Migliori criptovalute oggi: consigli e opinioni analisti

L'elenco delle migliori criptovalute in questo momento (luglio-agosto 2020) non include nessuna delle big (Bitcoin, Ethereum e Ripple)

Forse resterai stupito ma l'elenco delle migliori criptovalute non comprende nessuna delle big. Nella lista degli asset digitali che hanno realizzato i guadagni più consistenti non ci sono, quindi, nè il Bitcoin, nè Ethereum e tantomeno XRP (Ripple). Ci sono invece tante criptovalute secondarie e questo conferma quella che è un pò una regola di questo mondo: nel breve termine, le migliori occasioni di investimento sono da ricercare tra gli asset meno noti in assoluto.

Prima di rispondere alla domanda su quali sono le migliori criptovalute oggi (dove con oggi intendo il periodo compreso tra luglio e agosto), credo sia giusto fare una precisazione. La lista che sto per fornirti, infatti, non serve solo a soddisfare una curiosità ma è anche molto utili per capire dove investire in criptovalute. A tal proposito ricordo che per speculare sull'andamento dei prezzi degli asset digitali non è per forza necessario comprarli. Una alternativa da prendere in considerazione è il CFD Trading. Se vuoi imparare a fare trading sulle criptovalute attraverso i Contratti per Differenza, la strada migliore da seguire è quella di aprire un conto demo gratuito. Il broker eToro (leggi qui la recensione di Borsa Inside) ti mette a disposizione ben 100.000 euro virtuali per imparare ad operare.

Migliori criptovalute in questo momento: la classifica

Negli ultimi 30 giorni, il mercato delle criptovalute è stato profondamente scosso. Dopo una prima parte di luglio senza significative variazioni, il settore ha subito un deciso cambio di rotta. Grazie all'effetto trascinamento del Bitcoin, le cui quotazioni hanno sfondato quota 10.000 dollari per portarsi oggi a 12.000 dollari, le quotazioni di molti crypto-asset hanno registrato un forte rialzo.

La classifica delle migliori criptovalute oggi è così formata:

Band Protocol

Edgeware

Ocean Protocol

Swipe

Elrond

Come hanno messo in evidenza gli analisti del sito Coinidol, la criptovaluta migliore di tutte in questo periodo (l'analisi fa riferimento ad un arco temporale di 30 giorni) è guidata da Band Protocol che ha registrato un balzo di ben il 500 per cento arrivando ad una capitalizzazione di mercato pari a 232 milioni di euro. A seguire nella classifica delle migliori criptovalute c'è poi Edgeware che è slaita al nuovo massimo storico registrando, sempre nell'intervallo temporale di 30 giorni, un balzo del 291 per cento.

Al terzo posto Ocean Protocol che ha incassato un balzo del 233 per cento negli ultimi 30 giorni. Sopra il 200 per cento anche la progressione di Swipe mentre, l'ultima criptovalute dell'elenco, ha messo a segno una variazione del 180 per cento.

Come si deduce da queste variazioni percentuali, chi ha investito nelle migliori criptovalute del momento ha realizzato guadagni decisamente consistenti.