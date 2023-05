Bitcoin: in quali modi si possono usare oggi? In pochi lo sanno

Le criptovalute, tra cui i Bitcoin (BTC), rappresentano una nuova forma di pagamento, attraverso moneta basata su un sistema innovativo chiamato blockchain. Grazie alla blockchain, è possibile effettuare transazioni in modo sicuro, garantendo un alto livello di privacy, un aspetto particolarmente apprezzato nell’era digitale.

I Bitcoin vengono creati attraverso un processo chiamato mining, in cui le persone utilizzano la potenza dei loro computer per risolvere complessi problemi matematici. Poi, come ricompensa per il lavoro svolto, i miner ricevono una certa quantità di Bitcoin.

L’uso principale dei Bitcoin è il pagamento per l’acquisto di beni e servizi, sia online che offline, in tutto il mondo. L’accettazione delle criptovalute, infatti, sta crescendo rapidamente, aprendo nuove prospettive all’innovazione tecnologica, ad indicare che le criptovalute sono qui per restare, e non si tratta solo di un fenomeno di passaggio.

I risparmiatori sono da tempo attratti dai Bitcoin come forma di investimento, principalmente a causa della loro natura limitata. Tuttavia, investire in una risorsa come questa comporta rischi significativi a causa della elevata volatilità delle criptovalute, fattore che aumenta notevolmente l’esposizione ai rischi.

Come si può usare Bitcoin in Italia

In Italia, l’uso dei Bitcoin non è ancora molto diffuso, ma ogni anno sempre più attività si stanno aprendo al mercato delle criptovalute, accettando Bitcoin e altre monete digitali come forma di pagamento per beni e servizi.

Per poter utilizzare i Bitcoin in Italia, è naturalmente indispensabile possederne alcuni. Per farlo, occorre avere un wallet digitale, un portafoglio virtuale in cui custodire in modo sicuro i propri Bitcoin. Questo wallet può essere online, come un’app o un programma installabile su smartphone o computer.

In ogni caso si possono acquistare Bitcoin tramite i vari exchange autorizzati ad operare in Italia, convertendo la propria moneta corrente, come l’euro, in Bitcoin.

In Italia, i Bitcoin non sono accettati ovunque, ma esiste una mappa sul portale coinmap.it che elenca tutti gli esercenti che accettano questo tipo di pagamento.

Dalla mappa, si può notare che ci sono attività di ogni tipo che accettano Bitcoin, sia online che offline, tra cui hotel, B&B, ristoranti, pub e persino studi dentistici, studi legali e società di consulenza. È inoltre importante ricordare che molti siti online, come Expedia, Shopify e diversi casinò, consentono di effettuare pagamenti tramite Bitcoin.

