ICA - Italian Certificate Awards 2021, Intesa Sanpaolo vince due premi

Intesa Sanpaolo ha vinto il premio del Miglior certificato a capitale protetto e quello di Migliore rete distributiva bancaria.

Lo scorso 20 gennaio si è tenuta la XV Edizione dell’Italian Certificate Awards, un evento che ha premiato i migliori Certificati, Emittenti e Reti distributrici del 2021. Organizzato da Triboo e Certificati e Derivati, l’iniziativa è stato momento utile per individuare i migliori operatori e prodotti in relazione alla classificazione adottata da ACEPI ed EUSIPA. I premi sono stati assegnati dal pubblico, che ha votato tra dicembre 2021 e gennaio 2022, e da una giuria specializzata composta da esperti nel campo degli investimenti.

In questo scenario, Intesa Sanpaolo ha vinto il premio di Miglior certificato a capitale protetto con la sua Divisione IMI Corporate & Investment Banking, per l’Equity protection su STOXX Global Select Dividend 100, un certificato che prevede la protezione totale del capitale alla scadenza dei 7 anni e una partecipazione dell’86%, senza Cap, alle performance positive dell’indice Stoxx Global Select Dividend 100.

Inoltre, l’istituto di credito ha vinto il primo premio speciale Best Distribution Network Reti Bancarie con la sua Divisione Banca dei Territori, per aver collocato nel periodo oggetto di valutazione 54 certificati per una raccolta di oltre 2 miliardi di euro, di cui il 56% a capitale protetto e la restante parte a capitale protetto condizionato.