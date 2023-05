Bitcoin ed Ethereum perdono slancio a causa della controversia su Ledger e dell’incertezza del mercato USA

Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) hanno perso un po’ di slancio nell’ultima settimana, interrompendo una fase piatta di tre settimane a causa della controversia su Ledger Recover e della crescente preoccupazione per la scadenza del tetto del debito degli Stati Uniti.

Bitcoin, la più grande crypto per capitalizzazione di mercato, ha registrato una perdita del 3,5% nell’ultima settimana e attualmente viene scambiato a 26.328 dollari. ETH è sceso a 1.786 dollari, segnando una perdita dell’1,3% su base settimanale, stando ai dati di Coingecko.

Tra le prime 50 criptovalute, il mercato ha registrato molti movimenti negli ultimi sette giorni, con alcuni asset digitali che sono cresciuti notevolmente, mentre altri, tra cui proprio le crypto più importanti, che ne sono usciti perdenti.

Crescita verticale per Render (RNDR) e Sandbox (SAND)

Il più grande vincitore della settimana è Render (RNDR), che ha registrato un impressionante crescita del +19,3% su base settimanale. Solo nell’ultimo giorno, è salito del +13,6% ed è attualmente scambiato a 2,82 dollari. La Render Network è una piattaforma decentralizzata che consente agli utenti di utilizzare la potenza inutilizzata della loro GPU per renderizzare grafica in movimento e VFX.

RNDR è stato un argomento molto discusso su Twitter questa settimana grazie alla sua recente partnership con Apple e all’integrazione con Solana (SOL). La grande candela verde potrebbe anche essere alimentata dal lavoro di Render sulla nuova linea di giocattoli Pudgy Penguins. La scorsa settimana, il CEO di Pudgy Penguins, Luca Netz, ha festeggiato il lancio della linea di giocattoli su Amazon, dicendo “Voglio che Pudgy Penguins sia il volto degli NFT”.

Il gioco The Sandbox (SAND), una popolare piattaforma immersiva Gamefi, si è posizionato al secondo posto nelle ultime 24 ore, registrando un guadagno del +5,4% e attualmente scambiato a 0,51 dollari. Questi guadagni si aggiungono alle recenti partnership annunciate dal team con i programmi televisivi di punta della BBC “Top Gear” e “Doctor Who”.

Oltre a BTC ed ETH perdono terreno PEPE, OP e ALGO

Tuttavia, non tutto è verde, con perdite notevoli sia settimanali che giornaliere per altri asset delle prime 50, oltre a Bitcoin ed Ethereum.

Come in parte previsto dopo la corsa insostenibile che aveva fatto, la superstar del meme coin $PEPE ha avuto una settimana non così impressionante, perdendo il 10,5% del suo valore nell’ultima settimana. Ma nelle ultime 24 ore ha registrato un lieve aumento del 3,3%, scambiando attualmente a 0,00000143 dollari. Ma Pepecoin non è l’unico ad essere in rosso.

Poco dopo il suo lancio ufficiale sulla mainnet, il token nativo di Sui è stato uno dei più grandi perdenti della settimana, con un calo del 15,8%, scambiato a 0,98 centesimi di dollaro.

Anche la soluzione di scaling di Ethereum, Optimism (OP), ha avuto una settimana difficile, registrando un calo del 12,6% e scambiando a 1,60 dollari. E la piattaforma di applicazioni decentralizzate Algorand (ALGO) ha registrato perdite a doppia cifra, scambiando a 0,15 dollari dopo una perdita dell’11% nell’ultima settimana.

Per testare le prospettive di guadagno che il mercato delle criptovalute offre, ma senza correre rischi, puoi provare ad aprire un conto gratuitamente sul broker -> eToro oppure sull’exchange Crypto -> Binance:

eToro offre agli investitori, sia principianti che esperti, un’esperienza di trading di criptovalute completa, su una piattaforma potente ma facile da usare. Scopri anche il servizio di staking, guarda crescere le tue criptovalute mentre fai holding. Con eToro inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di social trading per connetterti con oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo e trovare i migliori trader di criptovalute da copiare.

Clicca qui per creare il tuo account gratuito per provare eToro >>

Il crypto exchange di cui puoi fidarti, su Binance puoi Comprare e scambiare oltre 350 crypto. Scopri anche Binance Earn: l’hub unico di Binance dove puoi trovare riunite tutte le tue possibilità di guadagno disponibili per te e per le criptovalute che detieni. Grandi alternative se sei un HODLer.

Iscriviti subito per creare il tuo wallet gratuitamente! >>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!