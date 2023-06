Si può investire con l’intelligenza artificiale? Il test di copy trading

Dinanzi allo sviluppo inarrestabile dell’intelligenza artificiale (basta guardare all’andamento in borsa del titolo NVIDIA a seguito della pubblicazione dei conti trimestrali per avere un’idea – sicuramente sotto-stimata- delle potenzialità del settore), pone ai trader una domanda che è quasi scontata: si può investire con l’intelligenza artificiale?

Il quesito è tutt’altro che elementare. Considerando che l’intelligenza artificiale fa tutto, perchè non considerare la possibilità di usarla anche per investire?

Puntualizziamo subito che questo non è il solito articolo che viene sviluppato per esporre i risultati di un esperienza che chi scrive ha condotto su ChatGPT. Per poter tracciare una linea di tendenza servono migliaia di test e non un semplice esercizio individuale.

Proprio per questo considereremo un esperimento di copy trading che è stato realizzato da ben 25mila trader. Si tratta di un campione sufficientemente grande per poter avere dei dati attendibili. La risposta che arriverà alla domanda se si può investire con l’intelligenza artificiale non è da ritenersi esatta al 100 per cento ma comunque, grazie all’ampio, campione può essere considerata attendibile.

L’esperimento di Copy Trading con l’intelligenza artificiale

Tanto per iniziare vediamo subito come si è svolto questo test.

ChatGPT ha analizzato oltre 10.000 articoli di notizie e 100 rapporti aziendali con l’obiettivo di individuare 20 azioni per comporre un portafoglio di 50.000 dollari. La selezione è stata effettuata ogni settimana, in modo tale da permette ai trader di seguire le indicazioni di investimento dell’intelligenza artificiale.

A distanza di 15 giorni dall’implementazione di questo modello, il portafoglio basato sull’AI ha realizzato un guadagno del 2 per cento. Decisamente poca roba anche se va evidenziato che il dato è in linea con la performance messa a segno dal mercato nello stesso arco temporale.

Tuttavia, ed è questo l’aspetto più interessante, le cinque scelte inferiori hanno subito le perdite maggiori.

Quale valore dare all’esperimento di copy trading?

E’ un dato di fatto che quando si parla di intelligenza artificiale, si fa riferimento soprattutto alle potenzialità del settore. I guadagni messi a segno (appena un 2 per cento) fanno giustamente sorgere dei dubbi in merito alla capacità di ChatGPT di indicare soluzioni di investimento.

Il problema potrebbe essere nei limiti del linguaggio compreso e parlato dall’intelligenza artificiale. Insomma l’andamento dei mercati e delle borse non è causato solo dalle notizie ma è frutto anche di un’analisi più approfondita che il modello di ChatGPT potrebbe non cogliere.

Proprio un sondaggio che è stato recentemente realizzato tra gli utenti di Bitget, ha messo in risalto questi limiti. Ben l’80 per cento dei trader che hanno preso parte al sondaggio hanno rivelato di aver avuto perdite affidandosi ai consigli generati dall’AI. E infatti secondo Gracy Chen, amministratore delegato di Bitget, vero è che l’intelligenza artificiale è ricca di risorse ma la sfumature del trading online possono essere solo colte da chi è sul pezzo e non dagli algoritmi.

E infatti, essendo incapace di cogliere queste sottigliezze, l’intelligenza artificiale inciampa spesso in errori di valutazione che portano a sbagli anche clamorosi. Per i trader questo è un problema e neppure di poco conto.

Come investire con l’intelligenza artificiale in modo giusto

Alla luce di quello che abbiamo fin qui detto, quindi, la reale domanda da porsi non riguarda se si può investire con l’intelligenza artificiale (abbiamo già detto che è possibile) ma come investire correttamente con l’AI. Affidarsi solo agli algoritmi per elaborare strategie di investimento, espone a gravi rischi.

Il giusto mezzo potrebbe essere la soluzione ideale. Infatti se è vero che i modelli di intelligenza artificiale non riescono a cogliere le 1000 sfumature del mercato, è anche vero che possono offrire spunti preziosi che poi spetterà ai trader interpretare e tradurre in strategie operative.

Ne consegue che l’intelligenza artificiale negli investimenti è uno strumento in più che i trader possono usare per prendere le loro decisioni. In nessun caso, però, l’AI può sostituire il cervello del trader (almeno per adesso).

