Exchange criptovalute: Binance ha comprato CoinMarketCap ad un prezzo segreto

A seguito dell'acquisizione, Binance condividerà la propria esperienza su finanza e sicurezza con CoinMarketCap

Grandi novità nel mondo degli exchange di criptovalute (ovviamente quelli sicuri e autorizzati, non certamente quelli truffa). Come in molti altri settori, anche il mondo degli exchange sembra essere entrato nella fase della razionalizzazione con fusioni tra i principali players del comporto.

opportunità di guadagno quando tutti sono impegnati a vendere. ⭐ Ricevi 100.000 € di denaro virtuale con un account demo gratuito su Avatrade >> 🥇 Non farti scappare questa opportunità, il tempismo è tutto. I mercati volatili forniscono un’ottimaquando tutti sono impegnati a vendere. ⭐ Ricevidi denaro virtuale con un

E' in quest'ottica che va inquadrata l'acquisizione da parte di Binance del noto CoinMarketCap. La notizia dell'operazione è stata confermata dai diretti interessati che tuttavia non hanno fornito alcuna indicazioni su quello che è stato il prezzo dell'integrazione. Anche se alcune voci che circolano sul web dicono al contrario, ad oggi non si sa quanto Binance ha pagato per comprare CoinMarketCap. Viveversa è noto che per arrivare all'accordo reso noto in questi giorni sono state necessarie trattative lunghe mesi.

L'operazione potrebbe avere effetti sull'andamento dei prezzi delle criptovalute alla luce di quella che è la fama sia di Binance che di CoinMarketCap come è possibile vedere dalla tabella sottostante.

Changpeng Zhao, fondatore e CEO di Binance, nell'annunciare l'operazione ha messo in evidenza che la mission delle due società è molto simile visto e considerato che sia Binance che CoinMarketCap condividono l'obiettivo di rendere le criptovalute il più accessibile possibile a tutti in tutto il mondo.

Secondo Zhao, l'operazione "permetterà ad ognuno di edificare sui punti di forza dell'altro, facendo crescere ulteriormente l'industria e incrementando il suo livello di trasparenza."

Ricordo che se pensi che l'operazione di acquisizione possa avere un impatto positivo sulle quotazioni delle criptovalute, non per forza devi comprare Bitcoin per guadagnare con le oscillazioni di prezzo. Attraverso il CFD Trading, infatti, puoi scommettere sull'andamento delle quotazioni con uno strumento derivato. Per investire in criptovalute attraverso i CFD scegli sono broker affidabili come eToro che ti offrono la demo gratuita e la possibilità di copiare attraverso il Copy Trading.

Trading CFD sulle criptovalute: copia le strategie dei traders più bravi >>> clicca qui

Binance acquisizione CoinMarketCap

Ma cosa cambierà dopo l'acquisizione da parte di Binance di CoinMarketCap? In base ai termini dell'accordo le due compagnie lavoreranno a stretto contatto ma CoinMarketCap continuerà a gestire le operazioni in modo autunomo. Che l'indipendenza di CMC sarà salvaguardata lo si deduce da quanto riportato all'interno dello stesso comunicato delle sue società laddove si può leggere che "Binance non avrà alcuna influenza sulle classifiche di CoinMarketCap. CoinMarketCap continuerà a fornire i dati sulle criptovalute più accurati, tempestivi e di qualità del settore, beneficiando al tempo stesso dell'esperienza, delle risorse e della portata di Binance."

Fermo restando la garanzia dell'indipendenze, CoinMarketCap dovrà comunque affrontare una ristrutturazione interna. E' previsto un cambio radicale al vertice del management con Brandon Chez, storico fondatore di CMC, che lascerà il ruolo di CEO a Carylyne Chan, attuale Chief Strategy Officer della compagnia. Lo steso Chan ha così commentato il cambio in vista: oltre alla sostituzione del vertice "non verranno apportati altri grossi cambiamenti al team di CoinMarketCap. Tutti rimarranno nell'azienda, tutti sono emozionati per quel che sta accadendo".

Per quello che riguarda le quotazioni, invece, tutto resterà invariato anche perchè Binance, l'acquirente, non ha imposto alcuna modifica al metodo di quotazione degli asset. Viceversa Binance condividerà con exchange le sue competenze in ambito finance e sicurezza.