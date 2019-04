Ripple o Ethereum? Perchè XRPUSD oggi ha più appeal di ETHUSD

Il volume delle ricerche su Google fornisce un risultato diverso, rispetto a quello ufficiale, nella sfida ETH VS XRP

Meglio investire in Ripple o in Ethereum? Chi vince nella sfida XRP VS ETH? Queste due domande sono un classico per chi è alla ricerca delle criptovalute migliori. Se si guardando i dati relativi al livelli di capitalizzazione, non ci sono dubbio sulla risposta da dare a questo tipo di interrogativi. La sfida tra ETH e XRP è proseguita per tutto il 2018. Ripple e Ethereum si sono contese il secondo posto nella classifica delle criptovalute a più alta capitalizzazione. Ad inizio 2018 alla domanda meglio Ripple o Ethereum non si ponevano neppure dubbi relativamente alla risposta da dare. Per lungo tempo XRP è stata la seconda criptovaluta per livello di capitalizzazione collocandosi alle spalle della regina Bitcoin. Al termine di un testa a testa durato alcuni mesi, però, lo scenario è cambiato. Oggi è Ethereum la seconda crypto per capitalizzazione mentre a Ripple non è restato altro da fare che accontentarsi del terzo posto. Dal punto di vista ufficiale, quindi, a domanda meglio ETH o XRP, la risposta da dare è favorevole al Ethereum. Il primato di ETHUSD su XRPUSD oggi non è in discussione visto e considerato che il livello di capitalizzazione di ETH arriva 17,5 miliardi di dollari mentre quello di XRP si ferma a 13,7 miliardi di dollari.

Questa è la verità ufficiale ovvero quella che conta davvero. C'è però una seconda verità che non conta ma fornisce comunque utili indicazioni per capire come investire sulle criptovalute nel futuro. La seconda verità fa riferimento alle ricerche su internet che vengono quantifiate mediante la funzione Google Trends. Ebbene è proprio da questa fonte che si apprende come la classifica delle criptovalute a più alto appeal sia in realtà diversa rispetto a quella ufficiale ossia a quella del livello di capitalizzazione. Secondo Google Trends non c'è paragone tra le ricerche aventi ad oggetto Ripple e quelle riguardanti Ethereum. Investitori e utenti sono molto più interessati a XRP che a Ethereum. Attenzione però a non tralasciare un particolare importante. A livelli globale, XRP vince su ETH ma dall'analisi sull'andamento delle ricerche nelle singole arre geografiche emerge che Ethereum prevale su XRP nei paesi in via di sviluppo mentre Ripple detta legge (sempre per quello che riguarda il volume di ricerche) nei paesi sviluppati.

In pratica le prime 5 nazioni al mondo per ricerche Google riguardanti Ripple sono Australia, Regno Unito, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Danimarca mentre le prime 5 nazioni al mondo per ricerche su Ethereum sono Colombia, Argentina, Cile, Iran e Romania.