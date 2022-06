Trading 212 recensioni e opinioni: è sicuro? Commissioni e spread

Ultimamente molti nostri lettori ci hanno chiesto di esprimere una nostra opinione sul broker Trading 212 chiarendo, più nello specifico, una serie di punti “sensibili” ai fini valutativi a partire dalla reclamizzata possibilità di fare trading online senza commissioni. Non conoscevamo questa piattaforma e quindi siamo andati alla ricerca di informazioni sul sito ufficiale ma anche in giro per il web.

Come ci hanno segnato alcuni nostri lettori, le recensioni su Trading 212 presenti su internet non sono particolarmente brillanti. Al tempo stesso però, le opinioni presenti invece su siti specializzati come Trustpilot sono in generale positive. E allora, chi ha ragione? Trading 212 è un broker che può essere considerato un’alternativa ai migliori oppure è meglio lasciar perdere? In anni e anni di esperienza ci siamo resi conto che il modo migliore per valutare un broker è quello di studiare a fondo i suoi servizi e le condizioni che vengono applicate.

Se una piattaforma viene scelta da oltre 1,5 milioni di clienti e vanta asset per oltre 3,5 miliardi di euro, è ovvio che si sta parlando di qualcosa di serio. Il mercato del trading online è sempre più competitivo e quindi è inevitabile che i nuovi arrivati siano un’insidia per i broker di più lunga tradizione. Noi di BorsaInside, però, adottiamo come punto di riferimento solo quello del trader e per questo diffidiamo dalla recensioni in cui parla negativamente di un broker solo per dare spazio ai soliti.

Diciamo che abbiamo detto tutto e che quindi possiamo analizzare Trading 212 nel dettaglio.

Recensione Trading 212: cosa è?

Il raggio d’azione del trading è sempre più ampio e sotto l’ombrello di questo termine è possibile trovare strumenti e meccanismi operativi molto diversi tra loro. Ciò premesso, che tipo di broker è Trading 212? Come si può investire con questa piattaforma? Le soluzioni possibile sono due:

investimenti diretti su oltre 7000 mercati (con Trading 212 è quindi possibile comprare azioni e ETF reali)

investimenti con leva finanziaria attraverso i CFD (strumenti derivati che riproducono il prezzo del sottostante. L’acquisto dei Contratti per Differenza è un’operazione meramente speculativa che non determina il possesso dell’asset sottostante).

A differenza di molti broker CFD, quindi, Trading 212 è un fornitore che consente anche l’esposizione diretta su azioni e ETF fisici.

Alla luce di questa “doppia natura” possiamo affermare che il broker Trading 212 è indicato sia per quegli investitori che sono alla ricerca di una piattaforma che consente investimenti diretti sugli asset e sia ai trader che intendono sfruttare fino in fondo il potere del trading online investendo (al rialzo o al ribasso) attraverso i Contratti per Differenza con il solo obiettivo di speculare e senza quindi farsi carico degli obblighi a cui è ad esempio tenuto un azionista.

Vai sul sito ufficiale Trading 212 e scopri l’offerta del broker>>>clicca qui

Trading 212 è un broker sicuro?

Quando parliamo di broker CFD la questione della sicurezza è fondamentale. Ovviamente va dato il giusto valore a questo termine poichè un broker sicuro è tale se rispetta la legge e quindi ha le autorizzazioni da operare. Con il termine sicurezza quindi non ci si riferisce all’assenza di rischi (che ci sono anche se possono essere compensati con una buona pratica con la demo gratuita Trading 212).

Ciò premesso, Trading 212 è un broker sicuro poichè autorizzato ad operare dall’autorità di controllo cipriota CySEC con numero di autorizzazione 398/21. Siamo andati sul sito istituzionale della CySEC e abbiamo verificato che l’autorizzazione riguarda la società Trading 212 Markets Ltd. Il brand Trading 212, quindi, fa capo a questo gruppo. Alla stessa holding fa capo anche la società Trading 212 UK Ltd., che è registrata in Inghilterra e in Galles ed autorizzata dalla FCA britannica con numero 609146 e la Trading 212 Ltd. che è invece registrata in Bulgaria ed è regolamentata dalla Commissione di vigilanza finanziaria con il numero RG-03-0237.

in virtù della normativa vigente, è sufficiente che un broker abbia l’autorizzazione da un solo paese europeo per poter essere considerato legale in tutta Europa, Italia compresa. L’autorizzazione della CySEC cipriota significa che Trading 212 può operare anche in Italia. La piattaforma è quindi sicura e questo quando si parla di CFD è fondamentale visto che si tratta di una tipologia di trading a leva rischiosa.

Trading 212: mercati disponibili. Su cosa si può investire?

