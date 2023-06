Il certificate Memory Cash Collect di Barclays per investire sul settore aereo

Tra i certificati più interessanti per investire sul settore aereo c’è quello di Barclays ISIN XS2483157769. Interessante per una serie di buoni motivi tra cui:

l’alto flusso di premi (pari all’11,9 per cento)

la quotazione sotto la pari (prezzo è 96,62 euro)

il forte miglioramento del settore su cui lo strumento investe (comparto aereo)

il fatto che le aziende sottostanti sia colossi globali del calibro di American Airlines Group, Deutsche Lufthansa e EasyJet

Prima di scendere nel dettaglio e analizzare più da vicino il certificato, è utile fare una breve panoramica sul settore areo. L’analisi del contesto di riferimento è d’obbligo anche alla luce delle vicissitudini del comparto. Il settore dei trasporti aerei, infatti, era uscito dissanguato dal lockdown causato dall’emergenza pandemica. Il miglioramento, però, è stato rapido.

Utili delle compagnie aree in forte crescita nel 2023

Negli ultimi 5 mesi c’è stato un forte miglioramento del giro d’affari delle compagnie aeree. Di conseguenza la IATA ha deciso di raddoppiare le sue previsioni di utili per il settore aereo nel 2023. Mentre lo scorso dicembre l’Associazione aveva stimato profitti per un totale di 4,7 miliardi di dollari generati dalle compagnie aeree a livello globale, il nuovo annuncio del presidente Willie Walsh prevede utili complessivi di 9,8 miliardi di dollari. Durante l’assemblea annuale della IATA a Istanbul, Walsh ha dichiarato che gli anni difficili della pandemia sono ormai superati e le frontiere sono aperte normalmente.

Le previsioni per i prossimi mesi sono molto incoraggianti. Il settore, infatti, è pronto ad un’estate di boom con un forte rialzo della domanda di viaggi in Europa e Nord America. Secondo gli ultimi dati IATA nel 2023 il fatturato globale del settore avrà una crescita del 9,7 per cento raggiungendo i 803 miliardi di dollari. Si tratta di un dato che è molto vicino al livello pre-pandemia del 2019 (allora, infatti, ricavi totali erano stati pari a 838 miliardi di dollari).

Investire sul settore aereo con il certificato Barclays

Per investire quindi su settore in forte ripresa, Barclays ha lanciato il certificate ISIN XS2483157769 che è formato da sottostanti molto pesanti:

American Airlines ovvero la prima compagnia aerea al mondo

ovvero la prima compagnia aerea al mondo Lufthansa ovvero la quarta compagnia aerea al mondo

ovvero la quarta compagnia aerea al mondo EasyJet, terza compagnia low cost a livello mondiale

Il certificato è un Memory Cash Collect ha una durata pari a tre anni e offre la distribuzione di premi trimestrali con memoria del 2,98 per cento legati ad una barriera fissata al 50 per cento. Il capitale presenta una barriera del 40 per cento.

Alla luce del regolamento dello strumento, per incassare i bonus, allo scoccare delle date di osservazione previste, il sottostante che performa peggio non deve registrare un ribasso superiore al 50 per cento mentre la condizione per avere tra tre anni il rimborso totale del capitale è che il sottostante che performa peggio non sia sceso più del 60 per cento.

Quindi abbiamo, da un lato un rendimento potenziale annuo pari all’11,98 per cento che può salire se si compra sotto la pari, e dall’altro una protezione al capitale investito decisamente alta. Questi due fattori rendono decisamente interessante investire sul certificate di Barclay.

Ma non si tratta solo di questo. Oggi il certificato quota a 96 euro, sotto i 100 dell’emissione. Comprando oggi lo strumento e tenendolo fino alla scadenza, si possono incassare i restanti 11 premi (il primo è stato pagato) per un ammontare di 32,78 euro a cui va poi aggiunta la plusvalenza finale di 4 euro. Facendo due conti, l’incasso totale sarebbe di 36,78 euro che al prezzo di acquisto attuale (si è detto 96) significa un rendimento del 38,3 per cento in 32 mesi ossia 14,3 per cento all’anno.

