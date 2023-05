InstaForex: recensioni e opinioni sul broker con approccio smart

Se stai leggendo questo articolo è per un motivo ben preciso: sei alla ricerca di recensioni e opinioni sul broker InstaForex. I motivi per cui sei interessato all’argomento possono essere differenti. Ad esempio vorresti iniziare la tua esperienza nel mondo del trading online proprio con il broker InstaForex oppure potresti essere già cliente di un broker ma magari le condizioni applicate dalla piattaforma non ti soddisfano più e allora stai vagliando altre alternative.

In un caso e nell’altro sei comunque nel posto giusto. La tematica centrale di questo post è proprio il broker InstaForex.

Spulciando il web ci siamo resi conto di una lacuna spesso presente purtroppo nel settore editoriale italiano dedicato al trading: il numero limitato di fonti. La maggior parte delle recensioni su InstaForex presenti sul web non sono in lingua italiana e, addirittura, quelle poche presenti in italiano sono faziose visto che utilizzano la curiosità su InstaForex per dirottare su altri broker. Risultato di questa politica sono recensioni non vere, imbottite di falsità. Un vero e proprio peccato anche perchè InstaForex non è certamente l’ultimo degli arrivati sul mercato ma è anzi un broker storico che esiste da oltre 10 anni. Certo in Italia Instaforex è per ora poco noto ma questo è un problema che deriva dalla ristrettezza del mercato del trading online nel nostro Paese.

Nella nostra recensione parleremo solo di InstaForex.eu e lo faremo alla luce di quella che è stata la nostra esperienza con questa piattaforma.

Inizieremo rivolgendo la nostra attenzione alle caratteristiche basilari del broker quindi autorizzazioni (fondamentali per verificarne l’affidabilità) e poi tipologia di servizio offerto (che tipo di broker è InstaForex). Successivamente passeremo in rassegna quelli che sono i servizi offerti dal broker, dai mercati disponibili, alle piattaforme su cui si può operare fino ai tipi di conto. Analizzeremo quindi le principali funzionalità e la presenza di eventuali strumenti aggiuntivi. Quindi il lato economico dell’offerta con focus sulle commissioni e i costi previsti. Per finire una riflessione su un elemento che è sempre più importante ai fini valutativi: il servizio clienti.

Dopo aver passato in rassegna questi aspetti classici per una recensione di un broker, esprimeremo un giudizio su InstaForex evidenziando pro e contro della piattaforma. Anche le opinioni in italiano su Instaforex scarseggiano (mentre quelle espresse da traders di altri paesi europei sono molte di più). Per questo se tra chi ci sta leggendo ci dovesse essere qualcuno che ha già usato InstaForex per fare trading, il suo giudizio è assolutamente gradito. Per esprimerlo basta usare il box dei commenti in basso.

InstaForex Broker chi è

InstaForex è un broker di trading online di tipo ECN che offre la possibilità di investire su diversi strumenti finanziari come valute, azioni, materie prime e criptovalute attraverso i CFD (Contratti per Differenza). Il brand InstaForex fa riferimento alla INSTANT TRADING EU LTD e ha oltre 10 anni di storia alle spalle.

InstaForex è noto per la sua vasta gamma di strumenti di trading e per la sua piattaforma di trading interamente personalizzabile. Inoltre propone una una leva finanziaria elevata, che consente ai trader di effettuare operazioni di grandi dimensioni con un investimento iniziale relativamente ridotto.

Il broker è regolamentato da diverse autorità finanziarie in tutto il mondo, tra cui la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

Il nome InstaForfex gioca sull’associazione tra Instant e Forex ed è stato scelto per rappresentare la rapidità di esecuzione degli ordini. Con una velocità media di elaborazione degli ordini di soli 0,15 secondi, InstaForex è uno dei broker capaci di garantire la migliore capacità di esecuzione.

