Bitcoin Cash: prezzo raddoppiato in un mese. Conviene ancora restare long sul BCH?

Nel mondo delle criptovalute si viaggia ad "ondate": adesso è il momento del Bitcoin Cash

CONDIVIDI

Non sono né Ripple né il Bitcoin le criptovalute sulla cresta dell'onda nelle ultime settimane ma bensì la quarta della classe (per livello di capitalizzazione) Bitcoin Cash.

Il grafico storico sull'andamento della quotazione BCH dimostra che dal mese di aprile ad oggi il prezzo del Bitcoin Cash ha segnato un rialzo di circa il 50%. I traders che hanno attivato posizioni long sul cambio BCH/USD hanno realizzano un profitto molto consistente se sono riusciti a non cedere alla lusinghe della chiusura del trade attivato. Il vero e proprio rally della quotazione BCH è stato il risultato di due distinti fattori. Da un lato, infatti, c'è stato il buon andamento generale di tutte le criptovalute (almeno fino ad un certo punto), e dall'altro cause che hanno riguardato il solo Bitcoin Cash.

Il rally del Bitcoin Cash ha indotto Brian Kelly, investitore di asset digitali attraverso la sua BKCM, una società di investimento che ha il suo core sulle criptovalute, ad affermare che il BCH è la criptovaluta più interesante almeno al momento. Visto il profilo di Kelly si è trattato di un bel riconoscimento per una criptovaluta nata neppure un anno fa dalla scissione sul Bitcoin. L'hard fork da cui ebbe origine il Bitcoin Cash si verificè nell'agosto 2017 quindi in tempi molto recenti.

Ma per quale motivo secondo Kelly il Bitcoin Cash può essere considerato come la criptovaluta più promettente? A spigare le ragioni è stato lo stesso investitore in una intervista a Fast Money. L'esperto, ricordando che lo scorso sabato i miner di BCH si sono riuniti per confrontarsi sul lancio di un progetto che prevede la raccolta di finanziamenti per un fondo di sviluppo legato al Bitcoin Cash, ha affermato che in questo fondo confluiscono anche parte dei compensi ottenuti dai miner nel corso della loro attività di estrazione digitale. Kelly ha quindi aggiunto che l'obiettivo è quello di arrivare ad un perfezionamento del Bitcoin Cash. Secondo Kelly è appunto in questo modo che "la blockchain guadagna valore" e quindi c'è oggettivamente convenienza ad utilizzarla.

Previsioni Bitcoin Cash

Le parole di Kelly rappresentano un segnale molto importante per gli investitori. In una fase generale in cui i catalizzatori sulle criptovalute non sono così tanti, i segnali sul Bitcoin Cash sono da cogliere al volo. Dal punto di vista grafico la quotazione BCH si è mossa attorno a quota 1.300 dollari nella seconda settimana di maggio. Nei giorni seguenti, complice anche il rallentamento di tutte le crypto, anche il Bitcoin Cash ha registrato segnali di inversione. Nonostante l'assestamento fisiologico resta comunque il fatto che la quotazione BCH sia passata dai 763 dollari di aprile ad appunto circa 1300 dollari: un bel balzo in avanti! Molto probabilmente l'apprezzamento di BCH/USD sarebbe stato anche più marcato se al Bitcoin Cash non "fosse venuto a mancare" il ruolo di spinta del Bitcoin, la più importante criptovaluta.

Gli analisti, infatti, si attendevano un movimento rialzista da parte del Bitcoin durante la Blockchain Week di New York. Poichè nel mondo delle criptovalute non c'è però mai nulla di scontato, la quotazione BTC ha stupito tutti segnando un calo del 10% circa. Il ribasso del prezzo del Bitcoin ha impedito o perlomeno non ha aiutato il Bitcoin Cash a salire che, come dimostrano i grafici, ha rallentato la sua corsa. La domanda a questo punto è: c'è ancora spazio per una rislaita della quotazione BCH e quindi conviene restare long nel trading sulle criptovalute? Apri un conto demo GRATUITO e illimitato su IQOption

Il quesito resta aperto mentre il prezzo del Bitcoin Cash, secondo le indicazioni in tempo reale di CoinMarketCap, registra un calo dell'8% in un contesto che vede tutte le criptovalute in calo.