Ethereum tra le migliori criptovalute oggi

L'elenco completo delle migliori criptovalute del momento basate su Ethereum

C'è anche Ethereum tra le migliori criptovalute di febbraio. Grazie alla forza trainamente del Bitcoin, anche Ethereum, seconda criptovaluta per livello di capitalizzazione, è riuscita a registrare un rialzo molto marcato. Mentre è in corso la scrittura del post, il cambio ETHUSD è assestato in area 250, decisamente al di sopra dei valori di inzio gennaio.

In termini di variazione percentuale per Ethereum oggi è una giornata all'insegna del ritracciamento. Come il Bitcoin, dopo il rally dei giorni scorsi, è tornato sotto quota 10.000 dollari, anche il prezzo di Ethereum registra oggi un ribasso del 7,6 per cento.

La flessione in atto, fisiologica, non cambia comunque lo stato dei fatti e Ethereum si conferma a pieno titolo tra le migliori criptovalute.

Puoi approfittare di questo primato, comprando Ethereum. Per sapere come fare ti rimando alla nostra guida su come comprare criptovalute (più generica) anche se informazioni molto utili puoi trovarle anche nella guida su come e dove comprare Bitcoin.

Approfitto del riferimento per ricordarti che, se sei interessato unicamente a fare speculazione sull'andamento del prezzo di ETH, e quindi non ti interessa avere il possesso fisico di Ethereum, allora la soluzione che fa per te è il CFD Trading. Da oggi i Contratti per Differenza diventano utili anche per investire su ETHUSD. I CFD sono uno strumento derivato che riproduce l'andamento del sottostante (in questo caso il prezzo di Ethereum).

Al di là dell'andamento nel breve termine di ETH, Ethereum resta una criptovaluta molto interessante soprattutto alla luce di quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri. Questo significa che ETH ha le carte in regola per attrarre capitali e quindi ETHUSD ha tutto lo spazio per crescere ancora.

Tra i principali driver di Ethereum ci sono l'arrivo di ETH2 e la presenza di una grande comunità di sviluppo intesa come valore aggiunto.

Accanto a questi drivers ci sono poi degli elementi a supporto dell'utilità stessa di Ethereum come riserva di valore utile a garanzia nella creazione delle stablecoin, mezzo di scambio e strumento di redditività passiva per la messa in sicurezza della rete grazie allo staking (questa nuova utilità di ETH nasce dall'arrivo della PoS).

Criptovalute basate su Ethereum quali sono

Su ethereum oggi si basano alcune criptovalute che sembra essere decisamente in forma. Ecco le migliori crypto basate su ETH secondo gli analisti di cryptonomist.ch.

Kyber network – KNC : molto utile nel mondo delle DeFi, Kyber può essere uno strumento in grado di attivare l’interoperabilità tra piattaforme in maniera rapida. Tra i punti di forza deel token KNC di Kyber ci sono: le facilitazioni economiche e la presenza di commissioni pagate in token; la governance di protocollo in stile DAO.

: molto utile nel mondo delle DeFi, Kyber può essere uno strumento in grado di attivare l’interoperabilità tra piattaforme in maniera rapida. Tra i punti di forza deel token KNC di Kyber ci sono: le facilitazioni economiche e la presenza di commissioni pagate in token; la governance di protocollo in stile DAO. Hubii Network – HBT : si tratta di un protocollo per lo scaling di secondo livello basato su Ethereum. Dopo un avvio non semplice, alcuni mesi fa Microsoft ha aperto al progetto e ha quindi integrato Nahmii nel suo DLT Microsoft Azure. Nessuno nasconde che il progetto sia complesso ma HBT hanno dalla loro la possibilità di ricevere gli airDrop di NII ossia token di seconda generazione che sono alla base del funzionamento di Nahimii.

Aave (LEND): nato come ETHLend, il protocollo Aave è in grado di creare un linea di prestito a flusso costante con l'applicazione di una percentuale di iteresse che varia a seconda dell'ammontare della liquidità presente in piattaforma. Strutturalmente i token LEND sono simili a quelli di MakerDAO e svolgeranno una funzione fondamentale nel processo decisionale. E' plausibile che con lo sbarco delle pool factory su Aave si possa aprire nel mondo delle DeFi un nuovo capitolo per i prestiti. I token LEND potrebbero svolgere un ruolo determinante in questo contesto.

Insomma come si può vedere da questi esempi ci sono tanti motivi per cui Ethereum potrebbe beneficiare di forte visibilità anche nel futuro.