InstaForex ha inoltre ricevuto tutta una serie di riconoscimenti da esperti del settore:

Best Forex Broker / International Investor Awards 2022

Most Innovative Forex Broker 2021 by GBM

Miglior conto gestito 2019

Inoltre il broker vanta tutta una serie di sponsorizzazioni nel mondo sportivo tra le quali le più importanti sono con il RC Legia Warszawa (club di rugby) e con la Squadra ufficiale partecipante al rally-raid «Dakar» — InstaForex Loprais Team.

InstaForex è autorizzato?

Assolutamente si. InstaForex è autorizzato e regolamentato da diverse autorità finanziarie in tutto il mondo. Per quello che riguarda l’Italia il riferimento è questo:

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC): InstaForex è autorizzato e regolamentato dalla CySEC con il numero di licenza 266/15. La CySEC è l’autorità di regolamentazione finanziaria di Cipro ed è una delle autorità di regolamentazione più rispettate a livello internazionale.

Inoltre Instaforex è supervisionato anche dalla Banca nazionale ceca (CNB), dalla Banca nazionale slovacca (BNS) el’autorità polacca di vigilanza finanziaria (KNF). Di conseguenza, InstaForex ha filiali in

Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia, dove fornisce supporto nelle lingue locali. La società è anche un membro dell’Investor Compensation Fund (I.C.F) che è un valore aggiuntivo per la sicurezza per i fondi del cliente.

Il fatto che InstaForex sia regolamentato è un buon indicatore della sua reputazione e della sua affidabilità come broker di trading online.

Essendo autorizzato e regolamentato dalla cipriota CySEC, InstaForex è tenuto ad operare rispettando i requisiti della MiFID II tra i quali i più importanti per la tutela dell’investitore sono:

Lo Schema di compensazione degli investitori che scatta in caso di default del broker;

che scatta in caso di default del broker; La Segregazione dei fondi presso altri istituti : con i fondi e gli asset dei clienti che sono separati dal capitale del broker

: con i fondi e gli asset dei clienti che sono separati dal capitale del broker La Protezione dei conti contro il bilancio negativo grazie alla quale il conto di trading non potrà andare mai in negativo.

InstaForex mercati disponibili

Visitando il sito ufficiale InstaForex (qui il link di riferimento) ci si imbatte subito in un messaggio molto chiaro in merito alla fornitura di un gran numero di strumenti di trading a prezzi competitivi. Più nel dettaglio, gli asset complessivamente disponibili sono oltre 2500. L’offerta è sicuramente vasta ma non arriva alle dimensioni di quei broker che consentono di tradare su decine di migliaia di strumenti.

Ad ogni modo ecco i mercati disponibili con questo broker:

Forex: InstaForex offre una vasta gamma di coppie di valute forex, comprese le maggiori, le minori e le esotiche. Azioni europee e americane: tra cui Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, Alibaba, e molte altre. Azioni sintetiche e ETF sintetici Usa Materie prime: Ioro, argento, petrolio, gas naturale, rame, zucchero, e altri ancora. Indici: vastissima la gamma di indici disponibili tra cui l’S&P 500, il NASDAQ, il FTSE 100, il Nikkei 225, il DAX 30 e molti altri. Criptovalute: InstaForex offre il trading di criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Ripple

Su tutti questi asset InstaForex offre la possibilità di negoziare CFD. Grazie a questo strumento derivato sui può ottenere un’esposizione al mercato senza possederne fisicamente l’attività sottostante. I CFD, inoltre, consentono di speculare sia al rialzo (long) che al ribasso (short trading).

A differenza dell’acquisto di asset reali (ad esempio le azioni) dove è previsto il pagamento integrale dell’intero valore, con i CFD si può beneficiare del meccanismo della leva finanziaria. Questo aumenta gli eventuali profitti che si possono conseguire ma espone anche a rischi maggiori visto che le perdite potrebbero anche superare la somma investita.

InstaForex sul suo sito mette in evidenza i 4 motivi per cui fare trading di CFD che qui vale la pena ricordare:

Assenza di limiti di day trading

Deposito iniziale basso: i requisiti sui depositi minimi per il CFD trading sono inferiori rispetto a quelli previsti per investire in borsa in modo classico.

