoluta 5). Il conto offre gli spread più bassi in assoluto. Lo spread sul cross Eur/Usd è di soli 0,1 pip con una commissione di 3,5$ per lotto. Il conto IC Trading Raw Spread è stato creato per trader giornalieri, scalper ma anche per gli investitori più esperti. A garanzia di affidabilità c’è il fatto che i server Raw Spread MetaTrader 4 e 5 si trovano nel data center Equinix NY4 a New York e ciò riduce l’effetto latenza.

Una valida alternativa è poi il Conto Raw Spread di cTrader che può essere usato sulla piattaforma proprietaria del broker a sua volta progettata da zero pensando al trading di CFD Forex. Il connettore di prezzi di IC Trading aggrega un mix di massimo 25 diversi fornitori di prezzi riuscendo a trovare sempre il prezzo migliore per i clienti e a mantenere così spread ridotti soprattutto nelle fasi di più alta volatilità. Il conto Raw Spread cTrader non applica restrizioni sul trading. E’ quindi possibile fare scalping ma anche operare ad alta frequenza a livello globale. Chi sceglie questo tipo di conto può effettuare ordini tra lo spread poiché non c’è alcuna distanza minima per l’ordine. Praticamente tutto questo significa possibilità di inserire gli ordini di stop loss il più vicino possibile al prezzo di mercato .

La terza opzione è poi il conto standard IC Trading. Esso si caratterizza per una velocità di esecuzione senza rivali e uno spread tutto compreso che parte da 0,8 pips a salire. Non è prevista alcuna commissione e può essere usato sulle piattaforme MT4 e MT5.

Oltre a questi tre principali tipi di conto, IC Trading offre anche il conto islamico (swap free) che si rivolge a quei clienti di fede islamica che non possono guadagnare o pagare interessi. Il conto islamico è disponibile sui conti proprietari Raw Spread e su quello Standard sulle piattaforme MT4 e MT5.

Per provare il tipo di conto più adatto alle proprie caratteristiche è sempre possibile usare la versione demo 100 gratuita e senza vincoli.

Piattaforme Trading su IC Trading

Terzo pilastro di un buon broker sono le piattaforme trading disponibili. All’argomento abbiamo già fatto cenno nel precedente paragrafo ma ora è arrivato il momento di analizzare meglio.

Su IC Trading ci sono 4 piattaforme disponibili: la MetaTrader 5, la MetaTrader 4 e la proprietaria cTrader Raw Spread. Tutte le piattaforme sono disponibili su desktop e su App.

La MT5 è la piattaforma raccomandata dal broker . Si tratta di un ambiente all-in-one per il trading di Forex, azioni, indici, obbligazioni, criptovalute e materie prime. Grazie a IC Trading Raw Pricing la MT5 è ancora più potente per i trader attivi. La tecnologia grafica avanzata di MetaTrader 5, abbinata a sofisticati strumenti di gestione degli ordini, consente ai trader di monitorare e controllare le loro posizioni in modo rapido ed efficiente.

. Si tratta di un ambiente all-in-one per il trading di Forex, azioni, indici, obbligazioni, criptovalute e materie prime. Grazie a IC Trading Raw Pricing la MT5 è ancora più potente per i trader attivi. La tecnologia grafica avanzata di MetaTrader 5, abbinata a sofisticati strumenti di gestione degli ordini, consente ai trader di monitorare e controllare le loro posizioni in modo rapido ed efficiente. La MT4 è la versione precedente alla MT5 ma, nonostante sia arrivata prima sul mercato, continua ad essere la più popolare. Questo grazie alle sue elevate velocità di esecuzione e alle condizioni di trading particolarmente flessibili. IC Trading, dal canto suo, grazie alle collaborazioni con molti fornitori di tecnologia, può offrire una versione della piattaforma MetaTrader 4 di nuova generazione progettata per portare il livello di trading ancora più in alto. Sia i conti IC Trading Standard che i conti Raw Spread sono disponibili sulla piattaforma di trading MetaTrader 4.

ma, nonostante sia arrivata prima sul mercato, continua ad essere la più popolare. Questo grazie alle sue elevate velocità di esecuzione e alle condizioni di trading particolarmente flessibili. IC Trading, dal canto suo, grazie alle collaborazioni con molti fornitori di tecnologia, può offrire una versione della piattaforma MetaTrader 4 di nuova generazione progettata per portare il livello di trading ancora più in alto. Sia i conti IC Trading Standard che i conti Raw Spread sono disponibili sulla piattaforma di trading MetaTrader 4. cTrader: è la piattaforma proprietaria del broker IC Trading ed è stata progettata per garantire ai clienti un’elevata velocità di esecuzione. Il design unico di cTrader, l’elegante interfaccia utente e le funzionalità avanzate la rendono l’ambiente ideale per i trader discrezionali. Tecnicamente la cTrader combina la velocità di una piattaforma di trading alte prestazioni che la profonda liquidità di IC Trading è in grado di offrire, fornendo ai clienti la soluzione di trading definitiva. Come le altre piattaforme, anche questa è disponibile in versione web e app.



