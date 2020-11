Prezzo Bitcoin arriverà a 17mila dollari? Come comprare oggi prima di un nuovo rally

© Shutterstock

Il rally del Bitcoin è tornato ad essere inarrestabile: sfondati tre livelli in una settimana, è il momento giusto per entrare sul BTC

Hai sempre avuto la tentazione di comprare Bitcoin ma non ti sei mai deciso di passare dal pensiero all'azione? Più che comprensibile in considerazione della volatilità molto alta che caratterizza spesso la più importante delle criptovalute. Adesso però potrebbe essere davvero il momento giusto perchè la quotazione Bitcoin ha rotto al rialzo una serie di resistenze e ha messo nel mirino un livello importantissimo come i 17mila dollari.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Considerando che dall'inzio dell'anno ad oggi i prezzi del Bitcoin hanno registrato un apprezzamento del 107 per cento, verrebbe davvero da dire che il momento giusto per investire sul BTC è adesso in quanto già tra alcune giornate potrebbe essere troppo tardi. Comprare Bitcoin in questa situazione potrebbe essere difficile se non hai mai investitito in criptovalute.

Per approfittare del rialzo la soluzione più immediata e alla portata di tutti si chiama CFD Trading. I Contratti per Differenza sono uno strumento derivato grazie al quale puoi speculare sull'andamento del cross BTCUSD senza comprare Bitcoin reali. Per imparare a fare trading sulle criptovalute puoi leggere la guida per principianti su come fare trading online da zero ma soprattutto puoi fare pratica con la demo gratuita che broker autorizzati come eToro (qui la recensione) ti offrono.

Su questo sito suggeriamo spesso eToro come piattaforma ideale per imparare ad investire sul Bitcoin. Questa scelta non è un caso perchè eToro, oltre ad offire la demo gratuita da 100 mila euro, permette anche di copiare dai traders più bravi grazie al Copy Trading come puoi vedere cliccando sull'immagine in basso.

Trading CFD su Bitcoin: copia le strategie dei traders più bravi >>> clicca qui

Perchè il prezzo del Bitcoin vola?

Dinanzi ad un rally come quello registrato dal Bitcoin nel corso delle ultime giornate, la prima domanda che certamente sei portato a sollevare riguarda i motivi alla base di una progressione così forte. Cosa ha spinto il rialzo del prezzo del Bitcoin negli ultimi giorni?

Secondo la stragrande maggioranza degli esperti di criptovalute dietro al boom del Bitcoin (qui il link al sito eToro per investire) c'è l'esito delle elezioni presidenziali in Usa. Solo un driver così forte può spiegare le ragioni per cui il Bitcoin è cresciuto di 1000 dollari in appena un giorno arrivando fino a quota 14500 dollari, livello massimo da gennaio 2018.

La seguenza di breve termine è impressionante: giorno 2 novembre, prima delle elezioni, la quotazione Bitcoin si muoveva in area 13500 dollari. Giorno 3 novembre (data del voto) il valore è salito a 13700 dollari mentre il successivo 4 novembre, pur in un contesto caraterizzato da una forte volatilità, i prezzi sono arrivati ad oltre 14000 dollari. Oggi 6 novembre, con Biden che ha ipotecato la vittoria pur tra le polemiche e le denunce di brogli da parte di Trump, il valore del BTC è arrivato a 15000 dollari vale a dire lo stesso livello target indicato in un report di Stack Funds come il traguardo che la quotazione BTC avrebbe raggiunto non appena ci sarebbe stata più chiarezza sull'esito del voto.

Questa tendenza rialzista lascia intendere solo una cosa: è arrivato il momento giusto per investire sul BTCUSD attraverso i CFD e, grazie al broker Plus500 (leggi qui la recensione completa) puoi farlo partendo dal conto demo.

Prova il CFD Trading su BTCUSD con la Demo gratis Plus500 per >>>clicca qui

Rally prezzo Bitcoin: le opinioni degli analisti

Non è necessario essere dei grandi esperti di finanza per comprendere che non appena l'esito del voto americano è stato chiaro, la patina di incertezza che pure aveva caratterizzato i prezzi nei giorni del voto, è venuta meno e il valore della criptovaluta più importante ha iniziato a crescere.

Ma cosa pensano gli esperti di criptovalute? Secondo Simon Peters, analista di mercato ed esperto di criptovalute di eToro, per la prima volta dal lontano gennaio 2018, le quotazione del BTC hanno superato il muto dei 15mila dollari. Anche Peters ha ricordato che il Bitcoin negli ultimi giorni ha conosciuto un rally impressionate superando "una serie di significativi punti di prezzo: prima 12.000 dollari, poi 14.000 dollari e ora 15.000 dollari". Per l'analista gli investitori tendono a dare grande importanza questi livelli di resistenza poichè si tratta di punti dove spesso avviene un'attività di acquisto o di vendita. In altre parole si tratta di livelli su cui operare attraverso il CFD Trading usando proprio la demo eToro (qui il sito ufficiale).

Peters ha ricordato che una delle ragioni che hanno portato alla creazione del Bitcoin è la paura che con l'auimento degli stimoli fiscali ci possa essere una svalutazione delle valute tradizionali. Adesso che l'esito del voto Usa è chiaro, anche le misure di stimolo fiscale che la prossima amministrazione americana varerà sono più chiare. Stimoli fiscali in arrivo significa dollaro più debole e possibilità di ulteriore crescita del valore del Bitcoin. Fino a quale livello?

©RIPRODUZIONE RISERVATA