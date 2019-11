Banca IMI quota nuovo certificato Double Express

Nuova quotazione di certificato finanziario da parte di Banca IMI: ecco le principali caratteristiche.

Banca IMI ha annunciato di aver quotato sul SeDeX di Borsa Italiana una nuova serie di certificati Double Express a valere sull’indice sottostante EuroStoxx Banks.

Conosci il Social Trading? Vedi chi sono i migliori investitori trader italiani e del mondo e inizi a copiare il loro portafoglio. Conto Demo gratuito con 100.000€ virtuali per provare senza spendere i tuoi soldi Scopri i migliori trader su eToro con un Conto Demo Gratuito >>

Il condizionamento

Il certificato è stato emesso a un prezzo iniziale di 1.000 euro, e ha una scadenza pari a 5 anni (20 novembre 2023). È possibile esercitare un’opzione trimestrale di esercizio anticipato a partire dal 20 maggio 2020, condizionata dal fatto che in una delle date di valutazione previste l’indice dovrebbe chiudere a un livello almeno pari al suo valore iniziale (rilevato il 15 novembre in 93,65 euro). Se la condizione dovesse realizzarsi, il certificato verrà liquidato al prezzo di emissione.

L’importo Digital

In aggiunta a quanto sopra, sempre ogni tre mesi, a partire dal 20 febbraio 2020, lo strumento potrà pagare un importo Digital del valore di 17,80 euro (1,78% lordo trimestrale), che sarà però effettivamente corrisposto nelle sole date in cui il sottostante chiuderà a un livello pari al 70% del valore iniziale. I premi godranno inoltre dell’effetto memoria. Pertanto, nel caso in cui gli importi non dovessero essere corrisposti in una o più scadenze trimestrali, potranno essere recuperati alla prima occasione utile.

Gli scenari a scadenza

Alla scadenza naturale del certificato il capitale iniziale investito sarà protetto entro un limite massimo di perdita, in linea con la barriera posta al 70% dello strike.