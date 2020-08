Comprare Bitcoin: c'è spazio per crescita con replica pattern 2016-2020

© Shutterstock

La quotazione Bitcoin poterebbe raggiungere livelli incredibili se dovesse ripetersi il pattern 2016-2020

Nelle ultime settimane, le previsioni ottimistiche sul prezzo del Bitcoin hanno registrato un vero e proprio boom anche grazie a quello che è stato l'andamento del cross BTCUSD nell'ultimo periodo. Lo sfondamento del muro degli 11000 dollari ha galvanizzato gli investitori esperti attraendo anche molti traders alle prime armi.

Questi ultimi sono sempre più convinti che comprare Bitcoin oggi conviene poichè il valore della criptovaluta regina è destinato a crescere nei prossimi mesi replicando quanto avvenuto nel 2018.

L'ottimismo dei principianti trova giustificazioni anche dal punto di vista statistico. Prima di analizzare gli ultimi dati a supporto di una view ottimista sul prezzo del Bitcoin, voglio ricordare che per investire in criptovalute non serve per forza acquistare crypto-asset. Comprare fisicamente significa dover affrontare il problema della custodia delle criptovalute.

Tornando al tema del post, la tendenza a comprare Bitcoin anche da parte di chi investe in criptovalute per la prima volta, trova supporto in un recente studio statistico secondo il quale il valore del BTC è destinato certamente a crescere (investire al rialzo, quindi, diventa la logica conseguenza di questa prospettiva ottimista).

Comprare Bitcoin sfruttando le proiezioni statistiche

Secondo lo statistico ChartsBTC, il prezzo del Bitcoin ha dinanzi a se uno spazio di crescita immenso. Il motivo semplice: per riuscire ad eguagliare i risultati che sono stati raggiunti nell'ultimo ciclo di halving, il prezzo del Bitcoin deve crescere (udite bene) fino a 340mila dollari!. Considerando quello che è l'attuale valore del Bitcoin non c'è semplicemente spazio di crescita ma c'è addirittura una prateria.

Confrontando livelli minimi, livelli massimi e prezzi all'halving dei due cicli precedenti, lo statistico ha messo in evidenza l'esistenza di una differenza tra i picchi di 36X per quello che riguarda il ciclo del 2012 e di 17X per quello che riguarda il ciclo del 2016.

Per replicare quanto avvenuto nel 2016, la quotazione Bitcoin dovrebbe salire fino a 340mila dollari. Per replicare quanto avvenuto nel ciclo del 2012, invece, il prezzo del Bitcoin dovrebbe salire fino a 720mila dollari.

Queste proiezioni si ottengono confrontando i massimi. Se queste stime ti sembrano incredibili, quelle cha scaturiscono dal confronto con i minimi sono allucinanti proprio. Secondo lo statistico, infatti, il balzo di 130X tracciato nel ciclo precedente si traduce in un prezzo del Bitcoin pari a 400mila dollari. Sia prendendo come punto di vista i minimi che partenda dai massimi, i numeri sulla possibile quotazione del Bitcoin sono incredibili.

Attenzione, però, all'entusiamo che, spesso, gli studi basati sulla statistica comportano. Non ci sono elementi per dire anche questa volta possa avvenire quello che avvenuto negli scorsi anni. Se il Bitcoin ripeterà lo stesso pattern, ci può essere lo spazio per un forte rally (non nelle proporzioni indicate) ma questo non detto che sia destinato ad avvenire per forza.

Del resto, come sempre avviene in questi casi, è stato lo stesso autore dello studio a mattere i puntini sulle i affermando che nonostante lo scenario che si evince dai pattern dei cicli precedenti possa sembrare fantastico, le proiezioni sono solo supposizioni e nulla di più Del resto non sta scritto da nessuna parte che minimi e massimi precedenti sono capaci di determinare il futuro.

Prima di comprare Bitcoin, quindi, è consigliabile analizzare a 360 gradi lo scenario, considerando non solo la statistica ma anche altre elementi a partire dall'analisi tecnica e dall'analisi fondamentale.