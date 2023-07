Aave: nuova proposta di governance per il promettente progetto DeFi

Aave, uno dei principali protocolli di prestito decentralizzato nel settore DeFi, sta affrontando una proposta di governance che riguarda l’utilizzo dei capitali della treasury.

La community di Aave è chiamata a votare sulla possibilità di convertire 1.600 Ether in wstETH e rETH, token appartenenti ai protocolli di liquid staking Lido e Rocket Pool. Questa proposta mira a rendere più allettante l’offerta di rendimento della piattaforma per i depositi.

La proposta è stata presentata da Bgd Labs, che suggerisce di convertire i bilanci poco produttivi degli asset awETH ed ETH in token più liquidi come wstETH e rETH. Questi token sono utilizzati durante il processo di staking sulla Beacon Chain.

La conversione di questi token consentirebbe di ottenere un rendimento superiore al 3%, rispetto all’1,69% offerto dagli asset awETH ed ETH attualmente presenti sulla piattaforma.

