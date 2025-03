L’eliminazione delle restrizioni normative rappresenta un punto di svolta per l’adozione delle criptovalute da parte delle banche statunitensi.



L’FDIC rimuove le restrizioni per le banche

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha recentemente assecondato una svolta significativa nel settore bancario statunitense, eliminando l’obbligo per le banche di ottenere un’approvazione preventiva prima di offrire servizi legati alle criptovalute. La nuova direttiva, rilasciata il 28 marzo 2025 attraverso la Financial Institution Letter FIL-7-2025, consente agli istituti bancari supervisionati dalla FDIC di impegnarsi liberamente in attività legate agli asset digitali, a condizione che vengano adottate adeguate misure di gestione del rischio.

Questa decisione revoca una precedente normativa del 2022 che imponeva alle banche di notificare la FDIC prima di interagire con il settore delle criptovalute. Il provvedimento si inserisce in un contesto più ampio di apertura verso le innovazioni digitali, riducendo le barriere normative che fino ad ora avevano frenato la partecipazione del sistema bancario tradizionale al mercato delle criptovalute.

Un cambio di rotta

Il presidente ad interim della FDIC, Travis Hill, ha descritto questa mossa come un passo necessario per superare l’approccio restrittivo adottato negli ultimi tre anni. Hill ha inoltre sottolineato che la FDIC collaborerà con il gruppo di lavoro sulle criptovalute della Casa Bianca per definire un quadro normativo più equilibrato e favorevole all’innovazione.

L’orientamento più permissivo della FDIC si allinea a quello dell’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), che all’inizio di marzo ha autorizzato le banche a fornire servizi di custodia di criptovalute e a convalidare transazioni su blockchain. Questi sviluppi indicano un netto cambiamento nell’atteggiamento delle autorità finanziarie statunitensi nei confronti del settore crypto.

Una maggiore chiarezza normativa

La rimozione dell’obbligo di approvazione preventiva rappresenta un incentivo per le banche a esplorare nuove opportunità nel settore degli asset digitali. Servizi come pagamenti in stablecoin, transazioni su blockchain e custodia sicura di criptovalute potrebbero diventare parte integrante dell’offerta bancaria tradizionale.

Secondo Rob Nixon, Presidente e CEO dell’American Bankers Association, la decisione della FDIC elimina un ostacolo che aveva reso le banche particolarmente caute nell’affrontare il mercato delle criptovalute. Nixon ha affermato che questa nuova chiarezza regolatoria incoraggerà le banche a innovare in modo sicuro e responsabile, offrendo ai clienti prodotti finanziari avanzati basati sulla tecnologia blockchain.

Sviluppi normativi per le stablecoin

L’annuncio della FDIC è arrivato pochi giorni dopo un ordine esecutivo del Presidente Donald Trump volto a rafforzare la posizione degli Stati Uniti nel settore delle criptovalute. L’obiettivo dichiarato della nuova politica federale è quello di promuovere una crescita responsabile delle tecnologie digitali e della blockchain in tutti i settori economici.

Parallelamente, il Congresso sta valutando nuove proposte legislative per regolamentare il mercato delle stablecoin. Due progetti di legge, lo STABLE Act e il GENIUS Act, mirano a migliorare la trasparenza e la sicurezza delle stablecoin, sebbene adottino approcci differenti. Lo STABLE Act propone una regolamentazione uniforme a livello federale, mentre il GENIUS Act consente un mix di supervisione statale e federale in base alla dimensione degli emittenti.

