Il FOMC sta catturando l’attenzione di investitori e trader. Gli esiti di questo evento potrebbero avere un forte impatto sui mercati azionari e le criptovalute, con Bitcoin che potrebbe rompere la resistenza o toccare un nuovo livello di supporto.



L’Importanza dei tassi della FED

La riunione della Federal Reserve americana (FOMC), prevista per domani 19 marzo, rappresenta un momento cruciale per gli operatori finanziari, poiché vi si discutono strategie di politica monetaria determinanti per l’andamento economico. Questa volta, l’aspettativa è che i tassi di interesse restino invariati tra il 4,25% e il 4,50%, dopo l’ultimo taglio di 25 punti base avvenuto a dicembre 2024. L’assenza di variazioni sui tassi potrebbe mantenere la stabilità nei mercati, ma gli operatori sono altrettanto interessati alle dichiarazioni del Presidente della Fed, Jerome Powell, per cercare di capire se nel FOMC successivo ci sarà un taglio dei tassi o meno.



Opportunità per Bitcoin e crypto

Per la comunità crypto, l’attenzione è focalizzata sulle possibili implicazioni per Bitcoin e le altcoin, ovvero le criptovalute meno capitalizzate che sono ancora più volatili. Gli investitori sperano che Powell possa lasciar intendere un’ulteriore riduzione dei tassi, fattore che storicamente favorisce gli asset rischiosi come le azioni e crypto. Alcuni analisti ritengono che, se il tono del discorso sarà ottimista, Bitcoin potrebbe facilmente superare la soglia di 85.000 dollari e puntare alla resistenza dei 100.000 dollari, trascinando con sé il resto delle altcoin che subirebbero movimenti di prezzo più bruschi.



Bitcoin, al momento, si trova in un trend positivo, avendo recuperato terreno fino ad avvicinarsi agli 84.700 dollari ieri sera, dopo aver toccato i 76.600 dollari la settimana scorsa.

Non solo le criptovalute, ma anche Wall Street è fortemente influenzata dalle decisioni del FOMC, con i mercati azionari che hanno recentemente registrato cali significativi, con l’S&P 500 in discesa del 8,6% dal suo picco. Tale instabilità riflette le preoccupazioni degli investitori riguardo all’economia globale e al clima di incertezza scatenato dai dazi imposti da Trump.

Perché il FOMC sarà decisivo

Il contesto economico è ancora favorevole per asset come le criptovalute, grazie a segnali di inflazione in calo e alla riduzione delle preoccupazioni per ulteriori aumenti dei tassi. La conferma di questo clima potrebbe spingere Bitcoin e altre valute digitali verso un nuovo ciclo rialzista, specialmente se le dichiarazioni di Powell alimenteranno un contesto di “rischio-on”.

Le criptovalute, spesso presentate come una soluzione universale contro inflazione e svalutazione monetaria, hanno mostrato una forte sensibilità ai cambiamenti nella liquidità globale. L’aumento aggressivo dei tassi nel 2022 da parte della Federal Reserve ha avuto un impatto negativo su Bitcoin e altri asset digitali, con cali marcati alimentati anche da eventi come il crollo dell’exchange FTX.

Tuttavia, il panorama è cambiato nel 2023, quando le difficoltà del settore bancario e il calo dei rendimenti dei Treasury a 10 anni hanno incoraggiato gli investitori a tornare verso asset più rischiosi, come le criptovalute e azioni. Con la riduzione graduale dei tassi nel 2024, queste dinamiche hanno alimentato un rinnovato ottimismo nel settore crypto.

Per il momento, gli operatori attendono con ansia l’esito della riunione, consapevoli che storicamente i giorni del FOMC portano a un aumento della volatilità nei mercati. Un quadro economico incerto ma promettente potrebbe rivelarsi decisivo per posizionamenti strategici a lungo termine.

$BTCBULL: un’opportunità da considerare

In questo scenario di attesa e potenziale crescita delle criptovalute, sta emergendo un’opportunità di prevendita molto interessante: BTC Bull Token ($BTCBULL).

Questo progetto offre agli investitori la possibilità di partecipare fin dalle prime fasi, per poi procedere al lancio del token sugli exchange. $BTCBULL è un’opportunità unica per coloro che cercano un’esposizione alla formidabile categoria delle meme coin e Bitcoin.

$BTCBULL è una meme coin innovativa creata per accompagnare Bitcoin verso l’ambizioso obiettivo di 250.000 dollari per fine anno e oltre. Dopo 1 mese, la sua prevendita ha già superato i 3,7 milioni di dollari, dimostrando un enorme interesse da parte degli investitori.

Il token $BTCBULL premia i suoi possessori in 3 modi: distribuendo frazioni di Bitcoin per ogni traguardo significativo di prezzo, come $150.000 o $200.000, e riducendo parte della fornitura circolante, creando un effetto deflattivo. Inoltre, offre un rendimento da staking del 113% APY sulla piattaforma accessibile dal sito web.

In questo momento il prezzo di prevendita per ogni token è di solo 0,002415 dollari, per altre 20 ore, per saperne di più visita il questo video approfondimento.

