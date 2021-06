Robert Kiyosaki: attendere che Bitcoin crolli a 24mila e intanto comprare oro e argento

Dall'autore di Rich Dad Poor Dad, i consigli su cui investire durante il bagno di sangue del Bitcoin

La violenta correzione ribassista che il prezzo del Bitcoin ha registrato nella giornata di ieri (per la prima volta dallo scorso gennaio le quotazioni sono precipitate sotto ai 30mila dollari come si può leggere in questo articolo) ha lasciato di stucco molti investitori che adesso sono alle prese con dubbi di ogni tipo: il prezzo del Bitcoin crollerà ancora oppure ci sarà un rimbalzo? Dinanzi a questo dilemma, gli analisti non sembrano avere una visione convergente. In questo post ci occuperemo delle recenti dichiarazioni che il celebre autore e formatore finanziario Robert Kiyosaki, autore di Rich Dad Poor Dad (Padre Povero Padre Ricco) ha rilasciato in merito alle prospettive del Bitcoin.

La cronaca di oggi 23 giugno vede la criptovaluta alle prese con un rilancio che si è spinto fin sopra i 34mila dollari. Questo movimento significa tutto e nulla in quanto potrebbe essere del tutto fisiologico e quindi transitorio. Al di là della performance momentanea, è quasi scontato che Bitcoin nelle prossime settimane farà i conti con una volatilità pronunciata che, usando i giusti strumenti, può essere sfruttata per investire attraverso i CFD.

Robert Kiyosaki Bitcoin: l'analisi dell'autore di Padre Ricco, Padre Povero

Cosa ne pensa Robert Kiyosaki dell'attuale fase che Bitcoin sta attraversando? Il pensiero dell'autore di Rich Dad, Poor Dad è affidato ad alcune dichiazioni postate su Twitter appena la scorsa settimana. Secondo Kiyosaki, gli ultimi eventi hanno mostrato come la più grande bolla della storia del mondo stia diventando gigantesca. Per Kiyosaki, il più grande crash di tutti i tempi è in arrivo ed è destinato a lasciare il segno.

Queste parole sono abbastanza chiare e non lasciano margini di interpretazione a quella che è la posizione di Kiyosaki sul momento del Bitcoin. Per il celebre formatore, il valore del BTC è destinato a cadere ancora nel medio termine.

La parte più interessante dell'analisi di Kiyosaki sulle prospettive del Bitcoin in questa fase estremamente delicata è quella che riguarda le alternative su cui puntare mentre la quotazione del Bitcoin va a picco. Per l'autore di Padre Ricco, Padre Povero, non ci sono dubbi: è consigliabile comprare oro e argento mentre si assiste, come sull'argine di un fiume, al ribasso del valore del BTC. Ecco cosa Kiyosaki ha affermato nel suo Tweet: "Sto comprando oro e argento in attesa che Bitcoin scenda a 24mila dollari".

In questa parole c'è un'indicazione preziosissima sul timing che il celebre formatore sta seguendo: poichè il tracollo del BTC non finirà a breve ma solo quando i valori arriveranno a 24mila dollari, è consigliabile puntare su altri asset fino a quando il sell-off su BTC non raggiungerà il suo apice. Quando ciò avverrà, sarà il momento di scendere in campo e comprare Bitcoin approfittando dei prezzi a sconto.

Robert Kiyosaki ha ragione o torto sul Bitcoin?

Non sta scritto da nessuna parte che le previsioni di Kiyosaki su Bitcoin siano corrette. Premesso questo, però, è impossibile non fare analogie tra quanto sta avvenendo adesso al BTC e quanto avvenne a marzo 2020. In tanti evidenziano i massimi storici sui mercati azionari in un contesto in cui le dichiarazioni che arrivano dalle banche centrali non lasciano presagire nulla di buono.

Staremo a vedere.