Binance offre 5 USDT di sconto per ricaricare il wallet e fare trading: come funziona

Binance è sempre molto attenta ai suoi clienti ai quali non solo offre strumenti avanzati per sfruttare fino in fondo tutto il potere del trading online sulle criptovalute ma allo stesso tempo mette anche a disposizione promozione e vantaggi esclusivi.

Proprio di una promo lanciata giusto ieri 2 marzo parleremo in questo articolo. L’iniziativa riguarda uno sconto sulle commissioni di transazione in euro attraverso ricompense in token. In pratica è possibile ricevere fino a 5 USDT di sconto quando viene ricaricato il wallet Binance e si inizia a fare trading.

Curioso di sapere come funziona questa nuova iniziativa lanciata da Binance? Te lo spigheremo nei prossimi paragrafi.

Ovviamente per poter accedere a questa promozione è necessario aprire un conto sull’exchange Binance. La registrazione è completamente gratuita e può essere eseguita dal link in basso.

Registrandoti su Binance non solo avrai la possibilità di usare uno dei migliori exchange criptovalute al mondo ma, al tempo stesso e sempre dal tuo account, potrai avere accesso ad una vasta gamma di strumenti aggiuntivi. Ad esempio potrai ricevere ricompense con lo staking sulle criptovalute oppure puoi comprare anche NFT e ancora tanto altro.

A noi, però, interessa solo spiegare come fare per ottenere i 5 USDT di sconto che dal 2 marzo scorso Binance offre ai suoi clienti che ricaricano il loro wallet e fanno trading.

Come avere lo sconto di 5 USDT con Binance: istruzioni operative

Sei un appassionato di asset digitali e vuoi iniziare ad investire in criptovalute? La miglior scelta che tu possa fare è l’exchange Binance. Sicuramente avrai sentito già parlare di questa piattaforma ma, in caso contrario, ti invitiamo a leggere la nostra recensione completa.

Ad ogni modo, come già detto in precedenza, il primo step è quello della registrazione sul sito ufficiale Binance. Attendi la convalida del tuo account e successivamente eseguiti questi tre semplice passaggi:

entra nel tuo account ufficiale e conferma la tua partecipazione nella pagina dell’attività

ricarica il tuo wallet Binance con Euro. Puoi tranquillamente usare uno qualsiasi dei tanti metodi di deposito disponibili in piattaforma. Una volta effettuata la ricarica, inizia a fare trading su qualsiasi coppia Euro/Spot durante il periodo di attività

una volta eseguite le tre operazioni indicate in precedenza, riceverai la tua ricompensa in buoni token entro 14 giorni dal periodo di attività.

A quanto ammonterà il valore del buono token che gli aderenti all’iniziativa riceveranno?

Praticamente il valore del buono sarà equivalente alle commissioni di transazione sostenute (fino a 5 USDT) al momento della ricarica del wallet Binance. E’ importante ricordare che solo la prima ricarica e il primo scambio durante il periodo di attività vengono ritenuti validi.

Come si può constatare da queste semplici istruzioni, le modalità operative per avere uno sconto fino a 5 USDT con Binance sono molto semplici.

Chi da tempo sta prendendo in considerazione la possibilità di aprire un account su Binance per iniziare a fare trading sulle criptovalute, può approfittare di questa straordinaria opportunità.

Sconto fino a 5 USDT sulle ricariche Binance: i termini dell’iniziativa

Per avere lo sconto fino a 5 USDT che viene erogato da Binance è necessario rispettare alcuni termini ben precisi. Questo per ragioni di sicurezza sia del cliente che dell’exchange. Vediamo allora quali sono questi requisiti.

Tanto per iniziare gli utenti devono completare la verifica dell’account e quindi cliccare sul tasto [Partecipa ora] nella pagina Attività. Questa operazione deve avvenire durante il periodo di validità dell’iniziativa. Trattandosi di una promozione la possibilità di avere i 5 USDT non eterna. E infatti l’iniziativa che è partita il 2 marzo scadrà a fine mese il 31 marzo. Conviene quindi affrettarsi per prenotare la propria partecipazione.

Tecnicamente è poi necessario che l’app Binance sia aggiornata a iOS 2.57.0 o Android 2.57.0 o versioni successive. Come già detto in precedenza, il buono USDT verrò distribuito entro 14 giorni dalla conclusione dell’attività. Tutti gli utenti che partecipano all’iniziativa possono accedere e riscattare i loro buoni token entrando sul loro Account e quindi cliccando su Centro ricompense.

Ricordiamo che il periodo di validità del buono token è stabilito in 14 giorni a decorrere dal giorno della distribuzione. Importante ricordare che tutti i depositi o i prelievi che sono stati effettuati con commissioni di transazione pari a zero non saranno oggetto di conteggio come prima transazione.

Inoltre il volume di trading del conto secondario non verrà combinato con il volume di trading standard del conto principale nel calcolo finale. Nell’ambito di questa promozione, ogni conto secondario non verrà considerato come un conto indipendente.

Due le garanzie di autotutela previste dall’exchange:

Binance può squalificare gli scambi ritenuti operazioni di wash trading, i conti registrati illegalmente in blocco e tutti quegli scambi che mostrino delle delle caratteristiche di auto-negoziazione o di manipolazione di mercato.

Binance in ogni momento e a sua esclusiva e assoluta discrezione, può determinare e/o modificare i Termini dell’attività senza preavviso, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’annullamento, la proroga, il termine o la sospensione della presente attività, i termini e i criteri di ammissibilità, la selezione e il numero dei vincitori e la tempistica di qualsiasi atto da compiere; tutti gli utenti saranno vincolati da tali modifiche.

