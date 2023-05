Bitcoin ed Ethereum in rialzo mentre i legislatori USA tentano di evitare il default del debito

I prezzi delle criptovalute hanno registrato un certo aumento nel fine settimana, poiché i legislatori del Congresso sembravano meno propensi a innescare il primo default del debito nella storia degli Stati Uniti.

Il presidente della Camera dei Rappresentanti repubblicano Kevin McCarthy e il presidente Joe Biden si avvicinavano sempre di più a un accordo definitivo sul tetto del debito USA domenica, valutando il sostegno che avrebbero per approvare la legislazione questa settimana, secondo quanto riportato dall’Associated Press.

“Il presidente McCarthy ed io abbiamo raggiunto un accordo di massima sul bilancio questa sera”, ha dichiarato Biden su Twitter sabato. “Nella prossima giornata, i nostri team negoziali finalizzeranno il testo legislativo”.

Earlier this evening, Speaker McCarthy and I reached a budget agreement in principle.



It is an important step forward that reduces spending while protecting critical programs for working people and growing the economy for everyone. And, the agreement protects my and… — President Biden (@POTUS) May 28, 2023

Nel frattempo, Bitcoin (BTC) è salito del +2,9% nell’ultimo giorno, attestandosi intorno ai 27.500 dollari, secondo CoinGecko. Anche Ethereum (ETH) è aumentato del +1,4%, arrivando a circa 1.850 dollari, poiché entrambe le criptovalute hanno registrato guadagni del +2,5% nell’ultima settimana.

Alcune altcoin, tra cui Cardano (ADA) e Solana (SOL), hanno superato questi incrementi, registrando rispettivamente aumenti del +3,4% e del +5,2%, secondo CoinGecko. L’unica tra le prime 20 criptovalute per capitalizzazione di mercato in rosso era TRX di Tron, in calo dello 0,4% a 0,076 dollari nell’ultimo giorno. Ma Tron ha comunque avuto una buona settimana nel complesso.

Su Twitter, il trader di criptovalute @Rager ha attribuito l’aumento del prezzo di Bitcoin al miglioramento della situazione a Capitol Hill. “Grazie per la spinta nel fine settimana, Casa Bianca”, ha scritto.

Le sfide sono dure poiché le casse americane iniziano a svuotarsi, ha avvertito settimane fa la segretaria al Tesoro Janet Yellen, spiegando che gli Stati Uniti sarebbero scossi da una “catastrofe economica” se Washington non riuscisse ad aumentare il tetto del debito in tempo.

Il disaccordo tra Democratici e Repubblicani si trascina da settimane, poiché il paese si avvicina rapidamente a quella che la Casa Bianca ha definito la “data X” dell’America, il punto in cui il governo non può più adempiere ai propri obblighi di debito. Tale giorno potrebbe arrivare già il 1° giugno, secondo Yellen.

Thanks for the weekend pump White House$BTC pic.twitter.com/sQlv1LvKsD — Rager (@Rager) May 28, 2023

L’8 maggio, Yellen ha ammesso che c’era una “grande differenza” tra Repubblicani e il presidente sull’innalzamento del tetto del debito. Uno dei punti di contesa, secondo Biden, erano i “ricchi evasori fiscali e i trader di criptovalute” che, a suo avviso, non dovrebbero essere tutelati da un accordo.

Sulla base delle notizie dei media, non era chiaro se i Repubblicani avessero accettato determinate misure nella proposta di legge sul tetto del debito che avrebbero avuto un impatto sugli investitori di criptovalute. McCarthy ha detto ai giornalisti domenica che il compromesso “non ottiene tutto ciò che tutti volevano”, secondo quanto riferito dall’Associated Press.

Gli analisti hanno detto a Decrypt la scorsa settimana che un default era improbabile, citando precedenti situazioni legate al tetto del debito che si sono risolte all’ultimo minuto, come nel 2011. Ma, in modo controintuitivo, diversi esperti hanno affermato che i prezzi delle criptovalute potrebbero scendere mentre gli investitori si rifugiano in asset sicuri come il dollaro durante periodi di stress di mercato.

Mentre si avvicina il 1° giugno, rimane incerto se Washington riuscirà a trovare un accordo in tempo o quale impatto potrebbe avere su mercati un accordo all’ultimo minuto. Tuttavia, per il momento, sembra che i mercati delle criptovalute stiano prezzando una certa fiducia nel fronte bipartitico.

