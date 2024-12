Gli azionisti di Amazon stanno richiedendo che l’azienda consideri l’aggiunta di Bitcoin al proprio bilancio come un modo per proteggersi dall’inflazione. Questo segue una tendenza in cui diverse aziende, tra cui Microsoft e Tesla, stanno esplorando Bitcoin come asset.

Gli azionisti di Amazon chiedono quindi all’azienda di prendere in considerazione l’idea di aggiungere Bitcoin al proprio bilancio, seguendo l’esempio di altre grandi compagnie come Microsoft e Tesla. Questa proposta si inserisce in una tendenza più ampia in cui le aziende valutano Bitcoin per proteggere i propri fondi dall’inflazione e aumentare i rendimenti per gli azionisti.

Perché Bitcoin per Amazon?

Con l’aumento dell’inflazione, il denaro contante e le obbligazioni non sono più i modi migliori per proteggere i fondi aziendali. Bitcoin, invece, ha registrato una crescita di valore significativa. Nel 2024, Bitcoin è cresciuto del 131%, molto meglio rispetto alle obbligazioni. Negli ultimi cinque anni, il valore di Bitcoin è aumentato di oltre il 1.200%, superando ampiamente le performance delle obbligazioni.

Gli azionisti ritengono che con gli asset di Amazon pari a 585 miliardi di dollari, inclusi 88 miliardi in contanti e obbligazioni, l’azienda dovrebbe considerare di aggiungere Bitcoin alle sue riserve. Detenere Bitcoin potrebbe aiutare Amazon a proteggere i suoi profitti dall’inflazione e forse ottenere rendimenti migliori in futuro.

In seguito alla proposta, già in discussione su X (precedentemente noto come Twitter), l’ex CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) ha pubblicato un messaggio suggerendo ad Amazon di aggiungere semplicemente il supporto per le criptovalute come opzione di pagamento sulla piattaforma di e-commerce. “Semplice. Accettate pagamenti in Bitcoin?” ha scritto CZ.

Aziende come MicroStrategy, che possiedono una grande quantità di Bitcoin, hanno visto aumentare i prezzi delle azioni. Altre aziende come Tesla e Block (precedentemente Square) hanno aggiunto Bitcoin ai loro bilanci. La proposta suggerisce che Amazon potrebbe fare lo stesso per aumentare il valore per gli azionisti.

Anche se Bitcoin è un asset volatile, possederne una parte nelle riserve potrebbe offrire ad Amazon un maggiore valore a lungo termine, nonostante le fluttuazioni a breve termine. Gli azionisti suggeriscono che Amazon potrebbe iniziare detenendo solo il 5% dei suoi asset in Bitcoin inizialmente.

Questa proposta riflette una tendenza più ampia delle aziende che iniziano a vedere Bitcoin come un investimento sicuro per proteggersi dall’inflazione. Gli azionisti di Microsoft voteranno presto sull’opportunità di aggiungere Bitcoin al proprio bilancio.

Con l’accettazione crescente di Bitcoin da parte delle grandi aziende, potrebbe presto diventare una parte regolare della gestione degli asset aziendali. Amazon non ha ancora deciso se aggiungere Bitcoin al proprio bilancio. Tuttavia, è probabile che altre aziende seguiranno l’esempio, soprattutto ora che società come Microsoft e Amazon stanno partecipando alla discussione.