Quali sono i mercati su cui è possibile fare trading con Trading 212? In base alla nostra esperienza nel settore, possiamo dire che un buon broker è quello che consente di investire su quante più asset-class possibile in modo tale da consentire all’investitore di diversificare la propria attività. Sotto questo punto di vista, l’offerta della piattaforma è molto vasta e comprende

azioni (anche small cap)

ETF

Indici di borsa (possibilità di fare trading sui principali indici finanziari del mondo come S&P 500, Ftse 100 e Dow Jones)

Materie prime (oro, argento, petrolio e altre commodities)

Forex (oltre 180 cross tra principali, secondari e esotici)

Come si può vedere da questo elenco non è possibile fare trading sulle criptovalute. Quindi chi vuole speculare sui crypto-asset deve cercare un altro broker.

Trading 212 Invest e Trading 212 CFD

Entrando sul sito ufficiale di Trading 212 (clicca qui per accedere rapidamente) ci si può indirizzare verso due diverse tipologie di investimento. Da un lato c’è Trading 212 Invest, piattaforma dove è possibile comprare azioni e ETF reali senza pagare commissioni, mentre dall’altro c’è Trading 212 CFD, piattaforma di trading attivo con leva finanziaria dove è possibile investire su azioni, indici, forex e tanti altri asset ancora.

Grazie ai Contratti per Differenza è possibile guadagnare sull’andamento dei prezzi senza il possesso dell’asset sottostante. Questa è la principale differenza tra le due room. Ovviamente le due diverse modalità di investimento hanno anche costi diversi. Di questo argomento parleremo nel prossimo paragrafo.

Trading 212 costi e commissioni

Se il broker Trading 212 è riuscito in breve tempo ad imporsi su un mercato altamente competitivo come quello del trading online, è stato grazie ad un piano commissionale molto aggressivo e conveniente.

In effetti sia nel caso di Trading 212 Invest che per quanto concerne l’ambiente CFD non sono presenti commissioni. Questo è un grande vantaggio visto che ci sono broker molto più datati che applicano commissioni sull’attività di trading.

Attenzione perchè le commissioni sono una cosa e i costi un’altra. In generale prima di iniziare a fare trading è sempre consigliabile andare ad analizzare i secondi nel dettaglio. Essendo la nostra una recensione che guarda al trader, è proprio quello che faremo adesso.

Come abbiamo già anticipato in precedenza, è necessario distinguere tra Trading 212 Invest e Trading 212 CFD.

Per quello che riguarda l’ambiente di investimento diretto, le condizioni che vengono applicate sono le seguenti:

Ordine di acquisto/vendita minimo: 1 euro

Posizioni overnight (lasciate aperte al giorno successivo): nessuna commissione

Spese di deposito e prelievo: senza costi

Addebito per cambio valuta: 0,15%.

Per quello che riguarda invece Trading 212 CFD le condizioni applicate sono le seguenti:

Deposito minimo: 10 euro

Spese di deposito e prelievo: zero

Addebito per cambio valuta: 0,5%

Posizioni overnight (lasciate aperte al giorno successivo): interesse variabile a seconda degli SWAP

Requisiti di margine: azioni 20 per cento; indici base 5 per cento; indici secondari 10 per cento; oro 5 per cento; altre materie prime 10 per cento; forex principali valute 3,33 per cento; forex coppie secondarie 5 per cento

Come si può vedere da questi due elenchi, se è vero che sia Trading 212 Invest che Trading 212 CFD consentono di fare trading, è altrettanto vero che, per quello che riguarda i costi, le due room presentano condizioni diverse.

La scelta se investire in azioni e ETF reali con 212 Invest o fare trading a leva con i CFD è unicamente personale. Dal nostro punto di vista non possiamo non evidenziare la convenienza ad utilizzare un broker che consente di operare in entrambi i modi.

Clicca qui per aprire un conto su Trading 212: puoi investire su azioni reali e/o CFD

Come aprire un conto Trading 212 Invest e/o CFD

Hai deciso di comprare azioni reali / fare CFD Trading con la piattaforma Trading 212? Ciò che devi fare per poter procedere è aprire un conto. L’operazione è molto semplice da fare. Contrariamente a quanto avviene con altri broker, infatti, la procedura per l’apertura di un account con Trading 212 richiede pochissimi minuti.

Come si può vedere anche dall’immagine in alto, ciò che devi fare è cliccare su Creazione Account, quindi scegliere il tuo paese di residenza e selezionare il tipo di account che intendi creare.

Si può scegliere tra Trading 212 Invest (ideale per chi intende acquistare azioni e ETF senza commissioni) e Trading 212 CFD (ideale per chi vuole sfruttare tutta la potenza di Contratti per Differenza operando con leva finanziaria). Attenzione perchè è sempre possibile aggiungere altri account anche successivamente. Ciò significa che, ad esempio, oggi apri un account Trading 212 CFD (qui la pagina ufficiale) e poi domani allarghi lo stesso account alla sezione Trading 212 Invest.

