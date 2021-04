Migliori criptovalute su cui investire ad aprile 2021: dimenticate Bitcoin e Ethereum

A caccia della migliore criptovaluta del mese di aprile. Prima regola: non fermarsi ai crypto-asset più importanti

Negli ultimi giorni il prezzo del Bitcoin è salito fino ai massimi in area 60 mila dollari e anche le altre altcoin hanno stabilito nuovi record. A questo punto gli investitori vorrebbero sapere quali potrebbero essere le migliori valute virtuali su cui investire ad aprile 2021 a parte le grandi big del settore come Bitcoin, Litecoin e Ethereum.

Poichè il mercato delle criptovalute attualmente offre tantissime opportunità, abbiamo deciso di realizzare questo articolo che può offrire spunti concreti per selezionare le migliori criptovalute su cui investire ad aprile 2021.

Criptovalute: le ultime notizie

Iniziamo da una panoramica sul mercato delle criptovalute. Nei primi tre mesi del 2021 il settore ha registrato un vero e proprio boom. Nuovi investitori sono apparsi sulla scena e anche grandi società molto note hanno iniziato ad investire in criptovalute. Tra le ultime notizie come dimenticare quelle riguardati la recentissima presa di posizione del CEO di General Motors in merito all'avvio di uno studio sul mercato per verificare la fattibilità di un investimento nel settore degli asset digitali? La mossa di General Motors è chiaramente una risposta alla decisione della concorrente Tesla di investire in Bitcoin e permettere addirittura di comprare una Tesla pagando in BTC. Il colosso guidato da Musk potrebbe aver lanciato una vera e propria tendenza destinata ad essere seguita da molte altre società.

Altra grande novità dell'ultima settimana di marzo è stata la decisione del colosso dei pagamenti Visa di elaborare il primo pagamento con la stablecoin USDC sulla rete Ethereum.

Queste le ultime notizie del settore. Anche in considerazione di tali novità, quali possono essere le migtlioti criptovalute su cui investire nell'aprile 2021. Abbiamo stilato un elenco di 5 valute virtuali su cui dovresti rivolgere il tuo sguardo.

Prima di scendere nel dettaglio, però, una precisazione. Ci sono tanti modi per investire in crypto-asset. Noi personalmente suggeriamo sempre il CFD Trading perchè questo strumento è il più semplice e alla portata di tutti. Inoltre i migliori broker online offrono sempre la demo gratuita ai loro clienti e questo è molto importante perchè consente di imparare ad operare senza correre il rischio di perdere soldi veri. Un altro vantaggio del CFD Trading è la possibilità di investire su tante crypto differenti operando da una sola piattaforma.

Migliori criptovalute aprile 2021: Tron

Tron è stata fondata da Justin Sun, personaggio recentemente balzato agli onori della cronaca per avere sborsato 6 milioni di dollari per un bene di arte digitale blockchain. Il progetto Tron si basa su una piattaforma multiprodotto che consente scambi decentralizzati. Tron ha anche un suo portafoglio e vanta oltre 26 milioni di account e 1,7 miliardi di transazione. Tali numeri fanno di Tron "la catena pubblica in più veloce crescita al mondo".

Lato investitore, Tron rappresenta una valuta interessante non fosse altro per il fatto che ci ha messo un pò per allinearsi ai fonti guadagni realizzati delle criptovalute in scia al rally del BTC.

Il prezzo di Tron è salito a 0,09 dollari nelle ultime settimane. Grazie a questo balzo, la cruiptovaluta è adesso inclusa nell'elenco delle 20 valute digitali a più alta capitalizzazione.

Questo è uno dei motivi per cui Tron è tra le migliori criptovalute sui cui investire ad aprile.

Migliori criptovalute aprile 2021: BitTorrent (BTT)

Anche BitTorrent potrebbe registrare apprezzamenti significativi nel medio-lungo termine. La piattaforma è stata acquisita da Justin Sun. Nel 2018 la fondazione Tron sborsò 140 milioni di dollari per comprare BitTorrent. Negli ultimi mesi la popolarità di BitTorrent come piattaforma di streaming è molto aumentata. Se Tron continuerà a crescere, i margini di utilizzo di BTT potrebbe salire ancora.

Nell'ultimo periodo il prezzo di BitTorrent è cresciuto tanto a seguito dell'aggiunta della valuta alla piattaforma blockchain per creatori di contenuti DLive. Molto presto BTT sarà disponibile su DLive per regali e abbonamenti a servizi.

Attualmente il prezzo del BitTorrent è pari a 0,005 dollari. Il fatto che nell'ultima settimana BTT abbia realizzato un guadagno del 118 per cento potrebbe essere il segnale di una buona performance anche nel mese di aprile.

Migliori criptovalute aprile 2021: Crypto.com (CRO) e Dogecoin (DOGE)

Con Crypto.com e Dogecoin ci allontaniamo ancora di più dalla concezione tradizionale di crypto-asset. Crypto.com fornisce agli utenti carte VISA crittografiche per transazioni e attività di trading. Dopo che VISA ha fatto il suo ingresso nel settore delle criptovalute, è possibile che possa esserci un boom della domanda di account Crypto.com. Le carte VISA del progetto offrono fino all'8 per cento di rimborso sulla spesa della carta, a seconda dell'ammontare del deposito. Queste commissioni sono pagate in criptovaluta. Poichè il sistema sarà impletamento entro la fine dell'anno, si può ipotizzare un rialzo consistente del valore di CRO in questo arco di tempo.

Anche DOGE poterebbe far parte delle migliori criptovalute del mese di aprile 2021. Esaurito il recente rally, Dogecoin è passata in ombra ma proprio il ritracciamento potrebbe l'occasione per comprare a prezzi convenienti. Ma dimenticare che DOGE ha sostenitori molto potenti come Elon Musk. Un Tweet del fondatore di Tesla potrebbe fare decollare il valore di DOGE. Attualmente DOGE è scambiata a 0,06 dollari dopo essere caduta fino a 0,04 dollari.

E infine: ENJIN Coin (ENJ)

Chiudiamo l'elenco delle criptovalute su cui investire ad aprile 2021, facendo riferimento a Enjin Coin. ENJ ha recentememente offerto ottime prestazioni. La società è focalizzata sul settore giochi con blockchain come ad esempio l'e-sport. Il principio su cui si basa ENJIN Coin è il seguente: la fondazione decentralizzata consente ai giocatori di possedere le risorse dei loro stessi giochi. Questo comparto sta registrando una forte crescita negli ultimi mesi anche perchè la possibilità di essere pagati per i giochi ha sempre più successo.

Altra caratteristica interessante potrebbe essere anche il Multiverse di ENJIN, uno strumento grazie al quale i giocatori potranno trasferire personaggi, vincite e risorse ad altri giochi blockchain.

Lato investitore, il prezzo di ENJ è pari attualmente a 2,5 dollari, dopo essere salito ad oltre 5 volte il suo valore nella prima parte di marzo.

Il settore dei giochi è in forte espansione e quesrta criptovaluta che sui giochi si basa, potrebbe registrare un ulteriore apprezzamento nelle prossime settimane.

Buon trading sulle criptovalute!