Prezzo Ripple risorge dopo crollo: come anticipare i prossimi trend

La quotazione di XRP è tra le prime a recuperare dopo il disastroso crollo di tutti i crypto-asset avvenuto nel fine settimana

E' stato un fine settimana da incubo per tutte le criptovalute. Dopo il rally della scorsa Ottava, sostenuto dalla sbarco in borsa dell'exchange Coinbase, tra sabato e domenica tutti i crypto-asset sono andati a picco. Tra le valute virtuali che oggi provano con maggiore convizione a rialzarsi dopo il week end disastroso c'è XRP. Il prezzo di Ripple questa mattina è in rialzo a dimostrazione del tentativo di recupero dopo il ritracciamento del fine settimana.

Tecnicamente chi ha approfittato del deprezzamento di XRP per aprire una posizione al rialzo, oggi sta traendo profitto dalla sua strategia. Per operare in questo modo non è necessario comprare Ripple in senso fisico. Come sappiamo, infatti, il modo più semplice per investire in criptovalute è il CFD Trading.

Prezzo Ripple: dal crollo alla resurrezione di oggi

Nel fine settimana il prezzo di Ripple è crollato per lo stesso motivo per cui sono andate a picco tutte le altre criptovalute a partire dal Bitcoin. A causare il crollo del settore sono state le indiscrezioni apparse su Twitter e poi rilanciate in tutto il mondo secondo cui il Tesoro americano potrebbe presto rendere nota un'indagine sull'utilizzo da parte di alcuni gruppi bancari, di criptovalute per attività di riciclaggio di denaro. Le indiscrezioni a riguardo sono ancora da confermare ma, come hanno dimostrato gli eventi, le voci sono bastate per mandare a picco tutto il settore.

Poichè non esiste criptovaluta che sia più vicina alle banche di quanto lo è Ripple, i trader hanno ipotizzato un coinvolgimento di XRP nella vicenda (che, lo ripetiamo, ad oggi è solo un'ipotesi).

Tornando alla cronaca, dopo il crollo registrato in scia ai rumors sull'indagine del Tesoro, XRP è riuscita nel giro di poco tempo a recuperare. Il rimbalzo è stato più veloce rispetto a quello che ha caratterizzato le altre criptovalute e soprattutto ha riportato il valore di XRP ai livelli precedenti al crollo.

Se XRP è tornato sui valori dello scorso venerdì, si può ipotizzare che il mercato consideri oramai organico il prezzo raggiunto dalla criptovaluta la scorsa settimana.

Se XRP è tornato sui valori dello scorso venerdì, si può ipotizzare che il mercato consideri oramai organico il prezzo raggiunto dalla criptovaluta la scorsa settimana.

Questa è un'indicazione importante che andrebbe tenuta in considerazione per fare trading su XRP.

Come anticipare i trend di Ripple per investire su XRPUSD

Arrivati a questo punto diventa fondamentale ancipare il possibile trend di breve termine che potrebbe caratterizzare XRP. Come fare? Il modo migliore è tenere in considerazione le novità sui fronti caldi di Ripple. Anzitutto c'è la questione dell'inchiesta SEC. Ebbene proprio oggi è una giornata molto importante su questo punto. Il 19 aprile, infatti, è il termine ultimo per la presentazione delle mozioni per partecipare al processo in qualità di detentori di XRP.

Attraverso questa mossa potrebbero arrivare a dibattimento gli investitori che hanno fatto i conti con la perdita di valore di XRP a seguito proprio della causa intentata dalla SEC. Questo scenario sarebbe negativo proprio per l'autorità di controllo che già in passato aveva provato ad opporsi ad ogni modo all'arrivo degli investitori a dibattimento.

Oltre alla causa SEC c'è un altro fronte che potrebbe riservare sorprese nei prossimi giorni. Parliamo di possibili nuove collaborazioni che potrebbero essere presto annunciate. In passato alla notizia dei nuovi accordi ha poi fatto seguito una forte visibilità sulla criptovaluta.