Tutti gli asset sono accessibili da una sola piattaforma

Possibilità di fare ricorso al trading al margine grazie al quale si può operare con maggiori somme di capitale. Il trading a margine aumenta i profitti ma può anche portare ad un aumento delle perdite.

Piattaforme di trading disponibili

InstaForex offre diverse piattaforme di trading per soddisfare le esigenze dei suoi clienti. Secondo la filosofia del broker, infatti, ognuno è liberissimo di scegliere la piattaforma che meglio è capace di adattarsi alle proprie esigenze di trading.

Ecco quali sono le piattaforme disponibili su InstaForex:

MetaTrader 4 (MT4): si tratta della piattaforma di trading più popolare al mondo e offre una vasta gamma di strumenti di analisi tecnica e di trading. MT4 è disponibile per il download su PC Windows e Mac, nonché per l’utilizzo su dispositivi mobili iOS e Android. MetaTrader 5 (MT5): si tratta della versione più recente di MetaTrader e offre una maggiore velocità di esecuzione e una gamma più ampia di strumenti di analisi tecnica. MT5 è disponibile per il download su PC Windows e Mac ma anche per l’utilizzo su dispositivi mobili iOS e Android. WebTrader: piattaforma di trading basata sul web che consente di accedere al proprio account di trading da qualsiasi dispositivo con una connessione Internet. Uno dei vantaggi della webtrader è che non serve scaricare o installare alcun software per utilizzarla

Da non tralasciare il fatto che InstaForex offre anche una versione mobile di MT4 e MT5 per il trading su dispositivi mobili iOS e Android. In questo modo è possibile negoziare su tutti i mercati disponibili anche in modalità mobile senza quindi perdere alcuna occasione di investimento.

Tipologie di conto disponibili

Il terzo pilastro che tradizionalmente viene preso in considerazione per effettuare una valutazione complessiva di un broker riguarda le tipologie di conto disponibili. Anche nel caso dei conti vale quanto detto a proposito delle piattaforme. Essendo le esigenze dei traders molto differenti è ovvio che ad alcuni possa andar bene un certo tipo di conto e ad altri uno differente.

InstaForex attualmente mette a disposizione tre diversi tipi di conto ognuno dei quali presenta una serie di funzionalità grazie alle quali l’investitore può avere accesso a tutte le potenzialità dei mercati. Ogni conto presenta differenti condizioni di trading.

Il nostro consiglio è quello di procedere ad un esame approfondito dei diversi tipi di conto disponibili su InstaForex prima di effettuare una scelta.

I tre tipi di conto sono disponibili sia sulla piattaforma MT5 che sulla versione precedente, ma più diffusa, MT4. Tutti e tre sono multivaluta. In particolare la valuta del deposito può essere Euro, Dollaro, PLN e CZK. Per il resto le caratteristiche sono profondamente diverse come si può vedere rapidamente da questa tabella comparativa.

Caratteristiche Conto ECN Conto ECN Pro Conto ECN VIP Deposito minimo 200 euro 2.000 euro 10.000 euro Spread e commissioni applicate fluttuanti fluttuanti fluttuanti Azioni 0.11 0.06 0.04 Indici 0.95 0.45 0.25 Materie Prime 0.027 0.025 0,024 Forex 0.00010 0.00007 0.00003 Crypto 0.1% 0.075% 0,05% Operazione minima 0.01 lotti 0.01 lotti 0.1 lotti Strumenti di trading oltre 260 oltre 260 oltre 260 Tipi di conto su InstaForex

Trattandosi di conti del tipo ECN, in tutti e 3 i casi è garantita l’esecuzione istantanea degli ordini.

Tutti e 3 i conti non hanno costi per il deposito di capitale da investire mentre per quello che riguarda le spese di prelievo, esse sono cancellate per i clienti che hanno depositato almeno 10.000 euro. Evidenziamo inoltre che è gratis solo 1 prelievo al mese (e questo vale invece per tutti i tipi di conto).

Tutti e 3 i conti garantiscono un account manager personale Account manager personale e la possibilità di ricevere assistenza 24 ore su 24, 5 giorni su 7.

Il conto ETN PRO e ETN VIP, inoltre, danno diritto ad un VPS server.

