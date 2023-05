Come l’intelligenza artificiale sta cambiando gli investimenti in ETF

L’intelligenza artificiale può rimodellare il panorama finanziario? Probabilmente si, tant’è che sempre più investitori in ETF si stanno avvicinando agli oltre 30 fondi che consentono già di ottenere un’esposizione significativa in questo settore.

Ricordiamo come esistano essenzialmente due modi per trarre vantaggio da questa tecnologia: investire in aziende che innovano e producono, oppure utilizzare la tecnologia stessa per vagliare i dati e sviluppare portafogli. Teucrium, fornitore di ETF incentrati sull’agricoltura, sembra essere orientato proprio su questo secondo approccio.

Stando a quanto afferma Jake Hanley, amministratore delegato e senior portfolio strategist di Teucrium, “questa tecnologia è sufficientemente dirompente da essere qualcosa in cui le persone possono trarre profitto investendo, e sono ottimista sull’idea che si possa usare per investire”. Ma in che modo l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico possono rivoluzionare il settore degli investimenti?

Con un mercato attuale che conta 30 ETF esposti all’IA, con circa 6,3 miliardi di dollari di asset in gestione, Hanley ritiene che il mercato abbia anche un notevole spazio di crescita. L’intelligenza artificiale, insieme all’apprendimento automatico, può essere utilizzata per migliorare la performance e l’efficienza degli ETF analizzando vaste “reti neurali” di dati per prendere decisioni di investimento intelligenti, ha affermato Hanley.

Forse ti può anche interessare — ETF intelligenza artificiale: cosa sono, quali sono i migliori e come investire

Come identificare i modelli vincenti

Le strategie smart beta ne sono un esempio lampante. Gli ETF smart beta utilizzano infatti un approccio basato su regole per costruire un portafoglio d’investimento che mira a sovraperformare i tradizionali ETF ponderati per la capitalizzazione di mercato.

Le tecnologie possono essere utilizzate per identificare i fattori che probabilmente generano rendimenti in eccesso, come la bassa volatilità, l’alta qualità e il valore. Utilizzando algoritmi di apprendimento automatico per analizzare i dati storici, gli ETF smart beta possono anche identificare modelli e fare previsioni sulle performance future.

Un altro modo in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata negli ETF è lo sviluppo di piattaforme di investimento automatizzate che utilizzano algoritmi per prendere decisioni di investimento per conto dei clienti. Analizzando gli obiettivi finanziari, la tolleranza al rischio e l’orizzonte d’investimento di un cliente, questi cosiddetti robo advisor possono costruire un portafoglio d’investimento personalizzato in base alle sue esigenze.

Attenzione ai rischi!

Una potenziale preoccupazione riguardo all’uso dell’IA e dell’apprendimento automatico negli ETF è il rischio di un eccessivo affidamento agli algoritmi e il potenziale di pregiudizi algoritmici. Se non sono progettati correttamente o si basano su dati distorti, gli algoritmi possono suggerire di prendere decisioni di investimento sbagliate.

Pertanto, i gestori di ETF testano e verificano regolarmente i loro algoritmi per verificare che producano risultati accurati e imparziali, utili per gli investitori. In effetti, le autorità di regolamentazione hanno già multato alcune società per l’uso improprio degli algoritmi.

Sebbene ChatGPT stia facendo notizia, sta anche fornendo agli investitori approfondimenti e analisi sulle tendenze del mercato e sulle opportunità di investimento. Analizzando grandi quantità di dati provenienti da varie fonti, il chatbot fornisce agli investitori informazioni dettagliate sulle possibili scelte di investimento in base ai loro obiettivi e alla loro tolleranza al rischio. Può anche fornire aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni di mercato e sulle performance degli investimenti.

Il miglior modo per investire in ETF

Cogliamo naturalmente l’occasione per ricordare a tutti i nostri lettori che il miglior modo per prendere posizione in questo comparto è quello di farlo con una piattaforma di trading professionale come AvaTrade (qui la nostra recensione), che permetta a tutti gli investitori di gestire facilmente i propri investimenti finanziari online in modo pratico e completo.

Se poi non ti senti sufficientemente pronto per investire con denaro reale e vuoi capire come funziona il servizio di AvaTrade prima di impegnarti con i tuoi capitali, ti ricordiamo che il broker ti permetterà di aprire un conto demo gratuito: l’operazione è rapida e intuitiva e ti consentirà di provare la piattaforma del broker e il funzionamento del trading online senza alcun rischio!

>>> Clicca qui per aprire un conto GRATIS con AvaTrade! <<<

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!