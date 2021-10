Nasce The NFT Magazine: costa 0.05 Ethereum ed è il primo sotto forma di NFT

Arriva il primo magazine in NFT su Ethereum: tutte le novità sulla pubblicazione sotto forma di Non Fungible Token

Il mondo delle cripto valute sta divenendo sempre più ampio e variegato. Non si tratta solo della quantità di monete digitali che hanno visto la luce negli ultimi anni. Negli ultimi tempi, infatti, accanto a nuivi asset virtuali, stanno nascendo nuovi prodotti, nuove forme di scambio e, come sempre accade in questi casi, anche tutto un indotto legato, in modi e forme differenti, alla concezione stessa di blockchain.

In questa ottica va inserita The NFT Magazine, la prima rivista completamente dedicata agli NFT, sotto forma di NTF e in distribuzione su Ethereum. In base alla bozza del piano editoriale sono previste 12 uscite a cadenza mensile, a coprire l’intero anno; la rivista sarà acquistabile solo su Opensea, piattaforma decentralizzata utilizzata per la compravendita di cripto, a partire dal 2 novembre 2021 prossimo. Ma esattamente, cosa sono gli NFT?

Non Fungible Token alla riscossa

Come accennato, il mondo della blockchai presenta varie sfumature al proprio interno, non sempre conosciute al grande pubblico. Tra questi ci sono proprio gli NFT, non fungible token; letteralmente “moneta non scambiabile”. Al contrario quindi di una criptovaluta, un NFT non può essere replicato né scambiato con un’altra cripto.

Ogni NFT è unico e funziona praticamente come un raro oggetto da collezione. Può essere acquistato e archiviato, e ha un certificato di proprietà. Ovviamente un NTF anche essere venduto ma il valore di ogni NFT muta in modo indipendente dagli altri. Per approfondire il discorso rimandiamo ad un pezzo di approfondimento che abbiamo redatto tempo fa su questo sito >>> NFT (Non fungible token): cosa è e come funziona la criptovaluta artistica

Il nuovo magazine online sotto forma di NFT

Per scoprire tutto quello che c'è da sapere sul mondo dei Non Fungible Token, da oggi è possibile leggere The NFT Magazine. In ogni uscita verranno illustrate le classifiche e i trend del mercato; ci saranno interviste ai protagonisti del settore e i consigli degli esperti cui ispirarsi.

Naturalmente si parlerà di criptovalute, blockchain e fintech. Dato che un NFT è praticamente un oggetto da collezione, ci saranno approfondimenti legati alla digital art e ai collectible.

Il primo numero ha un costo di 0.05 Ethereum, che scende a 0.03 ETH in prevendita. All’inizio sono previste 500 copie, per passare a un aumento graduale di 200 copie in più a uscita. Un numero limitato che, sicuramente, non potrà che far crescere l'appeal del prodotto presso i soggetti interessati. A proposito di Ethereum ricordiamo che questa criptovaluta si può vendere e comprare sulla piattaforma eToro, il primo broker multiservizi a consentire un'esperienza completa di trading sugli asset digitali. eToro, inoltre, offre anche strumenti innovativi per investire come ad esempio il Copy Trading grazie al quale è possibile copiare le strategie dei traders più bravi.

Impara a copiare i traders più bravi su Ethereum con la demo eToro>>>è gratis e dà diritto a 100 mila euro virtuali

Cover da collezione

Per acquistare la rivista, come detto solo sulla piattaforma Opensea, è necessario comprare le cover sotto forma di NFT; si entrerà così nel Readers Club. Ogni copertina sarò quindi un oggetto collezionabile; per questo viene messa la massima cura nella sua realizzazione. Non a caso le composizioni sono affidate ai più quotati crypto artist internazionali ciascuno dei quali verrà poi intervistato all'interno della stessa rivista online.

Il coinvolgimento della community, nel mondo delle cripto, ha importanza basilare ed così è anche per The NFT Magazine. Gli utenti più affezionati potranno usufruire di pre-sale, avere spazio nelle decisioni redazionali e godere di benefit su merchandise ed eventi.

Il lancio della prima rivista online sotto forma di NFT e dedicata a tutto il mondo blockchain e criptovalute conferma la forte crescita dell'interesse verso questo genere di argomenti. Sono tendenze prondamente connesse tra loro quelle in atto sui mercati. E se da un lato le criptovalute hanno sempre più appeal presso gli investitoti istituzionali, dall'altro iniziano a diffondersi anche prodotti di nicchia come è appunto il caso del primo magazine sotto forma di NFT.

Nel caso specifico di The NFT Magazine, il fatto che si possa leggere in Ethereum (e pagare in ETH) dimostra come l'interesse verso questa criptovaluta, seconda per capitalizzazione solo al Bitcoin, sia in crescita. Ricordiamo che per fare trading online su Ethereum si può usare la piattaforma eToro (qui il sito ufficiale).