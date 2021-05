Perchè valore Ethereum aumenta così velocemente?

© iStockPhoto

La Banca Europea degli Investimenti (BEI) ha lanciato un bond digitale gestito attraverso la blockchain pubblica di Ethereum

Tra le criptovalute più in evidenza nelle ultime settimane c'è Ethereum. Il prezzo di ETH ha raggiunto e poi aggiornato i suoi massimi storici tanto da mettere in ombra lo stesso Bitcoin come si può leggere in questo articolo. L'impressione che si è avuta negli ultimi giorni è che il rally di ETH possa essere destinato a durare ancora a lungo. E' davvero così? Quante possibilità ci sono che il prezzo di Ethereum possa continuare a crescere al ritmo attuale?

Per dare una risposta a questa domanda, c'è una sola strada da seguire: capire quali sono i motivi alla base della velocità del rialzo attuale. Insomma, fermo restando il momento positivo per tutte le criptovalute, perchè, improvvisamente, il prezzo di ETH ha messo la quinta ed è volato?

C'è un passaggio, secondo noi decisivo, per capire quanto avvenuto al cross nelle ultime settimane. I ripetuti pump del prezzo di Ethereum sono scattati non appena la Banca Europea degli Investimenti (BEI) ha effettuato il lancio di un bond digitale con scadenza a 2 anni e ammontare pari a 100 milioni di euro. Cosa centra Ethereum con la BEI? La spiegazione è semplice: la banca ha scelto proprio la rete blockchain di Ethereum per effettuare il suo lancio.

Non serve essere degli esperti di criptovalute per comprendere che una simile scelta altro non fa che incrementare il prestigio stesso di ETH. La mossa della BEI è quindi uno snodo importante nella storia di Ethereum anche se è bene ricordare che Ether già da tempo poteva beneficiare di un contesto molto favorevole che è stato sfruttato dai trader interessati a guadagnare con il rialzo del valore di Ethereum.

Bond digitale BEI e blockchain Ethereum come funziona

La BEI ha annunciato il lancio del suo primo bond digitale verso la fine di aprile. Proprio in quel momento il valore di ETH ha iniziato a crescere ad un ritmo ancora maggiore. Ciò è avvenuto perchè la BEI è un vero e proprio punto di riferimento per il mondo della finanza tradizionale.

Il bond digitale a 2 anni lanciato dalla BEI può essere gestito attraverso la blockchain pubblica di Ethereum. Non ci sono quindi intermediari che rallentano le procedure e determinano un aumento dei costi. Scopo di questa operazione è quello di rendere più efficienti le transazioni. La durata breve, appena 2 anni, lascia intuire che quello in atto sia una sorta di test teso a verificare la capacità di Ethereum di essere realmente utile nel settore bancario.

I precedenti storici sono di buon auspicio. Infatti già in passato la BEI aveva effettuato esperimenti molti simili lanciando strumenti tecnologici innovativi. A questo punto la speranza è che la BEI si possa trasformare in una sorta di endorsement pubblico di grande valore istituzionale.

Blockchain Ethereum è sempre più apprezzata

La speranza del mercato è che, a seguito della mossa della Banca Europea degli Investimenti, anche altre banche internazionali possano effettuare scelte simili. Francamente non ci sarebbe nulla di cui stupirsi se l'utilizzo delle blockchain da parte degli enti della finanza tradizionale dovesse crescere poichè da tempo, il numero degli investitori istituzionali in crypto-asset è in rialzo.

Mai dimenicare, per finire, che Ethereum non è solo il concorrente diretto del Bitcoin ma è anche una tecnologia blockchain a cui tutti gli sviluppatori possono fare riferimento per lanciare le loro app. In ambito bancario tutto ciò si traduce nella possibilità di lanciare strumenti che riproducono prodotti finanziari in chiave decentralizzata.

Proprio per non perdere questo importante treno a breve dovrebbe esserci il passaggio di ethereum a un meccamismo di proof-of-stake che è in grado di garantire più sicurezza e stabilità.