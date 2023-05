Bitcoin ed Ethereum in calo del 3%, le principali altcoin perdono terreno. Quali sono le cause?

Il report dell’US CPI di mercoledì ha trascinato al ribasso i prezzi di Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e delle altre altcoin, a causa delle vendite posticipate. Bitcoin ha perso il -2,8% delle sue valutazioni nelle successive 24 ore, scendendo da un massimo di $28.280 a un minimo di $27.058, e posizionandosi su $26.343 al momento della stesura del testo, secondo i dati di CoinMarketCap.

Nella scorsa settimana il trend del mercato è stato chiaramente al ribasso per la criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, con un massimo di $29.724 del 5 maggio, perdendo il 6% su base settimanale e cancellando $45 miliardi dalla sua capitalizzazione di mercato. Attualmente, la capitalizzazione di mercato di BTC si attesta intorno a $530 miliardi.

Anche Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha subito una caduta dei prezzi del -3,3% nelle 24 ore successive alla pubblicazione del rapporto, e viene scambiata ora a $1.760 al momento della stesura del testo.

Questi cali sono avvenuti in mezzo ad una vendita globale di criptovalute, con candele rosse che colpiscono le maggiori e minori altcoin. Le criptovalute più grandi come Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) e Polygon (MATIC) tra le altre, vedono perdite nell’intervallo del 2-5%. Litecoin (LTC) e Monero (XMR), tuttavia, sono tra le poche criptovalute che non hanno visto cali nei loro prezzi.

Anche se la maggior parte delle perdite per BTC, ETH e le principali altcoin sono al di sotto del 5%, nell’ultima settimana sono stati registrati cali maggiori, con diverse delle criptovalute sopracitate che hanno subito un calo a due cifre. Secondo Coingecko, la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute oggi si attesta intorno a $1,2 trilioni, registrando una diminuzione del -2,5% nelle in sole 24 ore.

Il repentino calo dei prezzi potrebbe essere dovuto a diversi motivi. Da un lato, dopo alcuni giorni di commissioni di Bitcoin alle stelle che hanno visto Binance mettere in pausa i prelievi, le commissioni sono diminuite, spingendo i partecipanti del mercato a posticipare le vendite.

Nonostante un momentaneo aumento di Bitcoin ed Ethereum dopo che i numeri dell’inflazione di aprile sono stati inferiori alle aspettative, la notizia potrebbe anche aver segnato un improvviso sell-off degli investitori.

Per quanto riguarda le perdite più ampie del mercato delle criptovalute, la maggior parte segue il trend di Bitcoin, imitando la sua azione di prezzo, sebbene con oscillazioni di prezzo maggiori a causa della loro minore capitalizzazione di mercato.

