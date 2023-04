Trading algoritmico: cos’è e come puoi farlo con AvaTrade!

Il trading algoritmico è una strategia che consente nel prendere un modello di trading e incaricare un programma automatico di portarla a termine.

Per far sì che il programma possa attuare in maniera autonoma la strategia, è opportuno convertire i comandi in un algoritmico, ovvero in una sequenza specifica di istruzioni da seguire per raggiungere una determinata finalità.

Si tratta, in altri termini, di automatizzare le analisi e le operazioni di trading, in maniera tale da sostituire completamente l’intervento manuale del trader.

Differenze tra il trading algoritmico e trading manuale

Già dalle poche righe di cui sopra dovrebbe essere chiara quale sia la differenza tra il trading algoritmico e il trading manuale.

Nel primo caso ci troviamo infatti a un trading che:

è 100% meccanico

controlla in maniera costante e sistematica il mercato

permette di effettuare test retroattivi di efficacia sui dati storici

farà la stessa scelta dinanzi alle stesse possibilità.

Di contro, nel trading manuale abbiamo un trading che:

coinvolge il processo decisionale e le emozioni

è legato alla disponibilità del trader

non consente di effettuare backtest

è condizionata inevitabilmente dalle emozioni.

Come fare trading algoritmico con AvaTrade

Attraverso AvaTrade (qui la nostra recensione) è possibile fare del trading automatico in modo professionale: il broker dispone infatti dell’avanzata piattaforma di trading MetaTrader 5, aggiornata e all’avanguardia, che permette di sfruttare la semplicità e l’efficacia del trading algoritmico in modo molto semplice. Tutte le componenti sono infatti armonizzate e compatibili, e sia il trader che gli sviluppatori hanno accesso all’intero processo di creazione delle applicazioni.

Una volta aperto qui un conto di trading con MetaTrader sarà dunque possibile scaricare la piattaforma di trading MT5 e personalizzare il proprio trading algoritmico utilizzando le app di trading automatizzato come gli Expert Advisors, rappresentate a loro volta dai robot di trading e dagli indicatori.

I primi hanno lo scopo di automatizzare le operazioni di trading del tuo account. I secondi hanno come funzione quella di analizzare l’azione del prezzo o identificare i pattern sui grafici. Ne deriva che implementando dunque gli indicatori su un robot di trading, è possibile generare un sistema di trading automatizzato facilmente personalizzabile, in grado di farci arrivare alla definizione puntuale della nostra strategia di investimento.

Se poi temi che tutto questo sia troppo complesso, non temere:

puoi leggere le guide e il materiale informativo che trovi sul sito internet di AvaTrade

puoi aprire per prima cosa una demo gratuita per sperimentare come funziona senza alcun rischio!

>>> Clicca qui per aprire gratis un conto demo con AvaTrade (sito ufficiale) <<<

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!