Ripple a 28 USD: previsioni da folli o fake news su prezzo XRP?

Per arrivare a 28 dollari, il prezzo di Ripple oggi dovrebbe essere moltiplicato per 65: è francamente troppo

Il prezzo di Ripple oggi è pari a 0,4451 dollari, in rialzo di oltre il 3 per cento rispetto al dato precedente. E' da queste quotazioni che si deve partire per mettere ben a fuoco e dare il giusto peso alle ultime previsioni Ripple. A causa del trend positivo che XRPUSD ha recentemente attivato, grazie anche alle prestazioni altrettanto positive delle altre criptovalute (BTCUSD oggi è a quota 9200), i crypto-trader sembrano aver perso francamente la testa.

Quelle che riportiamo in questo post non sono considerabili previsioni attendibili ma vere e proprie ubriacature che sembrano aver perso di vista la realtà. Francamente non possono essere definite in altro modo le stime che vedono il prezzo di XRP salire a 28 dollari nel futuro prossimo. XRPUSD a 28 dollari, significherebbe moltiplicazione dell'attuale quotazione di Ripple oggi addirittura per...28. Queste previsioni ubriache su XRP si poggiano su una considerazione ben precisa: il Bitcoin negli anni compresi tra il 2013 e il 2017 è salito fino a 20mila dollari. Ripple come il Bitcoin quindi? Da tempo le criptovalute hanno abituato ad ogni sorta di cambi di direzione e quindi mai dire mai.

Secondo Will Heasman su chepicap.com XRPUSD a 29 dollari, ossia prezzo Ripple oggi per 65, significherebbe aumento del livello di capitalizzazione di mercato di XRP a ben...1,2 trilioni di dollari. Uno scenario simile sarebbe possibile solo se Ripple dovesse diventare davvero leader per i pagamenti e per le transazioni finanziarie. Siamo quindi in presenza di un azzardo che non si toglie poi tanto da un altro azzardo molto noto riguardante il prezzo del Bitcoin. Tempo fa, infatti, il crypto trader John McAfee, aveva parlato di un prezzo del Bitcoin presto a 1 milione di dollari.

La verità è che su Twitter circolano previsioni XRP di ogni tipo e che solo alcune di queste stime possono essere considerate alla portata di quella che è la realtà mentre altre sono vere e proprie fake news. Il consiglio che molti esperti danno è quello di diffidare dalle previsioni che sembrano davvero essere fuori dal mondo.

Per la cronaca se Ripple dovesse passare dalle attuali quotazioni a 28 USD allora, il prezzo del Bitcoin dovrebbe arrivare ad un valore compreso tra 200 e 300 mila dollari! Una forchetta di prezzo allucinante ma di fatt l'unica possibile con XRPUSD a quota 28. E' alla luce di questa semplice deduzione che Josh Rager boccia le ultime previsioni su XRP.