ETF intelligenza artificiale: cosa sono, quali sono i migliori e come investire

La tecnologia sta cambiando rapidamente e l’intelligenza artificiale sembra essere una delle principali tendenze che sta conducendo questo cambiamento, rivoluzionando settori come la sanità, l’informazione, la finanza e i trasporti.

Ebbene, tutti coloro i quali desiderano partecipare a questo business e investire in intelligenza artificiale, accoglieranno con grande soddisfazione il fatto che ora è possibile investire in questo trend attraverso specifici ETF che si concentrano proprio sull’IA e che stanno diventando sempre più popolari tra gli investitori che vogliono capitalizzare questo mercato redditizio.

In questo post esploreremo che cosa sono e come funzionano i principali ETF che investono nell’intelligenza artificiale e come possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di investimento.

Che cos’è un ETF?

Cominciando dalle basi di questo argomento, ricordiamo che un ETF è un tipo di fondo d’investimento che impiega il capitale su un paniere di asset come azioni, obbligazioni o materie prime, o segue un indice sottostante. Gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni e possono essere acquistati e venduti nel corso della giornata.

Gli ETF offrono agli investitori un modo conveniente per ottenere un’esposizione a un’ampia gamma di asset class con un’unica transazione. Offrono inoltre una maggiore flessibilità rispetto ai fondi comuni tradizionali, in quanto gli investitori possono acquistare e vendere gli ETF in qualsiasi momento della giornata di negoziazione. Inoltre, gli ETF hanno spesso commissioni più basse rispetto ai fondi comuni.

Che cos’è l’intelligenza artificiale?

Dal canto suo, con il termine intelligenza artificiale ci riferiamo a un concetto che copre un’ampia gamma di tecnologie e approcci per la creazione di macchine e programmi in grado di ragionare, apprendere e agire autonomamente. I sistemi di intelligenza artificiale sono progettati per gestire compiti che altrimenti richiederebbero l’intelligenza umana, come la comprensione del linguaggio naturale e il riconoscimento di oggetti.

Per esempio, uno dei più comuni approcci all’IA è certamente l’apprendimento automatico, che consiste nel fornire ai computer algoritmi in grado di migliorare automaticamente in presenza di più dati.

Ad ogni modo, le applicazioni della tecnologia dell’intelligenza artificiale sono vaste e varie. Alcuni esempi comuni sono:

veicoli a guida autonoma

rilevamento delle frodi

previsione del comportamento dei consumatori

riconoscimento vocale

sicurezza informatica

e tanto altro ancora!

Come funzionano gli ETF che investono nell’intelligenza artificiale?

Gli ETF che investono nell’intelligenza artificiale possono funzionare in diversi modi.

Alcuni fondi possono ad esempio concentrarsi su società che ricercano e sviluppano tecnologie di intelligenza artificiale. Altri possono investire in società che utilizzano l’intelligenza artificiale per migliorare le loro operazioni commerciali. Altri ancora possono investire in un mix di entrambi i tipi di società.

Indipendentemente dal modo in cui un ETF investe nell’IA, l’obiettivo sarà sempre quello di fornire agli investitori un’esposizione al potenziale di crescita del settore dell’intelligenza artificiale, un comparto che secondo molti esperti rivoluzionerà diversi settori nei prossimi anni.

Proprio per questo motivo, alcuni ritengono che investire nell’IA ora potrebbe essere una mossa intelligente per una crescita a lungo termine.

Pro e contro dell’investimento in ETF sull’intelligenza artificiale

Evidentemente, come avviene per qualsiasi investimento, anche quello sull’intelligenza artificiale mediante ETF ha pro e contro che dovrebbero essere attentamente esaminati prima della sottoscrizione delle quote dei fondi.

Pro

Anche se si parla di intelligenza artificiale da diverso tempo, questa tecnologia è relativamente nelle prime fasi di sviluppo, il che significa che esiste un potenziale di crescita significativo nel settore. Questo potrebbe portare a rendimenti superiori alla media per gli investitori in ETF sull’intelligenza artificiale.

Gli ETF sull’intelligenza artificiale possono aiutarti a diversificare il tuo portafoglio e a posizionarvi in modo da beneficiare dei continui progressi della tecnologia AI.

Questi strumenti offrono un’esposizione a un’ampia gamma di società coinvolte nello sviluppo e nella commercializzazione dell’intelligenza artificiale, il che può contribuire a mitigare alcuni dei rischi associati all’investimento in singoli titoli.

Contro

Essendo ancora relativamente nuovi rispetto ad altri strumenti, gli ETF sull’intelligenza artificiale comportano rischi maggiori rispetto a prodotti di investimento più consolidati.

Vi sono molti dibattiti sulla definizione di società di intelligenza artificiale, rendendo così difficile trovare investimenti veramente puri e aumentando le possibilità di investire in società che potrebbero non beneficiare effettivamente della crescita dell’intelligenza artificiale.

Molti ETF sull’intelligenza artificiale hanno un rapporto di spesa elevato, che può intaccare i profitti e ridurre il rendimento complessivo dell’investimento.

I migliori ETF sull’intelligenza artificiale

Ora che abbiamo le idee un po’ più chiare su cosa siano e come funzionino gli ETF sull’intelligenza artificiale, possiamo fare un piccolo passo in avanti e cercare di comprendere quali siano i migliori ETF sull’intelligenza artificiale oggi disponibili attraverso i principali broker come eToro (sito ufficiale) e Plus500 (sito ufficiale).

Uno di questi è certamente l’Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data, il più grande fondo del settore con quasi 600 milioni di dollari gestiti. L’indicatore di spesa annua è dello 0,35%. Al momento in cui scriviamo il rendimento a 5 anni è del 43,64%, ma quello a un anno è lievemente negativo per il 5,79%.

Tra gli altri grandi fondi del settore c’è poi l’Amundi STOXX Global Artificial Intelligence, con 390 milioni di dollari gestiti e un TER dello 0,35%, così come il WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc con 340 milioni di dollari gestiti e un TER dello 0,40%, e infine il L&G Artificial Intelligence UCITS ETF, con 266 milioni di dollari gestiti e un TER dello 0,49%.

Come investire in ETF con eToro

Ma come si investe in ETF con un broker online?

Come abbiamo in parte già avuto il piacere di condividere, il modo più semplice e conveniente è quello di usare un broker online regolamentato come eToro e Plus500.

Per quanto riguarda eToro, tutto quello che dovrai fare è:

Accedere o creare un conto di trading online andando su etoro.com

Andare nella sezione pagina Mercati e selezionare ETF per accedere all’elenco completo degli ETF disponibili per il trading

Selezionare l’ETF che si desidera negoziare

Selezionare Acquisto o Vendita a seconda della direzione in cui si desidera operare

Inserire la somma di denaro che si desidera investire o il numero di unità dell’ETF che si desidera acquistare o vendere

Soprattutto se si vuole fare short trading, vendendo allo scoperto, impostare uno stop loss

Confermare l’apertura dell’operazione.

L’operazione con Plus500 è praticamente identica. Se però vuoi saperne di più ti consigliamo di leggere la nostra recensione su eToro e la recensione su Plus500. Buon trading!