Come si può notare semplicemente confrontando le tre tipologie di conto, anche nel caso dell’ETN Standard sono garantite funzionalità di altissimo livello. In questo modo InstaForex conferma di essere un broker capace di garantire un alto standard di servizio, fornendo tanti strumenti di trading a prezzi competitivi e affiancati da assistenza qualificata, manager personali e analisi di mercato.

Ricordiamo che che i conti MT4 hanno circa 260 strumenti di trading e requisiti di deposito inferiori, mentre i conti MT5 hanno più di 2.500 strumenti.

Gli account VIP puntano a soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. InstaForex.eu, per rispondere ai bisogni dei trader più esperti, propone condizioni di trading esclusive come ad esempio:

– account manager personale

– nessuna commissione di deposito/prelievo

– costi di trading convenienti con spread grezzi e, in definitiva, commissioni basse

Conto demo Instaforex e trading per principianti

Per esperienza sul campo possiamo dire che la possibilità di usare il conto demo gratuitamente per imparare a fare trading ultimamente sta venendo meno. Non si sa per quale motivo ma molte piattaforme hanno pensato di eliminare il conto dalla loro proposta.

Abbiamo una buona notizia perchè non è questo il caso di InstaForex dove sono solo è disponibile il conto simulato ma c’è addirittura tutta una sezione dedicata alla all’investitori principiante che contiene tutta una serie di risorse didattiche molto utili per iniziare a muovere i primi passi nel mondo del trading:

Guida al Forex

Analisi per principianti (studi di analisi tecnica semplici e alla portata di tutti)

Altre risorse sulle basi della formazione

Per quello che riguarda il conto demo nello specifico, la dotazione è molto consistente. Infatti si può iniziare a fare trading simulato sul forex con 100.000 euro virtuali.

E attenzione perchè le condizioni del conto demo sono molto simili alle condizioni del conto reale. La differenza è che viene usato il denaro virtuale senza rischi. Questo dimostrato quanto InstaForex creda nei conti simulati come messo per imparare a fare trading senza correre rischi.

Costi e commissioni applicate da InstaForex

E veniamo adesso al capitolo costi e commissioni. Tutti i broker applicano costi altrimenti semplicemente non potrebbero guadagnare!

Detto questo non c’è da meravigliarsi se anche InstaForex applica diverse commissioni e spread sulle transazioni di trading.

Ecco una breve panoramica in merito:

Spread: viene applicato uno spread variabile su tutti gli strumenti di trading. Ricordiamo che lo spread è dato dalla differenza tra il prezzo bid e ask ed è legato alla volatilità del mercato e alle condizioni di trading. Commissioni sui conti ECN: viene applicata una commissione fissa di 3 dollari per ogni lotto standard (100.000 unità di valuta base) negoziato. Swap: è prevista l’applicazione di uno swap sulle posizioni mantenute aperte oltre il periodo di trading di un giorno. Lo swap non è fisso ma dipende dallo strumento di trading, dalla posizione e dalla direzione del trade. Commissioni di prelievo: viene applicata una commissione sulle operazioni di prelievo, che dipende dal metodo di prelievo utilizzato. Le commissioni variano da 1 a 3,5% del valore del prelievo. Commissioni di deposito: sono del tutto assenti su tutti i conti tuttavia il metodo di deposito utilizzato può comportare l’addebito di commissioni da parte del provider del servizio di pagamento

In generale le commissioni e i costi applicati da InstaForex sono in linea con quelle degli altri broker.

Attenzione perchè le commissioni e gli spread possono variare a seconda delle condizioni di mercato e delle circostanze specifiche del trading.

Strumenti di trading disponibili: Autochartist

Che InstaForex sia una broker molto attento alla soddisfazione dei clienti, lo si comprende anche dalla vasta gamma di strumenti di trading aggiuntivi che sono a completa disposizione dei clienti. Ce ne sono di tantissimi e alcuni sono davvero molto utili:

calcolatore Forex

Swap calculator

calcolatore di dividendi

servizio VPS

Quello che, dal nostro punto di vista, è però il più interessante di tutti è è l’Autochartist.