Conto reale e conto demo IC Trading

Apertura demo semplificata su IC Trading – BorsaInside

Una buona notizia possiamo subito darla anche se, in realtà, avevamo anticipato già tutto. Su IC Trading è possibile usare il conto demo. L’account virtuale è molto semplice da aprire e consente di imparare a usare tutti gli strumenti del broker senza correre il rischio di perdere soldi veri.

Per aprire il conto demo basta andare sulla pagina ufficiale (ecco il link per l’accesso rapido) e quindi inserire il paese di origine, il proprio nome, cognome, mail e numero di telefono. L’attivazione è immediata.

La stessa procedura è prevista per aprire il conto reale solo che in questo caso, dopo aver creato l’account, è necessario procedere con la procedura guidata che comprende anche la verifica dei dati come previsto delle norme.

L’iter per la procedura del conto demo e del conto reale IC Trading è identico a quello degli altri broker.

Modalità di deposito su IC Trading

Le tre principali modalità di deposito su IC Trading – BorsaInside

A proposito di apertura del conto, vale la pena dare un occhio anche alle modalità di deposito. Tanto per iniziare l’entità del deposito minimo non è fissa ma varia a seconda del tipo di conto che viene scelto. Anche questa è una politica diversa rispetto a quella che di solito viene applicata da molti broker.

I metodi di depositi accettati sono tantissimi:

carte di credito e di debito del circuito VISA e Mastercard

Paypal

Neteller

Bonifico bancario

Trasferimento da broker a broker

Tutte queste forme di deposito supportano anche l’Euro come valuta. Molto interessante e innovativa è la possibilità di finanziare il proprio conto reale trasferendo fondi dal conto del broker presso il quale si è già clienti. L’operazione richiede dai 2 ai 5 giorni lavorativi al massimo. Il trasferimento permette di restare clienti della vecchia piattaforma e intanto di provare la nuova.

Opinioni finali su IC Trading: il nostro giudizio

In questa recensione su IC Trading abbiamo trattato i principali aspetti del broker. Adesso possiamo trarne le conclusioni. Sicuramente si tratta di un broker molto interessante per quello che riguarda i tipi di conto offerti e le condizioni che vengono applicate.

Gli spread grezzi (RAW Spread) sono indubbiamente un punto di forza poichè consentono di fare trading a partire da 0.0 PIO e senza riquotazioni. In pratica è possibile avere i migliori prezzi possibili e operare senza alcuna restrizione anche grazie ad un margine di leva che non ha eguali con quello applicato dagli altri broker. Ciò però ha anche un altro risvolto della medaglia: come abbiamo detto all’inizio, IC Trading non ha autorizzazione europea e quindi non rientra nei requisiti ESMA. Di conseguenza le tutele sono molto più basse. Non è detto che per chi è alle prime armi una simile offerta l’idea. Sicuramente, però, lo è per gli scalper e i trader che hanno un approccio speculativo.

Accanto agli spread ultra-competitivi, ci sono poi altri due grandi vantaggi: la rapidità nell’esecuzione degli ordini fondamentale soprattutto per un certo tipo di trading e la possibilità di aprire operazioni anche da 1 micro lotto (1.000 unità della valuta base) fino a 200 lotti (20 milioni di unità della valuta base) garantendosi così la migliore esecuzione possibile degli ordini.

Per quello che riguarda gli svantaggi va tenuto presente che il sito del broker non è in italiano e questo già può creare problemi se non si ha dimestichezza con l’inglese finanziario. Gli strumenti formativi sono poi ridotti all’osso con poche guide statiche su Forex e CFD. E anche il servizio clienti è molto basico con la possibilità di inviare mail a seconda del servizio o contattare l’assistenza compilando un form.

La nostra opinione è che IC Trading sia un broker con orizzonte internazionale, adatto a tipi di trader particolari ma al tempo stesso in grado di offrire un ambiente avanzato a condizioni operative molto convenienti. Grazie al conto demo è possibile provarlo senza rischi.

