Nuovo certificato Vontobel sulle azioni tech americane

Vontobel lancia nuovi certificati finanziari: ecco quello sulle aziende tech a stelle e strisce.

Tra i nuovi certificati finanziari che Vontobel ha appena lanciato figura anche il certificato Memory Cash a valere su un paniere di azioni tech americane quali Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook e Microsoft, caratterizzato da uno strike a barriera Autocall con Stepdown 100% - 88%, una barriera premio del 50% a scadenza e un premio di 1,35 euro (5,2% di premio annuo) con scadenza agosto 2022.

🥇I mercati si stanno muovendo velocemente. Fai trading delle potenziali opportunità con FXCM. – Prezzi di acquisto e vendita reali – €50.000 di denaro virtuale – ✅ Apri il tuo demo gratuito >>

Lo scenario del certificato alle date di valutazione intermedie prevede che:

se tutti i sottostanti di cui sopra sono superiori o pari alla barriera Autocall, il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve un valore nominale (100 euro) e un premio di periodo, oltre agli eventuali premi in memoria;

se tutti i sottostanti sono superiori o pari alla barriera premio, l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investiento prosegue fino alla successiva valutazione o alla scadenza;

se almeno uno dei sottostanti si trova sotto la barriera premio, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

A scadenza, invece, le opportunità sono due:

se tutti i sottostanti sono superiori alla barriera a scadenza, l’investitore riceve il valore nominale e il premio del periodo, oltre agli eventuali premi in memoria;

se almeno uno dei sottostanti è uguale o è al di sotto della barriera a scadenza, allora l’investitore riceve un importo commisurato alla prestazione negativa del sottostante con la peggiore performance, con relativa perdita sul capitale investito.

Con particolare riferimento a questo certificato, rileviamo come lo strumento sia stato evidentemente costruito per poter permettere una partecipazione al business delle aziende più grandi al mondo per capitalizzazione di mercato, con valutazioni intermedie trimestrali, dal 16 novembre 2020 al 16 maggio 2022. A meno che non si sia verificato un autocall o un rimborso anticipato, la scadenza del certificato è fissata per il 15 agosto 2022.