Si tratta di uno degli strumenti più popolari e ampiamente usati per fare analisi tecnica. Prodotto da Autochartist Limited (Ltd), fornitore di soluzioni di analisi basate su dati finanziari, l’Autochartist è stato di recente integrato nelle piattaforme di trading fornite da InstaForex.

Uno dei suoi vantaggi è che può essere applicato in una grande varietà di mercati: forex, borsa, criptovalute, azioni e indici. L’Autochartist offre strumenti grafici interattivi, configurazioni commerciali e modelli e può essere usato in combinazione con le vantaggiose condizioni di trading fornite da InstaForex.

Dal nostro punto di vista l’Autochartist può essere considerato uno strumento efficace per sfruttare le varie opportunità di mercato che si vengono a creare.

Ecco cosa si può fare con Autochartist:

analisi di mercato (due modalità disponibili: plugin scaricabile e installabile nelle piattaforme MetaTrader 4 e 5 o, in alternativa, web disponibile nell’area clienti del sito InstaForex

notifiche

calcolatore di rischio

Se vuoi approfondire leggi — Autochartist: cos’è e come funziona

Come registrarsi su InstaForex

La procedura di registrazione su InstaForex è molto semplice. Per aprire un conto reale è sufficiente seguire queste poche istruzioni.

Vai sul sito web di InstaForex e fai clic sul pulsante “Apri un conto“. Scegli il tipo di conto che desideri aprire e compila il modulo di registrazione con le informazioni richieste, come il tuo nome completo, indirizzo email, numero di telefono e paese di residenza. Fornisci le informazioni aggiuntive richieste dal broker come quelle sulla tua situazione finanziaria e sulla tua esperienza di trading. Carica i documenti necessari per la verifica dell’account Dopo aver inviato il modulo di registrazione e i documenti richiesti, il broker ti invierà un’email di conferma che contiene le istruzioni su come dovrai procedere per attivare il tuo account. Una volta attivato il tuo account, puoi effettuare il deposito iniziale (variabile a seconda del tipo di conto ETN aperto) e iniziare a fare trading.

Se invece vuoi aprire un conto demo gratuito e avere 100mila euro virtuali per imparare a fare pratica senza rischi, allora sarà sufficiente creare un account semplice inserendo i tuoi dati, la tua mail e il tuo numero di telefono. Nessuna verifica verrà condotta al broker.

Come depositare e prelevare su InstaForex

Un altro aspetto molto interessante che merita di essere trattato nella recensione su InstaForex riguarda le modalità di deposito e prelievo.

Sono disponibili su InstaForex.eu ben 5 valute di deposito sui conti: EUR, USD, PLN, CZK e GBP.

Per depositare o prelevare denaro, i clienti possono utilizzare i seguenti metodi di pagamento:



Visa/Mastercard

bonifici bancari

Neteller

Skrill (Moneybookers)

Przelewy24

Per quello che riguarda il deposito tutto può essere eseguito in tre semplici step:

Accedi al tuo account InstaForex e vai alla sezione “Deposito“. Scegli il metodo di deposito che desideri utilizzare. InstaForex ti mette a disposizione vari metodi di deposito, tra cui carte di credito/debito, bonifici bancari, e-wallet e tanti altri metodi. Inserisci l’importo che desideri depositare e quindi procedi seguendo quelle che sono le istruzioni per completare la transazione. Va sempre tenuto presente che ci sono alcuni metodi di deposito che possono richiedere più tempo per l’elaborazione rispetto ad altri.

Sono invece 4 gli step in cui si articola la procedura di prelievo dal proprio conto InstaForex:

Accedi al tuo account InstaForex e fai clic sulla sezione “Prelievo“. Scegli il metodo di prelievo che desideri utilizzare. Con InstaForex è possibile usare vari metodi di prelievo come per esempio di credito/debito, bonifici bancari, e-wallet. Inserisci l’importo che desideri prelevare e procedi seguendo le istruzioni per completare la transazione. Ci sono alcune modalità di prelievo che, come nel caso dei deposito, possono anche richiedere più tempo per l’elaborazione rispetto ad altri. Poichè InstaForex richiede la verifica dell’account alla luce della vigente normativa anti-riciclaggio e antiterrorismo, potrebbe essere anche necessario fornire ulteriori informazioni o altri documenti per completare tutta la procedura della transazione di prelievo.