Ad ogni modo dopo aver scelto l’account di partenza, sarà semplicemente necessario inserire una mail e una password e quindi accettare la politica di riservatezza. A questo punto non resta da fare altro che controllare la mail, cliccare sul link ricevuto e completare la procedura di registrazione con l’invio dei documenti richiesti. L’account viene reso operativo nel giro di pochissimo tempo consentendoti di iniziare a fare trading.

Come avere 100 azioni gratis su Trading 212

Fino al 30 giugno 2022, aprendo un conto su Trading 212 è possibile avere azioni gratis per un valore fino a 100 euro. Si tratta di un’offerta eccezionale e altamente competitiva che ti suggeriamo di sfruttare. La procedura da seguire per aver le azioni gratis è molto semplice. Anzitutto è necessario registrare un account Trading 212 Invest (si può fare direttamente da questo link).

Successivamente è necessario procedere con la verifica dell’identità e quindi depositare fondi sull’account creato. Ci sono 10 giorni di tempo dalla registrazione per procedere con il deposito. Una volta effettuato verranno accreditate le azioni gratuite del valore massimo fino a 100 euro.

Le azioni vengono selezionate casualmente. Il valore minimo dell’azione è di 6 euro.

Trading 212 formazione

Come tutti i broker giovani, anche Trading 212 non offre grandi strumenti di formazione. Sul sito non c’è alcuna sezione Academy e diciamo la verità (questa è una recensione obiettiva!) ciò non ci può fare piacere visto che siamo convinti che oggi la formazione del trader sia determinante.

Manca la sezione formazione ma c’è un forum con molte discussioni aperte. Si tratta di un forum della community dove si possono trovare informazioni di ogni tipo, dalla strategia da adottare fino ai nuovi prodotti. Abbiamo dato uno sguardo e l’unico limite ci sembra essere il fatto che tutte le discussioni siano in inglese. Un problema per chi non ha dimestichezza con questa lingua. Una risorsa per chi invece capisce l’inglese.

Strumenti di trading

Se la sezione formazione di Trading 212 non è delle migliori, quella sugli strumenti di trading ci sembra più interessante.

Con questo broker, infatti, c’è la possibilità di creare una rendita di denaro con Aerogrammi e Autoinvest Usando queste funzionalità avanzate si può costruire un portafoglio diversificato e personalizzato secondo quelli che sono obiettivi finanziari specifici.

L’aerogramma consente di scegliere tra migliaia di azioni e ETF. Successivamente si può creare un piano di investimento completamente automatizzato che è in linea con quelli che sono gli obbiettivi e il budget del trader. Si possono investire e reinvestire dividendi in modo automatico, regolare le proporzioni degli investimenti, effettuare ribilanciamenti (ove necessario). Gli aerogrammi sono condivisibili e inoltre è possibile anche copiare gli aerogrammi di proprio gradimento.

Clicca qui per aprire un conto su Trading 212 e scoprire le funzionalità del broker

Assistenza clienti

In base alla nostra esperienza con i broker, possiamo dire che l’assistenza clienti sia uno degli aspetti più tenuti in considerazioni ai fini valutativi. Ebbene Trading 212 offre un servizio clienti rapido e tempestivo. Tanto per iniziare, in caso di dubbi o problemi, si può consultare la sezione FAQ dove sono presenti le domande più frequenti con tanto di risposta dettagliata. Le FAQ sono in inglese e da quello che possiamo vedere non è presente un servizio di traduzione.

Ad ogni modo se la risposta alla domanda non è presente nelle FAQ si può sempre contattare il servizio clienti del broker semplicemente andando nella sezione Contattaci e compilando l’apposito form.

Trading 212 opinioni finali: il nostro giudizio

Che idea ci siamo fatti del broker Trading 212? Tanto per iniziare possiamo dire che non si tratta di una truffa ma di un broker serio e autorizzato ad operare anche in Italia. Molto positiva la divisione tra di due diversi di strumenti di investimento (Invest/CFD).

Apprezzabile l’offerta di asset disponibili per il trading (ma non ci sono le criptovalute). Per quello che riguarda gli strumenti sia Aerogrammi che la funzione Autoinvest sono molto interessanti. Punto di forza del broker è poi la sua proposta di trading a zero commissioni a cui si aggiunge la promo sulle azioni gratis per 100 euro.

La nostra opinione è che Trading 212 sia un broker che si rivolge soprattutto ai principianti e questo spiega la scelta di preferire un linguaggio semplice e strumenti tecnici di facile usabilità. Qualcosa in più può essere sicuramente fatto per la sezione Formazione (ci sono dei video su YouTube accanto al Forum di comunità) magari con contenuti più elaborati. Siamo però certo che questo punto debole, tipico dei broker più giovani, possa essere colmato.

In conclusione ci sentiamo di consigliare di aprire un conto su Trading 212 per approfittare della possibilità di avere subito azioni gratis per un valore fino a 100 euro! Si tratta di una grandissima opportunità da cogliere al volo.

Clicca qui per aprire un account Trading 212 e avere gratis azioni fino a 100 euro>>>