Per avere maggiori informazioni sulle commissioni e sulle tempistiche di elaborazione delle transazioni, il suggerimento è quello di consultare la sezione “Deposito” e “Prelievo” del sito web di InstaForex.

Assistenza clienti Instaforex

Prima di analizzare quali sono le opinioni prevalenti su InstaForex, facciamo un breve cenno al servizio clienti offerto dal broker. Come mai l’attenzione a questo aspetto? Contrariamente a quello che si può essere indotti a pensare la questione dell’assistenza clienti non è affatto secondario. Sapere che c’è un servizio in italiano a cui rivolgersi in caso di qualsiasi genere di problema non solo è utile ma è anche sinonimo di affidabilità del broker.

Detto questo, InstaForex offre assistenza clienti multilingue 24/5 attraverso una serie di canali di comunicazione come:

Chat online: si può contattare l’assistenza clienti di InstaForex tramite chat online direttamente dal sito web del broker. La chat è disponibile in molte lingue e ti consente di chattare con un rappresentante del supporto clienti in tempo reale. E-mail: puoi inviare una e-mail all’assistenza clienti di InstaForex all’indirizzo support@instaforex.com. La risposta è garantita entro breve tempo. Telefono: si può chiamare uno dei numeri disponibili sul sito web del broker. I numeri di telefono sono disponibili per diverse regioni del mondo e sono operativi 24 ore su 24, 5 giorni su 5 Social media: a differenza di tanti altri broker InstaForex è attivo sui principali social media, tra cui Facebook, Twitter e Whatsapp

Inoltre InstaForex mette anche a disposizione una sezione FAQ dove si possono trovare risposte alle domande frequenti sui servizi offerti dal broker.

Inoltre come già accennato, InstaForex ha filiali nella Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia, dove i clienti ricevono assistenza nelle lingue locali ed effettuano depositi nelle valute locali.

In generale, l’assistenza clienti di InstaForex è considerata veloce ed efficiente, ed è disponibile per rispondere a tutte le domande e fornire aiuto su qualsiasi problema o difficoltà ci possa essere nel corso dell’attività di trading.

InstaForex opinioni finali

E siamo arrivati alla fine della nostra recensione su InstaForex. Come di consuetudine l’ultimo paragrafo lo dedichiamo alle opinioni che abbiamo trovato sui social e sui forum.

Tra i punti di forza più citati ci sono l’ampia scelta di strumenti di trading (come abbiamo detto in precedenza si può negoziare CFD su forex, metalli, materie prime, criptovalute) e la gamma di piattaforme trading che possono essere utilizzate (InstaForex consente di operare con MetaTrader 4, MetaTrader 5 e WebTrader). La velocità di esecuzione degli ordini è un altro punto a favore del broker e del resto InstaForex ha puntato tutto proprio sull’elaborazione istantanea degli ordini. Inoltre ci sono anche il servizio clienti molto avanzato e sempre disponibile e soprattutto l’utilissimo Autochartist.

InstaForex.eu può essere considerato uno dei principali broker ECN che offrono soluzioni di trading in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi trader.

Per quello che invece riguarda i punti di debolezza, la sola annotazione che ci sentiamo di fare riguarda i requisiti di deposito elevati. InstaForex, infatti, richiede un deposito di almeno 200 euro per i conti standard. Questo potrebbe essere un ostacolo per i trader principianti ma anche un modo per responsabilizzarli: per la serie essendo 200 euro una cifra non di poco conto, è necessario essere consapevoli che il trading non è un gioco.

La nostra valutazione su InstaForex è comunque positiva e suggeriamo di sfruttare la possibilità di aprire un conto demo gratuito da 100 mila euro virtuali per imparare a conoscere più da vicino il broker senza correre il rischio di perdere soldi veri.

